Xuân về trên quê hương nông thôn mới Vĩnh Lộc

Một mùa xuân mới lại về, không khí xuân rạo rực, tươi vui len lỏi gõ cửa mọi nhà, hiện hữu trên từng đường quê, ngõ xóm. Trong hơi ấm của mùa xuân, Vĩnh Lộc như bừng lên sức sống mới với những con đường mới phẳng phiu trải dài, những ngôi nhà cao tầng, những công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang... Thành tựu đó có được là do sự chung sức đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện và xây dựng thành công huyện nông thôn mới (NTM).

Huyện Vĩnh Lộc đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, huyện Vĩnh Lộc bắt tay xây dựng NTM ở xuất phát điểm thấp. Đặc biệt, sau khi tiến hành rà soát các tiêu chí NTM, Vĩnh Lộc mới đạt bình quân 5,33 tiêu chí/xã. Thực trạng và những con số trên đã đặt ra thách thức lớn đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đòi hỏi sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

Để bắt đầu hành trình khó khăn này, huyện Vĩnh Lộc xác định khâu lập quy hoạch là căn cơ, làm cơ sở để thực hiện các nội dung còn lại. Và để xây dựng NTM thành công phải lấy phát triển sản xuất làm khâu đột phá. Theo đó, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã thực hiện lập quy hoạch xây dựng NTM bảo đảm chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, xây dựng và hoàn thành quy hoạch vùng huyện Vĩnh Lộc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 (tại Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 13-8-2019), theo hướng đưa Vĩnh Lộc trở thành huyện có kinh tế phát triển với tỷ trọng du lịch, nông nghiệp sạch - nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vượt trội. Huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo sản xuất và tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; tăng cường ứng dụng cơ giới hóa và chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo trong khu vực nông thôn; đẩy mạnh việc dồn đổi, tích tụ tập trung đất đai, chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác. Ngoài ra, thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay toàn huyện hiện có 20 sản phẩm thế mạnh thuộc 5 nhóm. Trong đó, sản phẩm rượu Sâm Báo được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP; sản phẩm chè lam Phủ Quảng, chao đèn lồng và đá mỹ nghệ được tiêu thụ mạnh trong và ngoài tỉnh. Riêng mây tre đan và đá mỹ nghệ được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Cùng với việc chú trọng phát triển sản xuất, huyện cũng tập trung chỉ đạo và tranh thủ tối đa các nguồn lực để xây dựng hệ thống hạ tầng nông nghiệp, giao thông, các thiết chế văn hóa. Nhiều công trình in đậm dấu ấn cộng đồng khi người dân sẵn sàng góp công sức, tiền của cùng chính quyền địa phương mở rộng, nâng cấp. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được triển khai nghiêm túc, đặc biệt trong việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí cần huy động sức dân như giao thông, thủy lợi, nhà ở, thu nhập, môi trường... Khi tiến hành thi công các công trình đều lấy ý kiến hộ gia đình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời trao đổi, tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân, vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu. Nhờ đó, diện mạo nông thôn có sự đổi thay theo hướng khang trang, hiện đại. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn văn hóa tăng từ 54,68% năm 2010 lên 100% năm 2019. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên. 100% các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân nông thôn tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt 87,78%, tăng 31,83% so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,43% năm 2010 xuống còn 2,84% năm 2019. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chú trọng. Việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được duy trì. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.

Với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM, ngày 24-9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1239/QĐ-TTg công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020, về đích trước mục tiêu nghị quyết 1 năm. Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, nhân dân và cán bộ huyện Vĩnh Lộc đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Vĩnh Lộc hôm nay đang khoác lên mình “chiếc áo mới”, diện mạo NTM khởi sắc minh chứng cho những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, là sự chung sức, đồng lòng của đảng bộ và nhân dân trong huyện. Một mùa xuân nữa lại về, sắc xuân rạng rỡ, lan tỏa mọi ngả đường. Trong chặng đường phát triển của quê hương Vĩnh Lộc đón nhận danh hiệu huyện NTM là thành tích đáng tự hào. Vui xuân mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Lộc quyết tâm bước tiếp chặng đường mới: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2020, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của huyện đạt 15% trở lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông – lâm - thủy sản: 24,8%, công nghiệp - xây dựng: 40,7%; dịch vụ - thương mại: 34,5%; từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân, từng bước xây dựng huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch.

Mai Xuân Bình

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc