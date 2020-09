Các tập đoàn dầu khí lớn không đáp ứng mục tiêu chống biến đổi khí hậu

Các tập đoàn dầu khí lớn còn xa mới đạt được các mục tiêu chống biến đổi khí hậu toàn cầu mà họ tuyên bố ủng hộ và chỉ sự sụt giảm do chính phủ kiểm soát trong lĩnh vực này mới có thể ngăn chặn thảm họa khí hậu. Đây là kết luận của báo cáo nhan đề “Big Oil: Reality Check” của tổ chức nghiên cứu quốc tế Oil Change công bố ngày 23/9.

Báo cáo so sánh các cam kết về chống biến đổi khí hậu của 8 tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới, gồm BP, Chevron, Eni, Equinor, ExxonMobil, Repsol, Shell và Total với mục tiêu của Hiệp định biến đổi khí hậu Paris năm 2015 nhằm kiềm chế sự nóng lên trên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Sử dụng ngưỡng 1,5 độ C làm chuẩn, báo cáo chấm điểm theo 10 tiêu chí của kế hoạch chống biến đổi khí hậu mà mỗi công ty thực hiện theo mức độ từ “hoàn toàn đáp ứng” tới “rất yếu.”

Theo đó, các cam kết ngừng thông qua các dự án khai thác mới được đánh giá là “rất yếu” ở tất cả 8 tập đoàn dầu mỏ trên.

Mức điểm yếu tương tự cũng được chấm cho tất cả các cam kết về thời hạn chấm dứt khai thác dầu khí; tính trung thực về nồng độ carbon cao trong khí đốt, và cam kết ngừng thăm dò (ngoại trừ Tập đoàn BP).

Báo cáo cho biết lý do duy nhất các tập đoàn dầu khí lớn bắt đầu thay đổi thái độ về khí hậu là họ thấy họ có nguy cơ mất sự tín nhiệm của xã hội do hàng triệu người tham gia đình công chống biến đổi khí hậu trên thế giới. Các nhà đầu tư và các thiết chế tài chính công cũng bắt đầu từ bỏ việc đầu tư và tài trợ cho các loại nhiên liệu hóa thạch với lí do tương tự.

Báo cáo cũng chỉ trích các tập đoàn dầu mỏ trên dựa vào tỷ lệ tái trồng rừng rất khó kiếm chứng và các kế hoạch cất giữ khí CO2 từ thời kỳ đầu để bù cho lượng khí thải từ các sản phẩm của mình. Sau cùng, báo cáo kết luận rằng chỉ các chính phủ mới có thể đảm bảo sự suy giảm có kiểm soát năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch ./.

