[E-Magazine] - Giữ vùng biên bình yên

Cơn mưa rừng nơi vùng biên giới Bát Mọt, huyện Thường Xuân bất chợt đổ, hối hả và rả rích suốt buổi chiều cho đến đêm. Vậy nhưng, không quản thời tiết, những người lính biên phòng trên các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng Bát Mọt vẫn chuẩn bị đầy đủ hành trang, tiến hành tuần tra, kiểm soát đường biên, các đường mòn, lối mở trên biên giới nhằm ngăn chặn kịp thời những người xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Dưới làn mưa, bước chân của những người lính lặng lẽ trên con đường tuần tra khiến người chứng kiến phải mềm lòng, xúc động. Chứng kiến những điều đó, chúng tôi chỉ mong ước một điều những người lính luôn bình an để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và trước dịch bệnh ngày một diễn biến phức tạp như hiện nay…

Sau chặng đường dài từ thành phố Thanh Hóa lên xã biên giới Bát Mọt, đón chúng tôi, những người lính biên phòng ở Đồn Biên phòng Bát Mọt với những cái bắt tay nồng ấm. Thời gian này, cán bộ, chiến sỹ ở Đồn cũng ít hơn, phần nhiều đang nhận nhiệm vụ ở các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên khu vực đường vành đai biên giới.

Thượng tá Lê Đình Quý, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt cùng Ban chỉ huy đồn gặp gỡ và khai quát nhanh về đơn vị cho chúng tôi nắm được. Đồn Biên phòng Bát Mọt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đứng chân trên địa bàn xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,947km đường biên giới, 9 mốc giới, cửa khẩu phụ Khẹo tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Bát Mọt có 3 bản giáp biên gồm bản Đục, bản Khẹo và bản Ruộng. Phía bên kia nước bạn, Bát Mọt giáp với bản Thà Láu, Phôn Xay, bản Cân, huyện Sầm Tớ. Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt công việc xảy ra liên quan đến biên giới và trên địa bàn; phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Đồn đã cùng lực lượng biên giới của nước bạn thường xuyên tuần tra, kiểm soát dọc đường biên, mốc giới. Đến nay đường biên, mốc giới vẫn giữ nguyên hiện trạng; an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, không có trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đồn Biên phòng Bát Mọt luôn luôn thực hiện nghiêm các công văn, kế hoạch, điện chỉ đạo của cấp trên và của chính quyền địa phương, cùng với các lực lượng phối hợp tổ chức các buổi tuần tra, kiểm soát dọc biên giới và trên địa bàn nhằm đảm bảo chặt chẽ người qua lại biên giới, và ra vào khu vực biên giới. Trong thời gian qua, Đồn luôn duy trì nghiêm 1 trạm liên ngành và 2 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số 30 đồng chí, thường trực 24/24h trên các chốt dọc biên giới. Cụ thể, Đồn đã thành lập 2 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 gồm chốt thứ nhất thuộc km110 cầu Ruộng 1 và chốt thứ hai thuộc km 15 ở cầu Ruộng 2. Hai chốt được bố trí 20 cán bộ, chiến sỹ của Đồn và hiện nay được tăng cường 8 đồng chí thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng được tăng cường đã góp phần động viên lớn cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hăng hái, tích cực hơn trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với đó nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch, hiện có 1 trạm liên ngành tại bản Đục gồm biên phòng, công an, huyện đội, y tế và trưởng bản Đục do UBND tỉnh và huyện Thường Xuân thành lập.

Cơn mưa rừng nơi vùng biên bất chợt, hối hả và rả rích suốt buổi chiều. “Thời tiết càng khắc nghiệt thì mức độ nguy hiểm càng cao, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, mưa gió để nhập cảnh trái phép. Bởi vậy công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên, các đường mòn, lối mở trên biên giới càng phải được tăng cường”, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt Lê Đình Quý chia sẻ.

Theo chân Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Bát Mọt, chúng tôi đến thăm cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên các chốt khu vực biên giới.

Mưa chiều rả rích. Trong chiếc lán dựng tạm, Trung úy Trần Văn Hưng, là cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa vừa được tăng cường lên biên cương phòng, chống dịch COVID-19 cùng lực lượng biên phòng, đang chuẩn bị cho bữa cơm tối. Mưa suốt buổi chiều nên việc nấu cơm nước của anh em trên chốt cũng vất vả hơn. Trung úy Trần Văn Hưng được nhận nhiệm vụ lên chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt cầu Ruộng 2. Anh chia sẻ, anh quê ở huyện Hoằng Hóa và đang công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Hoằng Hóa, còn vợ đang công tác tại huyện Lang Chánh. Nhận nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, mặc dù còn bỡ ngỡ vì điều kiện đi lại, đặc thù công việc khác nhau nhưng là người lính, anh cũng như những cán bộ, chiến sỹ khác sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, từng bước bắt nhịp cùng các đồng chí cán bộ, chiến sỹ lực lượng biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch trên biên giới.

Còn Thượng úy Nguyễn Văn Dương, chốt trưởng chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cầu Ruộng 2 chia sẻ, anh quê ở huyện Hậu Lộc thuộc Đội Trinh sát (Đồn Biên phòng Bát Mọt). Dương đã có 3 năm công tác trên Đồn. Từ khi dịch COVID-19 bắt đầu có diễn biến phức tạp, nhận nhiệm vụ của cấp trên, Dương cùng anh em trên chốt thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, cũng như các hoạt động khác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Được chỉ huy Đồn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ nên anh em rất an tâm tư tưởng, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại các chốt, được sự phân công của Đồn, hàng tuần, hàng tháng với nhiệm vụ chốt trưởng anh đã xây dựng kế hoạch và cử lực lượng đứng chốt chặn tại các đường mòn nơi biên giới và lực lượng tuần tra dọc tuyến biên giới, quản lý việc xuất nhập cảnh và bảo vệ biên giới quốc gia. Trong thời gian qua, chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt cầu Ruộng 2 đã luôn hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Trung úy Hà Công Nam, quê ở huyện Cẩm Thủy thuộc Đội phòng chống Ma túy và Tội phạm (Đồn Biên phòng Bát Mọt) đang thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 chốt Ruộng 1 chia sẻ, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, anh được điều động tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát Ruộng 1 từ tháng 6-2020. Thời gian về thăm gia đình cũng ít hơn. Vợ anh sinh con từ khi anh lên nhận nhiệm vụ nhưng gác lại niềm hạnh phúc riêng, anh cùng anh em trên chốt ngày đêm bám trụ những con đường tuần tra, những đường mòn, lối mở nhằm giữ vùng biên cương bình yên trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài thời gian làm nhiệm vụ, những cán bộ, chiến sỹ tại 2 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Bát Mọt còn thực hiện tăng gia, trồng thêm rau, củ tại chốt để đảm bảo nguồn thực phẩm, khắc phục những lúc đi lại về Đồn đường xá xa xôi. Những luống rau đay, mồng tơi, rau muống xanh mướt, su su lúc lỉu quả được trồng quanh chốt. Nồi cơm nấu dở, củi ướt vì trời mưa nhưng bữa cơm chiều dọn ra vẫn tươm tất có rau, có cá, có thịt và rộn tiếng cười. Có lẽ, bữa cơm là khoảng thời gian ít ỏi mà anh em ở chốt được gặp nhau, trò chuyện sau thời gian tuần tra, kiểm soát trên đường vành đai biên giới. Tại các chốt kiểm soát cũng đã được đầu tư cơ sở vật chất, trang bị đồ dùng thiết yếu đảm bảo cho sinh hoạt, làm việc của cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu úy Lê Ngọc Huy, quê ở huyện Hoằng Hóa, còn khá trẻ. Anh mới lên công tác được 4 tháng và cũng nhận nhiệm vụ lên chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại chốt cầu Ruộng 1. Bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn nhưng suốt thời gian qua, anh cũng các cán bộ, chiến sỹ thường trực 24/24h trên chốt làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, các đường mòn nhằm ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép. Khi tôi hỏi, bao giờ thì lấy vợ, Huy cười “Cuối năm nhưng chưa biết năm nào chị ơi vì em còn chưa có người yêu”….

Câu trả lời đùa ấy nhưng có lẽ cũng không sai và khiến người nghe bùi ngùi, bởi khi được tận mắt chứng kiến công việc, cuộc sống của những người lính đang ngày đêm canh gác nơi miền biên cương Tổ quốc và lắng nghe những lời chia sẻ chân thành của Trung úy Hà Công Nam hay của Thiếu úy Lê Ngọc Huy… để thấy những người lính – họ đã và đang gác lại hạnh phúc riêng và hy sinh thầm lặng để bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Những điều đó, biết lấy gì để bù đắp cho xứng đáng.

Mưa vẫn nặng hạt. Sau bữa cơm chiều. Những cán bộ, chiến sỹ lại chuẩn bị hành trang lên đường làm nhiệm vụ. Thượng úy Nguyễn Văn Dương, chốt trưởng chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cầu Ruộng 2 sau khi quán triệt công việc cho tổ tuần tra và chốt chặn đứng gác trên những con đường mòn, lối mở, những người lính hòa vào bóng đêm, lặng thầm. Thỉnh thoảng những cây đèn pin le lói rồi tắt…

Song song với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên khu vực đường biên, các đường mòn, lối mở ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, công tác tuyên truyền tiếp tục được đặt lên hàng đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở vùng biên Bát Mọt.

Theo chân những cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Bát Mọt), chúng tôi đến thăm bà con bản Khẹo. Những chiếc khẩu trang được trao đến tay người dân, những lời thăm hỏi ân tình nhưng cũng đồng thời nhắc nhở người dân phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đồng thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật khác của Đảng, Nhà nước một cách dễ hiểu, dễ nhớ để bà con nắm được và làm thực hiện.

Đại úy Cao Văn Hải, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Bát Mọt) cho biết: Thời gian qua, Đồn đã thực hiện tuyên truyền cho bà con các bản xã Bát Mọt nắm được sự nguy hiểm của dịch bệnh và hướng dẫn cách phòng, chống dịch COVID-19. Công tác tuyên truyền hữu hiệu nhất ngoài phát tờ rơi đến từng gia đình thì hình thức tuyên truyền lưu động, thu âm công tác phòng chống dịch COVID-19 vào loa đi đến từng bản là hiệu quả nhất. Cùng với đó, đơn vị tuyên truyền vận động bà con không lên đường tuần tra, khu vực vành đại biên giới, trong thời điểm quản lý nghiêm ngặt việc xuất nhập cảnh, phòng, chống dịch COVID-19.

Dịch bệnh COVID-19 càng ngày có diễn biến phức tạp trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nên công tác phòng, chống dịch COVID-19 càng được chú trọng. Tỉnh Thanh Hóa đã và đang thực hiện nhiều biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng động.

Tại nước bạn Lào, qua nắm bắt, Đồn Biên phòng Bát Mọt biết được, hiện nay có 60 người Việt Nam đang kinh doanh tại Sầm Tớ và 85 người Việt Nam là công nhân xây dựng thủy điện Nậm Sa 1, huyện Sầm Tớ, Đồn đã phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn tuyên truyền người dân không đi lại, an tâm ở tại chỗ để thực hiện công tác kinh doanh và lao động sản xuất, tránh gây mất trật tự, đặc biệt thực hiện nghiêm luật pháp của Việt Nam và phía bạn Lào, không xuất nhập cảnh trái phép, gây mất trật tự khu vực biên giới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, Đồn Biên phòng Bát Mọt sẽ thành lập thêm 1 chốt kiểm soát tại km22 đường từ bản Khẹo vào bản Đục. Đồn đang khảo sát và sẽ triển khai lực lượng gồm 6 đồng chí cắm chốt nhằm tăng bề dày trên biên giới nhằm quản lý người xuất nhập cảnh và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được vững chắc hơn. Ngoài ra công tác tuyên truyền tiếp tục đường đồn đẩy mạnh. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục. Trong quá trình tuyên truyền, bà con ý thức được mức độ nguy hiểm và sự lây lan của dịch COVID-19 và chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch và ra vào khu vực biên giới.

Thượng tá Lê Đình Quý, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt chia sẻ: Hiện nay, điện thoại, thông tin liên lạc là một trong những yếu tố quan trọng để trao đổi thông tin tình hình giữa Đồn và các trạm, chốt nhưng sóng liên lạc rất yếu ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ; điều kiện vật chất trên tổ, chốt vẫn còn thiếu thốn nhiều; mùa hè xuất hiện nhiều côn trùng còn mùa mưa thì bão lũ, ảnh hưởng sức khỏe, chất lượng công việc, đặc biệt có thể nguy hiểm đến tính mạng cán bộ, chiến sỹ. Đồn thường xuyên cử lực lượng quân y lên các chốt kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ trên chốt. Đồng thời Chỉ huy Đồn thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên các trạm, chốt vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 của đơn vị.

Nội dung: Ngọc Huấn

Ảnh: Hoàng Đông

Thiết kế: mai Huyền