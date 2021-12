Đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới

Thanh Hóa có 213 km đường biên giới giáp với các huyện Xốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trong năm 2021, mặc dù biên giới bị siết chặt vì đại dịch COVID-19 bùng phát, nhưng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh) tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới.

Với tinh thần tích cực, chủ động, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, những năm qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa thường xuyên đổi mới và nâng cao các biện pháp nghiệp vụ; đồng thời phối hợp với lực lượng, như: công an, hải quan, lực lượng vũ trang nước bạn Lào xác lập đấu tranh nhiều chuyên án, hàng trăm kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên 2 tuyến biên giới. Năm 2021, BĐBP đã phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang nước bạn Lào tổ chức, triển khai, xác lập đấu tranh 5 chuyên án ma túy, phối hợp đấu tranh 3 chuyên án, xây dựng 25 kế hoạch nghiệp vụ. Qua đó, phát hiện và bắt giữ, khởi tố 46 vụ, với 52 đối tượng, tang vật thu giữ 794,95 gam hêrôin, 6.505 viên ma túy tổng hợp, 13,962 gam ma túy đá, 16,007 kg nhựa thuốc phiện. Ngoài ra, trong năm 2021, BĐBP tỉnh đã phối hợp với Cục Phòng, chống tội phạm và ma túy (Bộ Tư lệnh BĐBP), Công an tỉnh, Hải quan triệt phá 6 vụ, với 6 đối tượng liên quan đến ma túy. Tang vật thu giữ 227 kg ma túy tổng hợp, 1.003 viên ma túy tổng hợp.

Điển hình vào ngày 15-4-2021, tại khu vực bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn (Mường Lát), Đồn Biên phòng Pù Nhi đã phối hợp với đội đặc nhiệm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bắt quả tang đối tượng Vũ Ngọc Sơn, sinh năm 1993, trú tại thôn 10B, xã Cư A Mung, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắc và Thao Văn Sự, sinh năm 1971 ở bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 16 kg nhựa thuốc phiện, 1 bánh + 80 gam hêrôin, 47 viên ma túy tổng hợp, 1 dao nhọn, 58 triệu đồng. Hay vào lúc 10h ngày 8-6, tại Km43+100 Quốc lộ 15C, thuộc địa phận bản Poong 2, xã Hiền Kiệt (Quan Hóa), đội đặc nhiệm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hiền Kiệt bắt quả tang đối tượng Mong Văn Pành, sinh năm 1984 ở bản Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1.605 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Bên cạnh đó, BĐBP đã phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, cam kết không bao che, tiếp tay cho tội phạm ma túy; không tái trồng cây thuốc phiện; phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy ở khu vực hai bên biên giới, ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn. Năm 2021 đã tổ chức 37 buổi họp dân ở 36 bản, với 2.893 lượt người dân khu vực biên giới tham gia... thông qua đó đã nhận được hàng trăm nguồn tin có giá trị liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Bài và ảnh: Thiện Nhân