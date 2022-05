Bắt đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Thị Hường, sinh năm 1995 ở tiểu khu 9, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa để điều tra về tội thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Qua công tác nắm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh số tài khoản ngân hàng trên được mở bằng thông tin cá nhân của 12 người ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn và phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Bằng công tác nghiệp vụ, điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác minh làm rõ Lê Thị Hường là ngườicó liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập Hường đến cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Lê Thị Hường bước đầu khai nhận: Từ đầu năm 2021 đến nay Hường làm kế toán tự do ở thành phố Hồ Chí Minh và quen với 2 người tên Dũng và My My (không rõ lai lịch). Hường nhận lời cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng của mình với giá 2 triệu đồng/tháng. Dũng còn nói Hường tìm thêm người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào, cứ mỗi tài khoản ngân hàng được dùng để nhận tiền Dũng sẽ trả 1 triệu/tháng.

Nhằm thu lợi bất chính, khoảng đầu tháng 5-2022, Lê Thị Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn dụ dỗ, lôi kéo 12 người khác sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng và trả chi phí thuê cho mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng rồi cho Dũng thuê lại để hưởng tiền chênh lệch. Đa số các tài khoản này là của người dân không biết việc mình mở tài khoản để cho thuê, cho mượn là vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Anh Phương