Công an huyện Quan Sơn vừa bảo đảm an ninh - trật tự vừa tham gia phòng, chống dịch

Thời gian qua, cùng với các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Quan Sơn đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo đảm an ninh - trật tự góp phần giữ vững ổn định tình hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mặc dù là địa bàn miền núi biên giới, đường xá đi lại khó khăn, nhưng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan vào địa bàn, ngay từ rất sớm Công an huyện Quan Sơn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các cấp, ngành, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực tham gia bảo đảm an ninh - trật tự và phòng, chống dịch. Trong đó, Công an huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác bảo đảm ANTT.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tiến hành thường xuyên, liên tục đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, qua mạng xã hội, tuyên truyền bằng xe lưu động… để người dân hiểu được chủ trương của tỉnh cũng như trách nhiệm của người dân trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự, phòng chống dịch.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã không quản ngại khó khăn, luân phiên bố trí các ca, kíp trực 24/24 giờ tại 2 các khu cách ly tập trung và 8 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, khẩn trương truy vết và đưa đi cách ly tập trung các trường hợp có liên quan đến người nhiễm COVID-19; tổ chức tuần tra, phát hiện xử lý 77 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, phạt tiền 84,8 triệu đồng.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an từ huyện đến các xã, thị trấn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các đối tượng phạm tội hình sự, ma túy. Tính từ tháng 4-2021, khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát đến nay, Công an huyện Quan Sơn đã điều tra làm rõ 22 vụ, 34 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật. Trong đó, điều tra, làm rõ 8 vụ, 15 đối tượng xâm phạm về trật tự xã hội; 9 vụ, 14 đối tượng phạm tội về ma túy; 5 vụ, 5 đối tượng vi phạm về kinh tế, môi trường…

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện đã được kiểm soát, các chốt kiểm soát đã chuyển trạng thái hoạt động. Tuy nhiên, lực lượng Công an toàn huyện Quan Sơn vẫn luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm bám sát địa bàn, phối hợp cùng các ngành chức năng vừa triển khai các biện pháp giữ gìn an ninh - trật tự, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đình Hợp