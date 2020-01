Vietjet và những chuyến bay may mắn đầu năm Canh Tý

Ngày 26-1-2020 (Mùng 2 Tết Canh Tý), trong không khí tưng bừng của những ngày đầu Xuân, lãnh đạo Hãng hàng không Vietjet đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để thăm, chúc Tết các hành khách và các bộ phận đang làm việc tại đây.

Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương thăm hỏi, dành tặng những món quà may mắn cho một năm đầy may mắn, hanh thông.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương gửi lời cảm ơn chân thành đến hành khách đã tin tưởng lựa chọn bay cùng Vietjet. Bà cũng gửi đến mọi người lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng.

Những hành khách nhí nhận được phong bao lì xì may mắn từ nữ lãnh đạo của Vietjet.

Nữ lãnh đạo của hàng hàng không ân cần thăm hỏi và chúc hành khách có những chuyến bay thú vị.

Niềm vui hân hoan của mỗi hành khách lan toả trên khắp chuyến bay trong những ngày đầu xuân mới của Vietjet, hứa hẹn khởi đầu một năm hanh thông, tốt đẹp cho tất cả mọi người. Trước đó, ngày mùng 1 Tết, Vietjet tưng bừng khởi đầu năm mới với nhiều hoạt động tại khắp các đầu sân bay với mong muốn mang tới những điều tốt lành, một năm mới may mắn, hanh thông cho người dân và du khách.

Trong ngày đầu tiên của năm Canh Tý, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thành Hà, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Tâm đã đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Seoul (Hàn Quốc) về Hà Nội và gửi đến hành khách những lời chúc năm mới tốt đẹp.

Hoa và quà được lãnh đạo hãng hàng không gửi tặng hành khách thay lời chúc năm mới may mắn, bình an và hạnh phúc. Hãng hàng không thế hệ mới đã mang tới cho những hành khách “xông đất” năm Canh Tý những phần quà thú vị cùng những câu chúc đầu năm may mắn, sức khỏe, thành công…

Theo truyền thống dịp Tết Nguyên đán, những phong bao lì xì may mắn cũng được lãnh đạo Vietjet gửi tặng tới tất cả hành khách, phi hành đoàn chuyến bay đặc biệt khởi đầu một năm mới tốt lành, hanh thông.

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thanh Hà gửi lời chúc mừng năm mới tới các hành khách, các cán bộ nhân viên và phi hành đoàn, cảm ơn các hành khách đã tin tưởng và đồng hành cùng Vietjet.

Phó Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Đức Thịnh cũng thăm và chúc Tết đội ngũ kỹ sư, thợ máy, kỹ thuật đang trực Tết tại sân bay Nội Bài.

Để đảm bảo cho những chuyến bay an toàn, tốt đẹp trong dịp Tết Nguyên đán, đội ngũ kỹ sư, thợ máy, kỹ thuật của Vietjet vẫn làm việc với sự tập trung cao nhất, đón Tết ngay tại các sân bay.

Phó Tổng giám đốc Vietjet tặng quà lì xì các tiếp viên Vietjet làm nhiệm vụ ngày mùng 1 Tết.

Tại TP.HCM, Giám đốc Điều hành Lưu Đức Khánh, Phó Tổng giám đốc Vietjet Đỗ Xuân Quang cũng đón những hành khách đầu tiên của năm mới đến sân bay Tân Sơn Nhất trên những chuyến bay đầu tiên của năm Canh Tý, lì xì các cán bộ nhân viên trong ca trực ngày mùng 1 Tết.

Những hành khách tất bật làm thủ tục cho chuyến bay trở về đón Tết đoàn viên cùng gia đình bất ngờ nhận quà lì xì của Giám đốc Điều hành Lưu Đức Khánh.

Các phi công, tiếp viên tới từ rất nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới của Vietjet cũng vui chung niềm vui của các khách hàng từ khắp mọi nơi trở về Việt Nam trong ngày đầu tiên của năm mới hay đến Việt Nam du lịch trong dịp Tết cổ truyền đặc biệt này.

Tại Đà Nẵng, Phó Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương đã có chuyến thăm, chúc Tết các bộ phận mặt đất, kỹ thuật, điều hành bay, thương mại… tại một trong những căn cứ quan trọng của hãng hàng không thế hệ mới.

Chuyến bay Vietjet mang số hiệu VJ230 từ TP.HCM cũng là chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Lãnh đạo địa phương, cảng hàng không, đại diện Vietjet đã gửi tới các hành khách của chuyến bay những món quà mừng năm mới tốt lành.

Giám đốc điều hành Vietjet Lưu Đức Khánh cho biết: “Vietjet gửi tặng quà may mắn cho tất cả hành khách trên những chuyến bay đầu năm với mong muốn mang sự thịnh vượng, lộc tài cho một năm mưa thuận, gió hòa, hanh thông. Hoạt động đón những hành khách đầu tiên của năm mới là một khởi đầu tốt đẹp, hứa hẹn một năm với nhiều may mắn, thành công”.

Những điều may mắn tốt lành trong những ngày đầu năm sẽ đồng hành cùng hàng triệu hành khách trên các chuyến bay Vietjet suốt năm Canh Tý – năm khởi đầu cho thập kỷ mới với rất nhiều những điều tốt đẹp đang chờ đón.

Hành khách trên những chuyến bay đầu xuân phấn khởi, hào hứng với sự chăm lo của lãnh đạo hãng hàng không. Niềm vui lan toả trên mỗi ánh mắt, nụ cười mỗi hành khách, ngập tràn trên những chuyến bay hanh thông, thuận lợi hứa hẹn một năm may mắn, an vui, sung túc.

NL