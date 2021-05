Khởi tố vụ án Giết người ở Chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra ngày 24-5-2021, tại cửa hàng bán đồ khô L.T thuộc Chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương, TP Thanh Hóa và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Ngô Văn Phương, sinh năm 1997, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa (có hộ khẩu thường trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Đối tượng Ngô Văn Phương.

Trước đó, vào khoảng 07h20", ngày 24-5-2021, khi anh M.V.T, sinh năm 1975, trú tại Chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương, TP Thanh Hóa đang nằm trông hàng hóa tại ki ốt của gia đình thì bất ngờ bị Ngô Văn Phương cầm dao chạy từ bên ngoài vào đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh T. Hậu quả, anh T bị mất nhiều máu phải đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Đến 07h45" cùng ngày, Ngô Văn Phương đã đến Công an phường Đông Hương, TP Thanh Hóa để đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Ngô Văn Phương: Khoảng 07h20", ngày 24-5-2021, trên đường đi ăn sáng, Phương nhìn thấy anh T nằm trên giường gấp tại ki ốt bán hàng của gia đình anh T; do Phương tự suy diễn và nghi ngờ anh T có hành vi đổ chất độc vào nguồn nước để đầu độc mình (nơi Phương đang sinh sống) nên Phương đã dùng dao lao vào đâm nhiều nhát vào người anh T. Quá trình đâm, do dao bị gãy lưỡi nên Phương đã vứt dao lại hiện trường và bỏ chạy về nhà, sau đó đến Công an phường Đông Hương để đầu thú.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất hình ảnh camera an ninh và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ của vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Thiện