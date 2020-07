HĐBA LHQ cho phép nối lại viện trợ xuyên biên giới tới Syria

Hãng tin AFP đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 11/7 đã thông qua nghị quyết cho phép nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo xuyên biên giới cho Syria. Tuy nhiên, việc viện trợ cho Syria sẽ chỉ được thực hiện thông qua một cửa khẩu biên giới duy nhất, thay vì 2 cửa khẩu như trước đây.

Người dân Syria chờ hàng tiếp viện. (Ảnh: ABC)

AFP dẫn nguồn tin các nhà ngoại giao cho biết nghị quyết đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua với 12/15 phiếu thuận. Nga, Trung Quốc và Cộng hòa Dominica bỏ phiếu trắng. Nghị quyết do Đức và Bỉ đề xuất cho phép viện trợ nhân đạo cho Syria kéo dài thêm một năm và thông qua cửa khẩu Bab al-Hawa. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ đạt được nhất trí về vấn đề này sau khi các bên nhượng bộ trước đề xuất của Nga về việc đóng cửa khẩu Bab al-Salam.

Trước đó, ngày 10/7, Nga và Trung Quốc đã bác yêu cầu kéo dài hoạt động cứu trợ nhân đạo qua 2 cửa khẩu biên giới của Syria. Đáp lại, một số quốc gia thành viên khác trong HĐBA, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Bỉ, bác đề xuất của Nga về việc giảm điểm tiếp nhận hàng cứu trợ từ 2 cửa khẩu (đưa hàng cứu trợ tới Idlib và Aleppo) xuống chỉ còn một cửa khẩu (đưa hàng cứu trợ tới Idlib). Lý do mà Nga đưa ra là cửa khẩu Bab al-Hawa tiếp nhận tới 85% tổng sống hàng viện trợ tới Syria trong suốt thời gian qua.

Trong 6 năm qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hàng năm ra nghị quyết cấp phép vận chuyển cứu trợ cho Syria qua 4 cửa khẩu, gồm 2 cửa khẩu với Thổ Nhĩ Kỳ, một với Jordan và một với Iraq. Tuy nhiên từ tháng 1 vừa qua, Hội đồng Bảo an đồng ý chỉ cấp phép vận chuyển qua 2 cửa khẩu biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ với thời hạn 6 tháng mỗi lần. Cửa khẩu Bab al-Hawa dẫn tới tỉnh Idlib của Syria, trong khi cửa khẩu Bab al-Salam dẫn tới tỉnh Aleppo.

Nga và Trung Quốc lâu nay cho rằng việc Liên hợp quốc triển khai các phái bộ cứu trợ tới Syria là sự vi phạm chủ quyền của nước này, đồng thời cho rằng Chính phủ Syria có thể đảm trách công tác phân phối hàng cứu trợ. Trong khi đó, các nước phương Tây bác bỏ điều này, nhấn mạnh hoạt động viện trợ xuyên biên giới là một lựa chọn tin cậy duy nhất và dòng hàng viện trợ nhân đạo sẽ đối mặt với nhiều cản trở nếu Damascus kiểm soát.

Cuộc nội chiến kéo dài 9 năm qua tại Syria đã khiến hơn 380.000 người chết và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, đẩy quốc gia này rơi vào khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Báo cáo mới nhất của LHQ cho thấy hiện có 11 triệu người Syria cần cứu trợ nhân đạo.

Theo AFP