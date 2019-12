TP Thanh Hóa: Nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra

Chiều17-12 HĐND TP Thanh Hóa tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Năm 2019, TP Thanh Hóa đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 17,9% (vượt 0,2% kế hoạch); tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 1.667 triệu USD (vượt 10% kế hoạch); tổng thu ngân sách ước đạt 3.009 tỷ đồng (vượt 15% dự toán tỉnh giao); tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 38.625 tỷ đồng (tăng 15,9% so với cùng kỳ). Hoạt động du lịch, lễ hội gắn với các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, trong năm đã thu hút 2,68 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 4.000 tỷ đồng. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm có nhiều chuyển biến tích cực, UBND tỉnh đã công nhận 25 đơn vị, thẩm định 7 đơn vị, 5 phường, xã còn lại đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, dự kiến đến cuối năm 100% các xã, phường đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 1358/QĐ-TTg công nhận TP Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; quốc phòng – an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Năm 2020, TP Thanh Hóa đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 18,5%; tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 1.750 triệu USD; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 34.000 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 15% trở lên; tỷ lệ đô thị hóa đạt 93%; thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/người/năm… Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu này, TP Thanh Hóa đã đề ra 9 nhóm giải pháp. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút vốn đầu tư phát triển; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên đầu tư cho các xã lên phường…

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin khái quát về kết quả Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII; những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2019. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Trong thành tích chung của toàn tỉnh có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thanh Hóa. Năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XX, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí đề nghị TP Thanh Hóa cần đề ra được các giải pháp đồng bộ, sáng tạo, sát với tình hình thực tế của địa phương và phải thực hiện với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải thực hiện theo hướng văn minh, tiến bộ, vì cái chung chứ không phải vì lợi ích cục bộ, phải ứng dụng những thành tựu mới nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào quy hoạch, hướng tới xây dựng TP thông minh. Đa dạng hóa và huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó coi trọng nguồn vốn trong nhân dân, vốn doanh nghiệp, vốn đầu tư nước ngoài. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát huy tối đa năng lực sản xuất của các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Riêng đối với nông nghiệp, cần quan tâm phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, nền nông nghiệp xanh - sạch, hướng tới nền nông nghiệp hàng hóa. Thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Chủ động triển khai các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, không để hình thành các điểm nóng, nhất là thời điểm từ nay đến Tết nguyên đán. Quan tâm xây dựng Đảng bộ, chính quyền, từng tổ chức cơ sở đảng, từng phòng, ban, ngành, đoàn thể thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TP; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp, bởi đây cũng là bước quan trọng cho nhân sự của HĐND, UBND TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua các báo cáo và tờ trình về thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch năm 2020; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND TP Thanh Hóa…

Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Thanh Hóa diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-12.

