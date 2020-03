Thành lập tổ giám sát các cảng hàng không phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có Quyết định số 307/QĐ-BCĐ về việc thành lập tổ giám sát các cảng hàng không phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá.

Tổ giám sát do Phó trưởng phòng xuất nhập cảnh Công an tỉnh Trần Vũ Long làm tổ trưởng; Giám đốc Cảng Hàng không Thọ Xuân Trần Sĩ Hiến và Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá Trịnh Duy Khang làm tổ phó; các tổ viên gồm Phó Trưởng công an huyện Thọ Xuân Lê Ngọc Vĩnh và ông Đỗ Văn Long, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá.

Tổ giám sát có nhiệm vụ rà soát, lập danh sách tất cả các đối tượng qua các cảng hàng không thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19) và các địa phương trong tỉnh biết để tổ chức giám sát, cách ly theo quy định. Tổ giám sát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tô Hà