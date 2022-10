Công an huyện Như Xuân đồng loạt tấn công 5 điểm tàng trữ, mua bán ma túy

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Như Xuân vừa phá thành công Chuyên án 722T đấu tranh, triệt xóa 5 điểm phức tạp về ma túy, khởi tố 4 vụ, 6 bị can về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Qua công tác nắm tình hình và nguồn tin của quần chúng Nhân dân cung cấp, Công an huyện Như Xuân phát hiện trên địa bàn huyện nổi lên một số điểm ma tuý phức tạp, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân. Hầu hết các đối tượng đã có tiền án, tiền sự, phương thức, thủ đoạn mua bán ma tuý rất tinh vi. Nhiều đối tượng đã lắp camera giám sát, bố trí người cảnh giới, xây tường rào kiên cố... nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Khi giao dịch mua bán ma tuý các đối tượng bán cho người quen biết và không trực tiếp giao hàng mà thường nhận tiền trước, sau đó để ma tuý ở một vị trí khác và thông báo cho người mua đến lấy.

Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện: Thọ Xuân, Nông Cống, TP Thanh Hóa và Công an quận Đống Đa, Hà Nội triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt tấn công vào 5 điểm ma tuý phức tạp tại các địa bàn: thị trấn Yên Cát (Như Xuân); xã Xuân Thiên (Thọ Xuân); phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) và phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội), bắt giữ 6 đối tượng gồm: Cao Đình Thành, sinh năm 1976; Cao Thị Huệ, sinh năm 1990 ở thị trấn Yên Cát (Như Xuân); Đỗ Đình Công, sinh năm 1974, ở xã Hoàng Giang (Nông Cống); Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1968, ở xã Xuân Thiên (Thọ Xuân); Trần Văn Lương, sinh năm 1974, ở phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) và Đặng Đình Định, sinh năm 1983, ở phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội) về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ.

Tại các điểm này, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3.018 viên ma túy tổng hợp; 38,21 gam heroin, 6 tài khoản ngân hàng, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô và nhiều tang vật khác có liên quan.

Quá trình điều tra, bước đầu các đối tượng này khai nhận: Cao Đình Thành là đối tượng mua ma túy của Đặng Đình Định, sau đó bán lại cho các điểm bán lẻ ma túy khác ở TP Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân, Nông Cống.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Mai Hà