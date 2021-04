Bắt giữ 2 đối tượng mua bán hoá đơn giá trị gia tăng

Sau một thời gian điều tra, xác minh, đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng: Võ Hoàng Giang, sinh năm 1952 ở số nhà 12 đường Nguyễn Phục, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa và Vũ Duy Hùng, sinh năm 1989 ở số nhà 417 đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép hoá đơn thu nộp ngân sách Nhà nước.

2 đối tượng Võ Hoàng Giang và Vũ Duy Hùng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu: Qua công tác quản lý và kiểm tra nắm tình hình liên quan đến hoạt động của các công ty trên địa bàn TP Thanh Hóa, đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Thanh Hóa phát hiện Công ty TNHH MAG Huy Hoàng do ông Võ Hoàng Giang làm Giám đốc, có địa chỉ tại số nhà 12, đường Nguyễn Phục, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa được thành lập từ tháng 5-2017, đăng ký kinh doanh sản xuất thiết bị máy nông nghiệp. Tuy nhiên công ty này không hề có có hoạt động sản xuất kinh doanh, không treo biển bán hàng. Xét thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn và có dấu hiệu ông Võ Hoàng Giang đã thành lập công ty này để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính nên Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Tiếp tục điều tra xác minh các hoạt động của Công ty TNHH MAG Huy Hoàng, Công an TP Thanh Hóa xác định ông Hoàng thường xuyên bán hóa đơn cho Vũ Duy Hùng là chủ cửa hàng bán phụ tùng ô tô Tiến Hùng tại số nhà 417 đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng

Khám xét nơi ở của Giang và Hùng, Công an TP Thanh Hoá đã thu giữ nhiều tập hóa đơn GTGT, các con dấu và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của các đối tượng này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thái Thanh