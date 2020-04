100% xã, thị trấn huyện Vĩnh Lộc có Trưởng công an chính quy

Ngày 30-3, Công an huyện Vĩnh Lộc đã hoàn thành việc điều động, bổ nhiệm, bố trí công an chính quy đến đảm nhiệm các chức danh công an xã và thị trấn theo chỉ đạo của Bộ Công an và đề án của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện công an huyện trao quyết định điều động cán bộ công an chính quy về công tác tại xã, thị trấn.

Đợt này Công an Huyện Vĩnh Lộc bố trí 11 đồng chí cán bộ công an về đảm nhiệm vị trí Trưởng Công an ở 11 xã còn lại trên địa bàn huyện. Tính đến thời điểm này, 100% xã, thị trấn Huyện Vĩnh Lộc có công an chính quy về đảm nhiệm vị trí Trưởng công an xã, thị trấn. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, trước mắt Công an huyện chỉ bố trí công an về đảm nhận ví trí Trưởng công an xã, vị trí khác sẽ điều động sau để dồn lực lượng cho công tác phòng chống dịch.

Lực lượng Công an xã chính quy ngay khi được tăng cường về cơ sở cũng đang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an viên thôn, xóm lên phương án triển khai các biện pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý công dân cư trú tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch kịp thời.

Trịnh Thu