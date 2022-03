Bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động "Gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc"

Từ ngày 24 đến 26-3, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã tổ chức các hoạt động "Gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc" tại khách sạn FLC, TP. Sầm Sơn nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Để bảo đảm tốt ANTT, góp phần thành công cho sự kiện quan trọng này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, trật tự ATGT bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động kỷ niệm.

Theo đó, Công an tỉnh đã huy động hàng trăm lượt CBCS các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố, nhất là Công an các địa phương nơi tổ chức sự kiện tập trung rà soát, nắm chắc tình hình, phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm; điều động bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT, phòng chống cháy nổ; điều tiết, hướng dẫn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo, khách quốc tế về dự các sự kiện trong tuần lễ kỷ niệm.

Riêng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Hậu Lộc, Hà Trung, Hoằng Hóa đã huy động tối đa lực lượng tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, TTCC, chống ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 A, Quốc lộ 47, đại lộ Nam sông Mã.

Do chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT nên trong thời gian tổ chức các sự kiện tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung, địa bàn diễn ra các sự kiện nói riêng luôn được bảo đảm ổn định, không để xảy ra “đột xuất’, “bất ngờ” và các vụ việc phức tạp.

Thái Thanh