Kiềm chế ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm về các giải pháp kiềm chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm vừa họp, nghe báo cáo và chỉ đạo về các giải pháp kiềm chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Tham dự có lãnh đạo Sở: Giao thông - Vận tải, UBND thành phố Thanh Hóa, Viện Quy hoạch và kiến trúc; đại diện các phòng chuyên môn của Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

Sau khi nghe UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 11-6-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, kiến nghị các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài, ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kết luận như sau:

Ghi nhận những kết quả thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian qua của UBND thành phố Thanh Hóa; các giải pháp trước mắt cơ bản phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, các giải pháp lâu dài là cần thiết. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, đặc biệt là trong giờ cao điểm và sau những cơn mưa lớn, một số tuyến phố chính bị ùn tắc kéo dài.

Để kiềm chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Thanh Hóa tiếp tục triển khai Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 11-6-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; khẩn trương nghiên cứu, triển khai Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 28-01-2021 của UBND tỉnh quy định tránh nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để triển khai các giải pháp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Về các giải pháp trước mắt, UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương rà lại quỹ đất không nằm trong quy hoạch là bãi đỗ xe, nhưng có thể tận dụng để làm bãi đỗ xe, có thu phí, như: sân của một số cơ quan, đơn vị có lưu lượng phương tiện ra, vào ít, các tuyến đường có vỉa hè rộng (nhưng phần còn lại phải đủ để cho người dân tham gia giao thông). Thống nhất phương án tổ chức phân luồng giao thông như đề xuất của UBND thành phố Thanh Hóa, song khẩn trương bổ sung các biển báo để hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông; Khẩn trương nghiên cứu, đầu tư lắp đặt các hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao có mật độ giao thông lớn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa thuộc thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nút giao với Quốc lộ (gửi Sở Giao thông - Vận tải để tham mưu); bổ sung sơn phân làn, chỉ hướng tại các nút giao.

Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự lòng đường, lề đường, vỉa hè, đậu đỗ xe ô tô; Phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải để rà soát các tuyến phố có tuyến xe buýt hoạt động để điều chỉnh vị trí điểm dừng xe buýt cho phù hợp.

Đối với vị trí điểm dừng xe buýt trên Đại lộ Lê Lợi đoạn từ đường Trần Phú đến đường Lê Hoàn (hiện tại mỗi hướng đi có 01 điểm dừng), nghiên cứu dịch chuyển ra xa vị trí nút giao, đồng thời bố trí lực lượng an ninh để kiểm soát việc dừng, đỗ của xe buýt, nhằm giải tỏa nhanh các phương tiện giao thông trên tuyến đường; Giao Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa rà soát các vị trí điểm dừng xe buýt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để điều chỉnh cho phù hợp; đồng thời thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt để biết phương án điều chỉnh.

Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án xây dựng trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, nhằm tăng cường xử phạt nguội; Nút giao BigC là cửa ngõ của thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên, hiện có nhiều xe ôtô chở khách và hàng hóa thường xuyên dừng đỗ, tiềm ẩn mất trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, song tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết. Giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng (giao 01 đơn vị là chủ trì, để tránh chồng chéo và né tránh trách nhiệm) để xử lý vi phạm nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28-2-2021.

Về giải pháp lâu dài, thống nhất với các đề xuất của UBND thành phố Thanh Hóa. Giao UBND thành phố Thanh Hóa nghiên cứu, báo cáo chi tiết phương án đầu tư các tuyến đường (quy mô, nguồn vốn, quỹ đất tái định cư...), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28-2-2021.

BĐT