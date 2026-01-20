[E-Magazine] Đại hội XIV: Đặt mốc son lịch sử để kiến tạo tương lai rạng rỡ Việt Nam

Hướng tới tương lai rạng rỡ, Đại hội XIV của Đảng đề ra tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Tầm nhìn ấy không chỉ hội tụ khát vọng ngàn năm của cả dân tộc; mà còn là lời thề danh dự trước lịch sử, trước Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam!

Đất nước đang đắm mình trong không gian thiêng liêng và hào hùng của một mùa xuân kỳ diệu: Mùa xuân của khát vọng cháy bỏng đưa dân tộc “bay lên xé gió thời gian” làm một cuộc chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phồn vinh, vững bước đi lên CNXH. Trong không gian đậm tính sử thi thời đại mới ấy, Đại hội XIV của Đảng - sự kiện trọng đại, dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh- đã được khai mạc trọng thể. Đây là Đại hội của những quyết sách lớn và tầm nhìn rộng mở; của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam sẵn sàng “đạp bằng chông gai đi tới”; của niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân về tương lai dân tộc dưới lãnh đạo của Đảng.

Với cơ đồ, vị thế đã tạo dựng được sau 40 đổi mới đất nước và sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là lý luận về đường lối đổi mới của Đảng cũng ngày càng hoàn thiện, đã đặt những nền móng vững chắc để Đại hội XIV vạch ra tầm nhìn chiến lược và những quyết sách mạnh mẽ để hiện thực hóa mục tiêu lớn đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Từ đó, cho ta những hình dung rõ nét về tương lai rạng rỡ của dân tộc trong kỷ nguyên mới: Nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với đường lối đổi mới như ngọn đuốc soi đường và tầm nhìn tương lai rộng mở ấy, Đảng ta tiếp tục đề ra những giải pháp đột phá để dẫn dắt thế hệ con người Việt Nam không ngừng lao động, sáng tạo tiếp tục lập nên những kỳ tích phát triển mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong đó, trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới; bảo đảm quan điểm lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và không ngừng nâng cao đời sống, hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời, tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, với chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, các thể chế khác là rất quan trọng.

Với trọng tâm là thể chế kinh tế, Đảng ta coi việc xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế là trọng tâm; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Từ đó, tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị, các đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu.

Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đồng thời, nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Phát triển giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Thực hiện có hiệu quả các quyết sách chiến lược nhằm xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng theo hướng “chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế”. Cùng với đó, nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đạt trình độ tiên tiến ở những lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao. Hoàn thiện mô hình, cơ chế, chính sách quản lý phát triển xã hội hiện đại, bao trùm, bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, an ninh xã hội và an ninh con người...

Điểm tựa cho dân tộc tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình, vốn được bồi đắp qua 4 thập kỷ đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đi qua “trường chinh” đầy gian khổ nhưng vẻ vang ấy, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước đã được khẳng định. Đó không chỉ là diện mạo của một nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, mà dân tộc ta đã tự tin bước ra thế giới để “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”: Từ một quốc gia xếp trong nhóm 20 nước nghèo nhất thế giới, Việt Nam đã trở thành một điểm sáng phát triển của thế giới. Điểm sáng ấy không chỉ thể hiện ở quy mô nền kinh tế đạt trên 510 tỷ USD, xếp thứ 32 trên thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, gia nhập nhóm có thu nhập trung bình cao...; mà còn thể hiện sinh động qua một nền ngoại giao đầy bản lĩnh, giàu tinh thần nhân văn đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc gia.

Song, hướng tới tương lai rạng rỡ, với nhiều mục tiêu lớn và sự kỳ vọng mới, sẽ còn rất nhiều thách thức, khó khăn cần phải vượt qua. Điều này cũng đã được Đảng ta chỉ rõ trong Văn kiện Đại hội XIV, đó là sự thiếu đồng bộ của hệ thống thể chế đang trở thành “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, cản trở sự phát triển; đó là “tư duy nhiệm kỳ“,”lợi ích nhóm“chưa được khắc phục triệt để; đó là vai trò”giám sát" của Nhân dân có lúc có nơi chưa phát huy hiệu quả... Chỉ ra những bất cập còn tồn tại đã cho thấy tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, vào những điểm yếu của Đảng, từ đó tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm nhằm tạo nền tảng, điều kiện cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Sứ mệnh cao cả nhất của Đảng ta là “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. Bởi vậy từ khi ra đời và đặc biệt qua mỗi kỳ Đại hội, sứ mệnh lịch sử ấy càng được khẳng định và ghi dấu ấn bằng những quyết sách lớn, tầm nhìn rộng mở và những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Đại hội VI đánh dấu bước ngoạt trên hành trình tìm lại vị thế đất nước. Đây là Đại hội của sự đổi mới toàn diện, với quyết tâm “giải phẫu” tận căn cơ gốc rễ những “ung nhọt” khiến đất nước rơi vào tình trạng đói nghèo, trì trệ, lạc hậu. Cho nên, đổi mới không phải một khẩu hiệu để trưng ra, mà là “phải đấu tranh chống cái cũ, chống bảo thủ trì trệ, chống giáo điều rập khuôn, chống chủ quan nóng vội, chống tha hoá biến chất, chống những thói quen lỗi thời dai dẳng”. Đồng thời, phải được tiến hành một cách triệt để, với tính chất của một “cuộc đấu tranh cách mạng gian khổ, diễn ra trên mọi lĩnh vực và trong bản thân từng người chúng ta””. Dù được nêu ra cách đây 4 thập kỷ, song cho đến nay, những vấn đề trên vẫn còn nguyên tính thời sự và thiết nghĩ, sẽ cần tiếp tục được chú trọng ở Đại hội XIV.

Thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, với nhiều thời cơ, thuận lợi chưa từng có; song cũng tiềm ẩn những nguy cơ, khó khăn, thách thức khó lường, đặc biệt là những điểm bất ổn mới – cả về kinh tế lẫn an ninh - liên tục nảy sinh, đang đặt hòa bình và ổn định trước những thử thách, ngã rẽ đầy nghiệt ngã. Giữa bối cảnh ấy, Việt Nam một mặt phải giữ thăng bằng trên sợi dây địa – chính trị mong manh; một mặt vẫn giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế -xã hội đầy ấn tượng. Điều này có được, trước hết và có tính quyết định nhất, là bởi sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta. Hơn thế nữa, với những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng đã và đang được triển khai, sẽ tạo ra bước ngoặt mới, vận hội mới đưa dân tộc ta tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh. Điều này đòi hỏi người cầm lái con thuyền cách mạng dân tộc – Đảng Cộng sản Việt Nam – phải càng bản lĩnh hơn, trí tuệ hơn, sáng suốt hơn, thực sự “là đạo đức, là văn minh”.

“Tương lai của dân tộc Việt Nam cũng rạng rỡ như mặt trời mùa xuân”. Đó là khẳng định chắc chắn của của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù trong bối cảnh cả dân tộc vẫn đang ra sức tranh đấu giành độc lập, thống nhất nước nhà. Đó là niềm tin sắt đá của Người dựa trên sức mạnh vô địch của nhân dân ta, dân tộc ta – một nhân dân anh hùng của một dân tộc anh hùng – không sợ gian khổ, hi sinh để bảo vệ đất mẹ và dựng xây Tổ quốc tươi đẹp. Ngày nay, trong bối cảnh mới, với những yêu cầu phát triển mới, cao hơn, quyết liệt hơn được Đại hội XIV đề ra, thì niềm tin vào tương lai dân tộc lại càng được củng cố và càng có cơ sở để hiện thực hóa. Muốn vậy, phải giữ gìn cho tốt chiếc “chìa khóa vạn năng” giúp mở ra kỷ nguyên phát triển hưng thịnh cho quốc gia – dân tộc, đó không gì khác chính là sự ổn định của hệ thống chính trị, với hạt nhân nòng cốt là sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam: Người cầm lái được lịch sử, được dân tộc và được Nhân dân tin tưởng lựa chọn, sẵn sàng tập hợp dưới ngọn cờ vẻ vang “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc” của Đảng. Đây vừa là thế mạnh, vừa là nhân tố căn bản nhất, quyết định nhất, điểm tựa vững chắc nhất để đưa đất nước tiếp tục vượt qua những “cơn gió ngược” của thời đại và thực hiện thành công những quyết sách chiến lược đã và đang được Đảng ta đề ra.

Cỗ máy dù khổng lồ và tinh vi đến mấy cũng phải được kết nối, lắp ghép từ những con ốc vít nhỏ bé nhất. Cho nên, chỉ 1 con ốc rời rạc có thể khiến cỗ máy thiếu nhịp nhàng, thậm chí là làm chậm nhịp vận hành. Thấu hiểu điều này, Đảng ta đã cương quyết làm một cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, thay đổi địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ đó, hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị thật sự tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Trong bộ máy ấy, mỗi cán bộ, đảng viên là 1 con ốc – một mắt xích quyết định đến hiệu quả vận hành. Chính vì lẽ đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cấp chiến lược và cấp cơ sở, nhất là người đứng đầu, đang và sẽ luôn là yêu cầu có tính cấp bách, sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Nhân dân ta trong bối cảnh hiện nay.

Lịch sử dân tộc qua hàng ngàn năm đấu tranh cho quyền tự quyết đã chứng minh rằng, “thanh gươm” và “cây bút” là nền tảng để tạo dựng nên những thời đại huy hoàng. “Thanh gươm” ấy được mài sắc từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Từ đó, chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Còn “cây bút” không gì khác là nguồn lực nội sinh to lớn của bản lĩnh, trí tuệ, cốt cách, phẩm giá con người Việt Nam; cùng một bề dày truyền thống giữ nước, dựng nước hào hùng và một chiều sâu văn hóa yêu nước, chuộng hòa bình, nhân văn, nhân ái rất Việt Nam. Để rồi, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những vận hội phát triển mới, thì truyền thống và tinh thần ấy vừa là sức mạnh nội sinh, vừa là “tấm căn cước” để khẳng định bản sắc và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Viện Lowy (Australia) vừa công bố Bảng xếp hạng sức mạnh mềm của các quốc gia năm 2025, trong đó, xếp hạng sức mạnh mềm của Việt Nam tăng nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Điều này là minh chứng về vị thế của Việt Nam trên thế giới đang ngày càng được củng cố. Tự hào với vị thế đang lên của đất nước, chúng ta càng thêm động lực để lao động và cống hiến. Bởi, suy cho cùng thì mọi sự kỳ vọng về tương lai hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc đều phải được bắt đầu sự bền bĩ, kiên trì, nỗ lực trong lao động, bằng tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp, hi sinh của mỗi người Việt Nam. Muốn vậy, yêu cầu đặt ra cho Đại hội XIV là tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy hạnh phúc, sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu.

Nếu lịch sử dân tộc là một thiên trường ca vĩ đại về tinh thần quyết chiến, quyết thắng để giành, giữ nền độc lập; thì gần 100 năm từ khi “đời ta có Đảng”, xứng đáng là một chương hào hùng bậc nhất. Trải qua cuộc trường chinh 30 năm đấu tranh cho nền độc lập, thống nhất nước nhà và 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, với những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, chúng ta càng tự hào để khẳng định: “Đảng ta thật là vĩ đại”. Tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ và bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhân dân càng đặt kỳ vọng lớn lao đối với Đại hội XIV: Dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt tài tình, sáng suốt của người cầm lái, dân tộc ta sẽ tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, để kiến tạo nên tương lai rạng rỡ như mặt trời mùa xuân!

Nội dung và Ảnh: Lê Dung

Đồ họa: Mai Huyền