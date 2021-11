Công an TP Thanh Hóa bắt 14 đối tượng truy nã lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam

Thực hiện đợt cao điểm xác minh, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại các đối tượng truy nã của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thanh Hóa đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, bắt giữ 14 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam.

Đối tượng truy nã Trịnh Xuân Cườngbị Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ.

Theo số liệu thống kê của Công an thành phố Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn có 24 đối tượng bị Công an thành phố Thanh Hóa ra Quyết định truy nã và 42 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thanh Hóa bị các cơ quan điều tra của Bộ Công an và Công an các địa phương khác truy nã. Hầu hết các đối tượng có quyết định truy nã trốn lâu năm, hồ sơ thiếu thông tin, những nơi cư trú không còn tồn tại… dẫn đến khó khăn trong công tác truy bắt.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Thanh Hóa đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra cơ bản chi tiết về người, lai lịch nhân thân, phương thức thủ đoạn, nơi lẩn trốn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú. Chỉ tính từ đầu tháng 10-2021 đến nay, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt, vận động 14 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú (trong đó có 3 đối tượng đã trốn truy nã trên 20 năm).

Điển hình, ngày 21-10-2021, tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Trịnh Xuân Cường (tức Cường Cống), sinh năm 1971 ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa truy nã về tội Cố ý gây thương tích từ tháng 8-1998. Sau 23 năm lẩn trốn và đã thay hình đổi dạng nhưng Trịnh Xuân Cường đã bị tổ công tác của Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Thái Thanh