Công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2021 đã qua với những khó khăn, bộn bề chưa từng có tiền lệ bởi đại dịch COVID-19. Là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, lực lượng công an Thanh Hóa đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung sức, đồng lòng vừa tham gia phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, vừa hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các lực lượng công an tăng cường công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Ảnh: Đình Hợp

Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ Công an Nhân dân (CAND), triệu trái tim một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, bên cạnh việc chủ động triển khai phòng, chống dịch trong nội bộ và tổ chức lực lượng tham gia 616 chốt kiểm dịch liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Công an tỉnh đã triển khai các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả quản lý, truy vết người nghi nhiễm COVID-19 và phần mềm quản lý di biến động công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia nhiệm vụ truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập dịch và bảo đảm ANTT các khu cách ly. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều CBCS đã phải hy sinh những lo toan cá nhân, nhiều ngày, nhiều tháng không về nhà, hàng trăm CBCS đã trở thành F1, F2... Cùng với đó, các lực lượng công an trong tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, giám sát và tham mưu xử lý trên 5 nghìn trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, phạt tiền hơn 7 tỷ đồng; khởi tố 7 vụ liên quan đến dịch bệnh. Chính những quyết tâm và nỗ lực không biết mệt mỏi đó đã góp phần kiểm soát và ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của lực lượng công an đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã chủ động nắm, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo và xử lý tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn và thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kì 2021-2026; giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, phức tạp ngay tại cơ sở, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân; giữ vững ổn định ANTT trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, nhất là địa bàn vùng miền núi, dân tộc, tuyến biên giới, tuyến biển và các khu kinh tế, khu công nghiệp, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thụ lý điều tra 45 vụ, 91 bị can, trong đó đã điều tra khám phá nhiều vụ án phức tạp, nhạy cảm được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, như vụ khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Thuận thành viên tổ chức phản động “Hội anh em dân chủ”; Đỗ Trường Giang liên quan đến tổ chức khủng bố “Việt Tân”; Trịnh Quang Đức về tội “Làm, tàng trữ, tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”; khởi tố, bắt, xử lý đối tượng Hồ Đình Tùng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”...

Với mục tiêu kiềm chế và kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, không để tội phạm băng nhóm hoạt động “lộng hành”, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, trong năm 2021, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an Thanh Hóa đã xây dựng, triển khai có hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ theo từng chuyên đề chuyên sâu; liên tiếp mở 8 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tiếp nhận và xử lý 2.698 tin báo, tố giác tội phạm, đạt tỷ lệ trên 90%. Phạm pháp hình sự giảm gần 16% so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 79,23%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 97%, án giết người đạt 100%. Trong đó đã điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương toàn quốc như: Chuyên án 321S bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép quân dụng, thu 200 khẩu súng; Chuyên án 421T triệt xóa đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng gần 2 nghìn tỷ đồng... Bắt vận động đầu thú 243 đối tượng truy nã (vượt cả 3 chỉ tiêu bộ giao). Khởi tố 700 vụ, 960 bị can phạm tội về ma túy (tăng 135 vụ, 217 đối tượng so với năm 2020); triệt xóa 68 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; thu giữ 6,2kg heroin, hơn 42kg và 172.317 viên ma túy tổng hợp, 6,8kg các loại ma túy khác. Phát hiện, bắt giữ 285 vụ liên quan đến 325 trường hợp vi phạm, phạm tội về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (tăng 3,5% số vụ và 2,7% số đối tượng), khởi tố 41 vụ, 80 bị can; 386 vụ, 348 cá nhân, 42 tổ chức phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường; khởi tố 13 vụ, 13 bị can (tăng 30% số vụ). Công tác điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm đúng pháp luật, không xảy ra oan, sai.

Năm 2021 còn ghi dấu ấn của Công an tỉnh trong việc thực hiện các giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, được Bộ Công an đánh giá là một trong 4 đơn vị trọng điểm, dẫn đầu cả nước về cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Với phương châm “vừa chạy, vừa xếp hàng”, “làm hết việc chứ không hết giờ”, “còn dân còn làm”, hàng nghìn CBCS Công an tỉnh đã ngày đêm tham gia thực hiện chiến dịch cấp thẻ CCCD trên tinh thần tận tụy, trách nhiệm, trí tuệ, thần tốc, không quản khó khăn, gian khổ trong điều kiện thời tiết, dịch bệnh COVID-19. Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ, chỉ tiêu chính, trọng tâm và bảo đảm dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” với hơn 4,22 triệu phiếu DC01 đã có dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu nhận trên 2,51 triệu hồ sơ CCCD có gắn chíp điện tử và trả hơn 1,7 triệu thẻ CCCD.

Công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, thu hồi, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình vi phạm và tai nạn giao thông cơ bản đã được kiềm chế (tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí 14,3% số vụ, 13,3% số người chết và 18,8% số người bị thương). Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã kiểm tra, xử lý hơn 66 nghìn trường hợp; phạt tiền trên 119,6 tỷ đồng, tạm giữ 9.446 phương tiện, tước giấy phép lái xe 4.635 trường hợp.

Cùng với việc quyết liệt trong đấu tranh phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm một trong những tiêu chí nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên. Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 về tăng cường lãnh đạo đối với công tác cán bộ; Kế hoạch số 59 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa CBCS sai phạm. Qua đó đã đem lại hiệu ứng tích cực, thúc đẩy toàn diện công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng, đặc biệt là công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ có bước chuyển biến đột phá, đi vào nền nếp, bài bản, khoa học; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, siết chặt. Tỷ lệ CBCS bị xử lý kỷ luật giảm sâu cả về số lượng, tính chất, mức độ sai phạm. Hàng trăm tập thể, cá nhân đã có những việc làm cụ thể, thiết thực vì Nhân dân phục vụ được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen, các cấp, các ngành và Nhân dân đánh giá cao. Tiêu biểu như: Trung tá Lường Thị Thanh Quyết, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chung sức vì cộng đồng; hành động kịp thời cứu tính mạng cháu bé bị đuối nước của Thượng úy Hà Minh Hải, Phó trưởng Công an xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn; mô hình “Câu lạc bộ ngân hàng máu sống” của Công an huyện Mường Lát; hoàn thành Đề án xây dựng 600 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo tại huyện Mường Lát... Những việc làm này đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người CBCS Công an Thanh Hóa “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2021, Công an Thanh Hóa có 475 lượt tập thể, 1.067 lượt cá nhân được tặng thưởng huân chương, bằng khen, giấy khen. Trong đó có hơn 200 lượt tập thể, 30 cá nhân được các cấp, các ngành, Nhân dân và các phương tiện truyền thông biểu dương, khen ngợi, gửi thư khen, thư cảm ơn. Thành tích, kết quả đạt được của Công an tỉnh Thanh Hóa trong công tác bảo đảm ANTT là một trong những yếu tố quan trọng tạo môi trường thuận lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2021, Thanh Hóa có tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,85%, là tỉnh đứng thứ 5 toàn quốc. Đây chính là động lực, hành trang để mỗi CBCS Công an Thanh Hóa bước vào năm 2022 với nhiều niềm tin và khí thế mới.

Thiếu tướng Trần Phú Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh