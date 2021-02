Triển khai Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Bài 2: Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ bình yên cho cuộc sống

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đây cũng là thời điểm gia tăng các loại tội phạm, trong đó tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép tiếp tục tiềm ẩn, phức tạp, khó lường. Lực lượng Công an tỉnh đã và đang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), sự bình yên cho Nhân dân.

Công an xã Tế Thắng (Nông Cống) thực hiện nhiệm vụ tuần tra dịp sát Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngăn chặn ngay từ nguy cơ tiềm ẩn

Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 24-1-2021, Công an xã Quảng Lộc (Quảng Xương) đang tiến hành tuần tra trên địa bàn thôn Lê Hương, xã Quảng Lộc thì phát hiện 3 thiếu niên, gồm: Đ.K.Q. (12 tuổi); H.T.T. (11 tuổi); Đ.K.A.V. (12 tuổi) cùng trú tại thôn Lê Hương đang đốt pháo nổ. Tại đây, công an xã đã thu giữ được 2 vỏ pháo màu cam đường kính 1,5 x 0,5cm. Sau đó, cả 3 em đã được mời về Công an xã Quảng Lộc để làm việc. Cả 3 khai nhận, 3 quả pháo vừa đốt nổ là do Q. đã lên mạng xã hội tìm hiểu và tự chế tạo từ nguồn nguyên liệu là giấy màu, diêm sinh. Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Minh Đức, Phó trưởng Công an huyện, cho biết: Sự việc được báo cáo đến Công an huyện Quảng Xương, đơn vị đã cử 1 tổ công tác xuống địa bàn xã Quảng Lộc để tuyên truyền và vận động được 14 học sinh khác trên địa bàn xã giao nộp hàng chục quả pháo tự chế chưa nổ, hàng trăm hộp diêm các em mua về để chế tạo pháo nổ. Qua khai thác, các em khai nhận do tâm lý tò mò, thích khám phá và lên mạng xã hội học cách làm pháo nổ từ các hộp diêm. Sau đó, đem bán cho các bạn khác với giá 200 đồng/quả pháo để nổ.

Thực tế, hiện nay thông qua mạng Internet không khó để mọi người có thể tìm kiếm cách thức hướng dẫn làm pháo nổ. Trong khi với nhiều người, đặc biệt là đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên, do tâm lý tò mò, thích khám phá, cùng sự thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật nên đã lên mạng xã hội để mày mò, học cách làm pháo nổ. Do đó, để ngăn ngừa tình trạng tự chế tạo pháo và sử dụng pháo nổ trái phép, các lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân, đặc biệt là đối với học sinh về những nguy hại của pháo nổ. Ngay sau khi sự việc 17 em học sinh ở xã Quảng Lộc tự chế pháo nổ được làm rõ, trong ngày 24-1, Công an huyện Quảng Xương đã mời phụ huynh các em này đến trụ sở UBND xã để bàn biện pháp giáo dục, đồng thời yêu cầu 17 em viết bản kiểm điểm và cam kết không đốt pháo.

Theo thống kê của công an các huyện Yên Định, Nông Cống, thực hiện tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo và đồ chơi nguy hiểm, Công an huyện Yên Định đã vận động người dân nộp 341 quả pháo hoa nổ (trọng lượng 9,5kg), 7 viên pháo tự chế. Công an huyện Nông Cống vận động, thu hồi 32,1kg pháo các loại. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Thu, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Yên Định, cho biết: Xác định công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội phải gắn với nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vì mục tiêu hạn chế tối đa tội phạm, theo đó, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã vận dụng nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp các loại vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Quá trình tuyên truyền, vận động, cán bộ đội tiến hành phát phiếu và yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo dưới mọi hình thức, tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố giác hành vi đốt pháo trái phép, quá trình thực hiện đã đem lại nhiều hiệu quả rõ rệt. Được biết, cũng nhờ những cách làm sáng tạo, trước đó, vào tháng 1-2021, lực lượng công an huyện đã vận động người dân tự nguyện giao nộp một lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo nhiều hơn số lượng thu hồi so với cùng kỳ tháng 1-2020.

Nghiêm trị hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép

Tối ngày 14-12-2020, Công an huyện Nông Cống đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Minh, sinh năm 1991, xã Trung Thành vì có hành vi tàng trữ, vận chuyển 5 hộp pháo giàn do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng 7kg đi tiêu thụ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh, Công an huyện đã thu giữ 12 giàn pháo nổ có trọng lượng 16,8kg. Tổng thu giữ 23,8kg pháo. Trung tá Vũ Văn Đăng, Phó trưởng Công an huyện, cho biết: Công an huyện đã khởi tố vụ án, phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân huyện xét xử điểm và lưu động để phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trên địa bàn.

Theo thống kê của Công an huyện Nông Cống: Từ ngày 27-11-2020 đến 28-1-2021, Công an huyện Nông Cống đã bắt 7 vụ, 8 đối tượng, thu giữ 43,5kg pháo nổ, 472,5kg pháo hoa. Khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ, 3 đối tượng; 3 vụ đang xử lý. Trước đó, Công an huyện đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt 1 vụ, 2 đối tượng, thu giữ 7kg pháo, khởi tố 2 đối tượng; phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh bắt 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi buôn bán pháo, khởi tố 1 đối tượng.

Trung tá Vũ Văn Đăng cho biết: Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, thời gian qua, lực lượng công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn. Quản lý chặt đối tượng, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện tổng kiểm tra, cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vật liệu nổ và pháo, lực lượng Công an huyện Yên Định đã xử phạt hành chính 16 vụ, 16 đối tượng, phạt tiền 37 triệu đồng liên quan đến hành vi đốt pháo, sử dụng pháo trái phép. Đồng chí Nguyễn Văn Thu, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết: Công an huyện tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn để ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Cùng với đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an lành, vui tươi, đầm ấm.

Giữ bình yên từ mỗi ngôi nhà, khu dân cư

Nhằm triển khai nghiêm túc Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo... bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Tân Sửu và trong thời gian tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 31-12-2020; tiếp đó ngày 14-1-2021 Chủ tịch UBND có văn bản chỉ đạo. Theo đó, yêu cầu Công an tỉnh phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã ký cam kết về việc không để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo công an cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng pháo, trọng tâm là các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; hình thức xử lý hành vi vi phạm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và công dân trong quản lý, sử dụng pháo để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Xác định biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép vẫn là phải nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân, Công an huyện Yên Định đã ban hành các kế hoạch, văn bản tổ chức các hội nghị tuyên truyền quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, trưởng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đại úy Nguyễn Văn Phong, Trưởng Công an xã Định Tăng, cho biết: Theo số liệu thống kê, xã Định Tăng có khoảng 1.825 người đi làm ăn xa, khoảng 204 người đi làm việc ở nước ngoài. Những năm trước trên địa bàn đã từng xảy ra tình trạng đốt pháo. Do đó, Công an xã đã xây dựng kế hoạch, rà soát các nhóm đối tượng để tập trung tuyên truyền, nhất là đối với các nhóm đối tượng thuộc nguy cơ cao về sử dụng, buôn bán pháo trái phép, lực lượng công an đã đề nghị đối tượng hoặc người thân viết cam kết không sử dụng, tàng trữ và buôn bán pháo trái phép theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, thường xuyên phân công cán bộ, phối hợp với các đơn vị theo dõi, bám sát, nắm chắc tình hình để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Tại huyện Nông Cống, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng chí Phạm Quang Hạnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện cho biết: Huyện đã làm tốt công tác nắm địa bàn, rà soát đối tượng, điều tra cơ bản và phân nhóm đối tượng, giao công an các xã nắm bắt, đến từng gia đình các nhóm đối tượng để vận động, tuyên truyền và ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển pháo trái phép. Cùng với công tác tuyên truyền trực tiếp, Công an huyện cũng chú trọng phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như tổ chức trên hệ thống truyền thanh, sử dụng xe loa tuyên truyền lưu động; tổ chức ký gần 35.000 bản cam kết cho các hộ kinh doanh, học sinh; lập 30 điểm tiếp nhận thu hồi vật liệu nổ, pháo tại trụ sở Công an huyện và UBND các xã, thị trấn.

Đại úy Đặng Hoài Thanh, Trưởng Công an xã Tế Thắng, cho biết: Để thực hiện tốt mục tiêu “để một giao thừa không tiếng pháo”, công an xã luôn làm tốt 2 nhiệm vụ tuần tra “kép” đó là tổ chức tuần tra vũ trang và tuần tra Nhân dân trên địa bàn xã. Trong đó, đối với tuần tra Nhân dân, công an xã đã huy động sự vào cuộc, phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã, các tổ an ninh trật tự tham gia thực hiện. Đối với phương án tuần tra vũ trang, công an xã tổ chức thực hiện ra quân tại các điểm chợ, trường học, khu dân cư đông đúc... Mục đích của nhiệm vụ này là nhằm thông qua công tác tuần tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội và hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong đó, tập trung vào các đối tượng sử dụng, tàng trữ, mua bán pháo trái phép; sử dụng hung khí, vũ khí nguy hiểm để gây án, đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng...

Đến thời điểm hiện tại, do chủ động triển khai các biện pháp công tác, tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân nên tình hình an ninh trật tự, việc quản lý và sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh, nhất là địa bàn các xã, thị trấn cơ bản bảo đảm ổn định, chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng công an cùng sự phối hợp, tự giác, ý thức và hiểu biết của Nhân dân, người dân sẽ được vui xuân, đón tết bình yên, an toàn.

Bài và ảnh: Lê Phượng