Bảo đảm an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 115 du lịch Sầm Sơn và khai trương du lịch Sầm Sơn 2022

Tối 23-4, tại thành phố Sầm Sơn đã diễn ra Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai trương Lễ hội du lịch biển năm 2022 với chủ đề "Sầm Sơn bay cao vươn xa”. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Để đảm bảo ANTT cho các hoạt động diễn ra trước, trong và sau buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 900 CBCS các phòng Công an tỉnh, Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng làm công tác ANTT tại cơ sở triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm ANTT, phân luồng, phân tuyến và tuần tra kiểm soát, hướng dẫn giao thông, phòng chống tội phạm và an toàn PCCC...

Thượng tá Nguyễn Văn Chung, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh cho biết: Riêng tối 23-4, Phòng đã tăng cường gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại tất cả các vị trí, chốt trọng điểm. Trước đó, chúng tôi cũng đã tăng cường lực lượng phối hợp với Công an thành phố Sầm Sơn tổ chức đấu tranh, xử lý quyết liệt với các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, góp phần xây dựng thành phố văn minh, thân thiện.

Cùng với Cảnh sát cơ động, các lực lượng CSGT-TT, Cảnh sát hình sự, Công an các phường, xã và các lực lượng nghiệp vụ khác đã tập trung triển khai các phương án bảo đảm trật tự ATGT, phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ bám tuyến, bám địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm lợi dụng đông người để trộm cắp tài sản, móc túi, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Với sự cố gắng nỗ lực của lực lượng Công an và sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân, trước, trong và sau thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được bảo đảm ổn định, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”. Mặc dù lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông nhưng vẫn đảm bảo thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Kết quả trên đã góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm.

Đình Hợp