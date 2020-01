Tình hình an toàn giao thông trong những ngày Tết - Những tín hiệu vui

Một thông tin rất đáng mừng là trong những ngày Tết nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được bảo đảm và có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến trọng điểm.

Ghi nhận tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong sáng mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý, lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn cơ bản được đảm bảo ổn định, ý thức của phần lớn người tham gia giao thông cũng nâng lên rõ rệt. Ông Nguyễn Văn Hải, TP Thanh Hoá chia sẻ: Khác với những năm trước, sau khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ c được áp dụng, trong những ngày Tết, tôi luôn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, nhất là không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Còn ông Nguyễn Văn Vinh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, chia sẻ: Tết năm nay gia đình tôi chỉ sử dụng đồ uống nước ngọt để thay cho bia, rượu nên gia đình tôi ăn Tết cũng thấy bình yên. Tôi mừng vì ra đường đã bớt đi nỗi lo về tai nạn do người tham gia giao thông say rượu, quá chén trong ngày Tết.

Trong những ngày Tết nguyên đán Canh Tý, lực lượng Cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện, liên tục tổ chức tuần tra, kiểm soát và cắm chốt tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Bắt đầu từ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, 100% cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác thường trực và ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, kết hợp phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh: Trong 4 ngày (từ ngày 30 đến mùng 3 Tết nguyên đán Canh Tý), toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 3 người bị thương; lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với 591 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 193 phương tiện. Trong đó phát hiện, xử lý 98 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Dự báo thời điểm sau Tết, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Các hoạt động lễ hội, người dân và cán bộ công nhân viên chức về thăm quê ở Thanh Hoá sẽ đi khỏi địa phương, nên lưu lượng phương tiện tăng rất là lớn. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với công an các huyện, thị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Đặc biệt là tập trung vào phương tiện xe khách nhồi nhét, đón trả khách, chở quá số người quy định, lấn làn và người tham gia giao thông điều khiển nồng độ cồn….

Tuy nhiên, trong những ngày Tết, vẫn còn tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông, mà chủ yếu là các đối tượng thanh thiếu niên đi xe mô tô, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu… Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn và sẽ xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Lê Phượng