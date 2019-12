Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Thanh Hóa

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019, chiều 17-12, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo tại Tòa Giám mục Thanh Hóa.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, các vị chức sắc, chức việc nhận dịp lễ Giáng sinh năm 2019.

Cùng đi có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo TP Thanh Hóa.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước phát biểu tại buổi đến thăm.

Trong không khí ấm cúng, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi tới Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào công giáo tỉnh lời chức mừng Giáng sinh và năm mới 2019 vui tươi, an lành, hạnh phúc. Đồng thời, thông báo khái quát những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước đã đạt được trong năm vừa qua. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp của đồng bào công giáo. Đồng chí Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong những năm qua, đồng bào công giáo cả nước nói chung và đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã phát huy truyền thống “Tốt đời, đẹp đạo”, hăng say lao động sản xuất, phát huy tinh thần sáng tạo để phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”, do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm Tòa Giám mục Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, trong những năm qua nền kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh Thanh Hóa có bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Đây là tiền đề để tỉnh đặt ra những mục tiêu, kỳ vọng cao hơn trong năm 2020. Mặt khác, năm 2020 cũng sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, chắc chắn nhiều với phong trào thi đua sôi nổi, vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch nước mong Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường với nhiệm vụ của mình tiếp tục dẫn dắt, hướng dẫn đồng bào giáo dân cùng tham gia với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 mà tỉnh Thanh Hóa đã đề ra; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, nhân lên những điển hình, những tấm gương sáng trong đồng bào công giáo tỉnh nhà.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước đã tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các chức sắc Giáo phận Công giáo Thanh Hóa.

Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa phát biểu bày tại buổi cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đối với Giáo phận Thanh Hóa.

Thay mặt Tòa Giám mục Thanh Hóa, Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với đồng bào công giáo trong giáo phận. Đồng thời khẳng định, Giáo phận Công giáo Thanh Hóa tiếp tục động viên bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trần Thanh