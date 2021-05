Lập lại trật tự khai thác thủy sản vùng ven bờ

Thời gian qua, các địa phương ven biển tích cực phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh thực hiện các biện pháp từng bước lập lại trật tự khai thác thủy sản vùng ven bờ, giảm thiểu sử dụng nghề, ngư cụ cấm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho ngư dân.

Các lực lượng liên ngành công an, biên phòng, Chi cục Thủy sản tỉnh tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản vùng ven bờ huyện Hoằng Hóa.

Trước đây, khu vực bãi triều với diện tích 6,56 ha được UBND xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) giao khoán cho một số hộ dân để nuôi ngao. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi, các hộ đã tự ý mở rộng diện tích và ngăn cản hoạt động khai thác, gây ra mâu thuẫn giữa các ngư dân của xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) và phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn). Trước thực trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu các hộ dân đã được giao khoán bàn giao lại bãi ngao cho UBND xã Hoằng Phụ quản lý. Tuy nhiên, thời điểm thông báo, các hộ nuôi ngao vừa xuống giống chưa đến thời điểm thu hoạch. Để bảo đảm cho quyền lợi của các hộ nuôi ngao, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngư dân TP Sầm Sơn không được vào bãi nuôi ngao 6,56 ha khai thác bằng bất kỳ hình thức nào. Sau khi các hộ nuôi ngao của xã Hoằng Phụ đã thu hoạch xong số ngao đã được nuôi trồng, ngày 6-2-2021, UBND tỉnh đã cho phép người dân trong khu vực được phép khai thác nguồn lợi thủy sản theo đúng quy định của pháp luật. Với sự giải quyết thấu tình đạt lý, bảo đảm quyền lợi của người nuôi ngao và người dân trong khu vực của UBND tỉnh và các cấp, ngành có liên quan, những mâu thuẫn, tranh chấp tại khu vực bãi ngao xã Hoằng Phụ đã được giải quyết triệt để, bảo đảm an ninh trật tự và quyền được khai thác nguồn lợi thủy sản của người dân đúng theo quy định của pháp luật. Ông Lê Danh Diệu, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ, cho biết: Hiện tại, người dân được phép khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực bãi ngao của xã mà không bị bất kỳ sự cản trở nào, không còn tình trạng tranh chấp giữa các ngư dân như trước đây. Địa phương thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, biên phòng cắt cử lực lượng, thường xuyên có mặt tại hiện trường để bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, huy động ngay lực lượng và phương tiện để tháo dỡ, cắt các cọc đăng đáy, trả lại luồng lạch thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khai thác thủy sản.

Để lập lại trật tự trong khai thác thủy sản vùng ven bờ, cửa sông Chi cục Thủy sản đang tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá, hộ khai thác thủy sản bằng nghề đăng đáy, lồng xếp (lưới bát quái, lưới lú), lưới kéo, te, xiệp, xịch, xăm tại vùng cửa sông, ven biển chấm dứt hoạt động khai thác, tự giác tháo dỡ các ngư cụ vi phạm và chuyển đổi sang các nghề khai thác thủy sản thân thiện và đúng quy định. Hiện đang trong thời gian cao điểm thực hiện “Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa” năm 2021, các ngành có liên quan của tỉnh, các lực lượng công an, biên phòng tuyến biển ra quân rà soát, xử lý tình trạng khai thác thủy sản bằng đăng đáy, sử dụng nghề, ngư cụ cấm tại các vùng cửa sông, ven biển từ huyện Nga Sơn đến thị xã Nghi Sơn và các cửa Lạch Ghép, Lạch Bạng (thị xã Nghi Sơn), Lạch Hới (TP Sầm Sơn). Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ khai thác thủy sản vùng cửa sông, ven biển các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tổ chức cho các chủ tàu cá, hộ khai thác thủy sản tại vùng cửa sông, ven biển ký cam kết không sử dụng các nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản theo quy định. Tiếp tục gặp gỡ, vận động các chủ tàu cá, hộ khai thác thủy sản vi phạm trên chấm dứt ngay hoạt động khai thác và tự giác tháo dỡ các ngư cụ vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Phát huy vai trò hoạt động của tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ ở các địa phương ven biển trong việc gắn kết cộng đồng ngư dân bằng những thỏa ước tập thể; ngăn chặn, tiến tới loại bỏ nghề cấm trong khai thác thủy sản vùng ven bờ, sử dụng những dụng cụ khai thác thân thiện môi trường. Các địa phương ven biển thực hiện tốt công tác phân cấp quản lý tàu cá, hạn chế cấp giấy phép khai thác cho tàu cá hành nghề khai thác ven bờ.

Bài và ảnh: Lê Hợi