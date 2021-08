Giữ vững an ninh trật tự tại các khu cách ly

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, những ngày qua với vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động phối hợp với lực lượng y tế, quân đội và các ban, ngành quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và trong các khu cách ly.

Công an thị xã Bỉm Sơn đảm bảo ANTT tại khu cách ly đặc biệt.

Thời gian qua, người dân trở về từ vùng dịch trên địa bàn huyện Thọ Xuân được đưa đi cách ly tại các điểm cách ly tập trung. Mặc dù công dân về cách ly tập trung gồm nhiều thành phần phức tạp, khó khăn trong tuần tra canh gác đảm bảo an ninh, an toàn, song với tinh thần trách nhiệm cao, vì sự an toàn cho cộng đồng trong phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Công an huyện Thọ Xuân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, chia thành nhiều tổ tuần tra, canh gác 24/24 giờ hàng ngày bảo đảm an toàn tuyệt đối tại 7 khu vực cách ly trên địa bàn toàn huyện. Vòng trong và bên ngoài khu cách ly luôn có lực lượng công an canh gác và bảo vệ nghiêm ngặt, không để xảy ra tình trạng người cách ly bỏ trốn, lây nhiễm chéo hoặc gây mất an ninh, trật tự trong khu cách ly.

Thượng tá Nghiêm Việt Khánh, Phó trưởng Công an huyện Thọ Xuân, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cách ly phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, Công an huyện đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn xung quanh khu vực cách ly; 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt, nhận thức rõ nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối các khu vực cách ly, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để người không có nhiệm vụ vào khu vực cách ly và người đang cách ly ra ngoài khu vực khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền. Ngoài đảm bảo công tác an ninh trật tự, lực lượng công an bám chốt tại đây thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cho người dân đang cách ly, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành quy định của khu cách ly, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Để đảm bảo ANTT tại các khu vực cách ly, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Thời gian qua, Công an huyện Vĩnh Lộc đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vĩnh Lộc xây dựng, ban hành các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly tập trung. Bố trí lực lượng, phân công 4 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực cách ly tập trung 24/24 giờ. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ luôn chú ý tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Trung úy Tăng Thanh Ngọc chia sẻ: “Tuy nhiệm vụ vất vả, xa gia đình, nhưng được góp phần sức lực bản thân vào việc ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, bản thân tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất, bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất”. Thấu hiểu những vất vả của cán bộ, chiến sĩ công an, những ngày qua lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện và UBND huyện Vĩnh Lộc đã thường xuyên có mặt tại các khu cách ly tập trung để chỉ đạo, động viên, quan tâm, trang bị dụng cụ bảo hộ, nơi ăn nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ sau mỗi ca trực.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, cùng với các lực lượng khác, lực lượng công an toàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm bám sát địa bàn, phối hợp cùng các ngành chức năng ngăn chặn hiệu quả dịch COVID-19, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra đó là bảo vệ an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung nhằm đảm bảo quá trình cách ly thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng người cách ly bỏ trốn, lây nhiễm chéo hoặc gây mất an ninh, trật tự trong khu cách ly, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho người dân.

Bài và ảnh: Quốc Hương