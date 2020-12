Dòng họ tự quản về an ninh trật tự ở xã Minh Lộc

Trong cái rét hanh hao của những ngày đầu đông, chúng tôi về Minh Lộc (Hậu Lộc) - địa phương có truyền thống xây dựng mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự (ANTT) hơn 20 năm nay.

Con cháu dòng họ Vũ Huy, xã Minh Lộc luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ảnh: Công an xã Minh Lộc (Hậu Lộc) cung cấp

Niềm nở, nhiệt tình tiếp chúng tôi là những công an viên chính quy tuổi đời còn rất trẻ của xã Minh Lộc. Thấy chúng tôi đề cập đến việc tuyên truyền mô hình dòng họ tự quản về ANTT của xã, một trong số công an viên vừa nói vừa tự hào chỉ tay lên tường - nơi những lá cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) của Bộ Công an tặng Nhân dân và cán bộ xã Minh Lộc, được xếp theo thứ tự từ năm 2013 đến năm 2017 treo trang trọng giữa phòng làm việc của công an xã.

“Chị cứ nhìn dãy cờ thi đua trên là chị biết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT của xã em có thành tích như thế nào. Đấy mới chỉ là một phần cờ treo lên thôi. Còn rất nhiều Bằng khen của Chính phủ, các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương tặng thưởng cho xã do có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Có được những thành tích trên, ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, chính quyền, ngành công an còn có sự đóng góp không nhỏ của các dòng họ tự quản về ANTT trên địa bàn xã”- công an viên Nguyễn Đình Thật niềm nở cho biết.

“Em sẵn sàng dẫn các chị đi xuống gặp các trưởng dòng họ để nghe họ nói về những gì họ đã đóng góp nhé” - nói rồi một đồng chí công an viên rảo bước ra dắt xe máy chở chúng tôi xuống gặp ông Nguyễn Đình Khoan, trưởng dòng họ Nguyễn Đình ở xã Minh Lộc.

Với dáng người cao đậm, nước da đỏ hồng, tiếng nói sang sảng của người vùng biển, ông Nguyễn Đình Khoan tự hào kể cho chúng tôi nghe về lịch sử dòng họ. Dòng họ Nguyễn Đình là hậu duệ của Đức Tổ Nguyễn Xí - một danh tướng thời Hậu Lê. Từ ngày đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cho đến nay, con cháu trong dòng họ Nguyễn Đình luôn phát huy truyền thống yêu nước, ra sức phấn đấu, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương, đất nước. Hiện nay, dòng họ có 378 hộ với 1.000 khẩu, sinh sống ở 5 xã của huyện Hậu Lộc, nhưng tập trung đông nhất vẫn là xung quanh nhà thờ họ ở thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc.

Rót chén nước trà mời chúng tôi, ông Nguyễn Đình Khoan nhớ lại: Cách đây hơn 20 năm về trước, tình hình ANTT trên địa bàn xã nói chung và các dòng họ nói riêng có nhiều phức tạp, người dân sinh sống trong khu dân cư hay chửi bới nhau chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt; anh em, con cháu trong dòng họ mỗi lần ngồi sum vầy là tỵ nạnh, thách thức dẫn đến mất đoàn kết. Trước tình hình ANTT như vậy, đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về bảo đảm ANTT tại địa phương, đồng thời phát động phong trào xây dựng mô hình dòng họ tự quản về ANTT nhằm khuyên can, dạy dỗ con cháu trong dòng họ không vi phạm pháp luật, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Thực hiện phong trào, ban quản tộc dòng họ đã xây dựng nội quy, quy ước của dòng họ, đặc biệt là quy ước tự quản về ANTT. Phân công cho các thành viên trong ban quản tộc, các chi trưởng, nhánh trưởng phụ trách từng tổ dân cư trong dòng họ. Đến từng hộ gia đình vận động, ký cam kết không để con em trong gia đình, trong chi, trong nhánh của mình vi phạm pháp luật. Đồng thời, củng cố lại hoạt động các hội: Hiếu học, con trưởng, khuyến học. Hàng tháng vào ngày mùng một và ngày rằm âm lịch, ban quản tộc, chi trưởng, nhánh trưởng gặp gỡ trao đổi về tình hình đời sống các hộ dân trong từng chi. Phát hiện thấy có con em nào vi phạm pháp luật hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, ban quản tộc sẽ gặp gỡ động viên, khuyên nhủ, cam kết với dòng họ sẽ không tái phạm...

“Từ khi mô hình dòng họ tự quản về ANTT đi vào cuộc sống, nhận thức của con cháu trong dòng họ Nguyễn Đình đã thay đổi rõ rệt, không còn tình trạng anh em, con cháu ngồi với nhau là thách thức nhau, hạn chế việc rượu chè, chửi bới. Tình đoàn kết trong dòng họ được thắt chặt, con em trong dòng họ không có lỗi vi phạm lớn về pháp luật. Con cháu tự đóng góp xây dựng nhà thờ mới khang trang với tổng trị giá 3, 5 tỷ đồng” – ông Khoan chia sẻ.

Không chỉ dòng họ Nguyễn Đình phát huy được truyền thống dòng họ trong việc dạy dỗ, khuyên can con cháu mà hơn 20 năm qua, hầu hết các dòng họ trên địa xã Minh Lộc đã xây dựng được hội đồng quản tộc gồm những người có uy tín trong dòng họ. Các dòng họ đều xây dựng được quy ước, nội quy, quy chế của dòng họ, tích cực tuyên truyền, vận động con, cháu trong dòng họ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, không sa ngã vào những tệ nạn xã hội, tích cực tham gia công tác phòng, chống, phát hiện và tố giác tội phạm. Hằng năm, UBND xã, các ban, ngành cùng với hội đồng quản tộc các dòng họ phối hợp xây dựng các tiêu chí hoạt động cho từng dòng họ, qua đó các dòng họ đều phấn đấu không có con cháu vi phạm pháp luật. Dòng tộc đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế.

Có thể nói, mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” trên địa bàn xã Minh Lộc đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các dòng họ cơ bản đã làm tốt công tác tự phòng, tự chống, tự hòa giải các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm ANTT ở địa phương. 12 năm (2008 đến nay) thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, các dòng họ đã giúp được gần 30 cháu ở độ tuổi vị thành niên có biểu hiện vi phạm pháp luật trở lại nền nếp sinh hoạt và học tập, các đối tượng án treo, đối tượng tha tù không tái phạm và được xóa án tích đúng thời hạn. Số người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong các dòng họ giảm rõ rệt so với trước; ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên; mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ dòng họ đều được hòa giải kịp thời; các vụ việc xảy ra đều được giải quyết “thấu tình, đạt lý” ngay từ trong dòng họ. Đặc biệt, các thành viên trong các dòng họ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã.

Ngân Hà