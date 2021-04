Đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới

Với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cùng sự đồng lòng của Nhân dân, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới của tỉnh đã có sự chuyển biến đáng ghi nhận. Số vụ vi phạm pháp luật, số người mắc tệ nạn xã hội, tình trạng phá rừng, di cư tự do, truyền đạo trái phép có xu hướng giảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công an huyện Mường Lát bắt giữ đối tượng tàng trữ chất ma túy.

Xã Yên Khương (Lang Chánh) có 7 km đường biên, 3 mốc quốc giới với nước bạn Lào, dân cư phân bố không tập trung, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn... Vì vậy, cùng với việc quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội được xã đặc biệt coi trọng. Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ giữ vững ANTT trên địa bàn, công an xã chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã, công an huyện, Đồn Biên phòng Yên Khương xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời, phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham gia đảm bảo ANTT và bảo vệ đường biên mốc giới; cảnh giác, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các loại tội phạm về tệ nạn xã hội... Công an xã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương xây dựng kế hoạch tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới và bố trí tăng cường cán bộ, chiến sĩ đến các bản thực hiện tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT tại các bản; chủ động nắm tình hình, rà soát những vấn đề nổi cộm, bức xúc về ANTT ở từng bản để có phương án giải quyết kịp thời. Trong năm 2020 và gần 4 tháng năm 2021, xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Yên Khương tổ chức được 38 buổi tuyên truyền, vận động Nhân dân không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới đất liền với gần 2.000 lượt người tham gia.

Thanh Hóa có 213,6 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh, đối ngoại, có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, trình độ dân trí không đồng đều nên các loại tội phạm thường lợi dụng để hoạt động. Trước tình hình đó, lực lượng công an các huyện khu vực biên giới đã luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng, ban hành kế hoạch đảm bảo ANTT sát với tình hình thực tế của địa phương, đề ra biện pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, triển khai biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn vùng biên giới, cửa khẩu. Một trong những giải pháp quan trọng được lực lượng công an tập trung là thực hiện hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với lực lượng biên phòng, quân sự trong việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là những khu vực biên giới, cửa khẩu phức tạp về ANTT. Từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phạm pháp xảy ra trên địa bàn; đồng thời, chủ động tiến hành điều tra, phân loại tội phạm để theo dõi hoạt động, kịp thời ngăn chặn khi có biểu hiện phạm tội. Cùng với việc thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an các huyện khu vực biên giới còn tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Chú trọng những nội dung về luật cư trú; vận động Nhân dân không di cư tự do, không mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không truyền đạo trái pháp luật...

Lực lượng công an còn phối hợp hiệu quả với các già làng, trưởng bản và tranh thủ uy tín, ảnh hưởng của họ để giải quyết tốt các mâu thuẫn, bất ổn trong nội bộ Nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh nông thôn, an ninh biên giới; phát huy tinh thần cảnh giác của người dân đối với các vấn đề phát sinh phức tạp về ANTT để nắm bắt kịp thời, từ đó chủ động các giải pháp phòng ngừa, không để bị động và bất ngờ. Tính từ năm 2017 đến nay, lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá thành công hàng nghìn vụ án, bắt hơn 2 nghìn đối tượng, thu giữ hàng trăm kg heroin, hơn 100 nghìn viên ma túy tổng hợp, hơn 1.000 kg thuốc nổ, thu hồi trên 6.000 khẩu súng các loại...

Để công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới đạt hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục phối hợp và tranh thủ sự giúp đỡ thường xuyên, kịp thời của chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là quần chúng Nhân dân và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới trong việc cung cấp thông tin và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, phá rừng, di dịch cư tự do, truyền đạo trái phép.

Bài và ảnh: Quốc Hương