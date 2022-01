Năm 2021, lực lượng CSGT Thanh Hóa xử lý 72.158 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, năm 2021 lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm góp phần đảm bảo trật tự, an toàn, giao thông trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Quảng Xương.

Thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát.

Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với chủ xe và lái xe vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông, giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, từ ngày 15-12-2020 đến 14-12-2021, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 72.158 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 129 tỷ đồng, tạm giữ hơn 10.000 phương tiện, tước GPLX, kiểm định gần 5.000 trường hợp.

Lê Phượng