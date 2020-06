Thắp sáng ước mơ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Những năm qua, đồng hành cùng các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (HCĐB) là các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, góp phần đưa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh có bước tiến vượt bậc. Trên 90% số trẻ có HCĐB được trợ giúp, can thiệp bằng các hình thức khác nhau, tạo điều kiện phát triển về thể chất và tinh thần.

Tỉnh đoàn tặng quà cho trẻ em mồ côi Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa.

Thắp sáng ước mơ đến trường

Chương trình Cặp lá yêu thương được tổ chức tại tỉnh ta được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 năm 2018 đã thắp sáng ước mơ đến trường cho nhiều em nhỏ có HCĐB, trong đó có 2 anh em ruột là Dương Văn Lâm sinh năm 2005 và Dương Văn Hiểu sinh năm 2007, ở bản Khoa, xã Phú Sơn (Quan Hóa). Bố mất sớm, mẹ đi làm xa xứ, 2 anh em phải tự chăm lo cho nhau trong căn lều tạm bợ. Để có tiền ăn học, hằng ngày ngoài giờ lên lớp, 2 anh em vào rừng hái măng bán. Do khó khăn, dù rất muốn đi học, nhưng Lâm đành phải bỏ giữa chừng để dành tất cả cho em. Về phần Hiểu, em đã cố gắng học để thay cho phần của anh luôn. Để chia sẻ khó khăn, chắp cánh ước mơ tới trường cho 2 em, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott đã tặng món quà là ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng. Lâm được chính quyền địa phương vận động đi học trở lại và được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ mỗi tháng 200.000 đồng/em, chắp cánh ước mơ đến trường cho em. Hiện 2 anh em Lâm - Hiểu đang học bán trú tại Trường THCS bán trú Phú Sơn.

Là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, em Phạm Phương Nam được ông bà ngoại ở thôn Long Thành, xã Hoằng Sơn (Hoằng Hóa) cưu mang, nuôi dưỡng. Ông Lê Hữu Nho, ông ngoại Nam, cho biết: Bố mẹ mất từ khi cháu mới 2 tuổi, hoàn cảnh của ông bà lúc đó rất khó khăn, tuổi cao, không có chế độ gì, phải chắt chiu từng đồng lo cho cháu ăn học. Bù lại, Nam học rất giỏi, năm học nào cũng được tặng giấy khen của trường và từng được Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa tặng giấy khen học sinh vượt khó học giỏi. Từ năm học lớp 8, Nam được bác Nguyễn Duy Nở, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn nhận đỡ đầu, cho đến nay cháu đang học lớp 11 Trường THPT Hậu Lộc 2. Không phụ công ơn của ông bà, sự đùm bọc của họ hàng, làng xóm, chính quyền địa phương và sự đỡ đầu của Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Nam luôn lấy đó làm động lực để cố gắng vượt khó vươn lên trong học tập.

Để thắp sáng ước mơ đến trường cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, những năm qua Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã rất tích cực trong việc vận động các tổ chức, cá nhân nhận chăm sóc, đỡ đầu các cháu; đồng thời tổ chức các chương trình “Cùng em đến trường”, “Vòng tay nhân ái”, “Thắp sáng niềm tin”... và đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Qua các chương trình, hoạt động đã có gần 800 trẻ mồ côi, khuyết tật được nhận chăm sóc đỡ đầu và hàng nghìn trẻ em thiếu may mắn khác được tặng xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo... Tấm lòng thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân đã tiếp thêm ngọn lửa, thắp sáng niềm tin, chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ có HCĐB bay cao, bay xa, vươn tới chân trời tri thức, đỉnh cao của trí tuệ, trở thành người có ích cho xã hội.

Cần sự chung tay của cộng đồng

Với vai trò, trách nhiệm của mình, những năm qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động mọi nguồn lực để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà; đồng thời thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ cho trẻ em có HCĐB, góp phần thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em. Trong năm 2019, bằng nhiều hình thức, quỹ vận động được hơn 4 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt, hiện vật và hỗ trợ trực tiếp. Từ nguồn lực vận động, quỹ đã tổ chức thăm, tặng quà và tiền mặt nhân dịp Tết Nguyên đán cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà xã hội Minh Lộc (Hậu Lộc); Trung tâm Hy vọng Tĩnh Gia; Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, Làng trẻ em SOS. Phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, UBND TP Thanh Hóa, Công an tỉnh tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống”, trao tặng 5 hợp đồng bảo hiểm trị giá 100 triệu đồng cho 5 em; 110 xe đạp cho 110 em. Phối hợp với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Thanh Hóa trao tặng 60 xe đạp và ba lô học sinh cho 60 em...

Nhân Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và Tết Trung thu, quỹ đã vận động các đơn vị tài trợ, tham mưu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà, trao học bổng cho 300 trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 5 điểm trung thu cho trẻ em vùng dân tộc, vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng do mưa lũ tại các huyện Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân, Thường Xuân và Tĩnh Gia. Phối hợp thực hiện phẫu thuật bệnh tim, dị tật vận động, các dị tật về mắt, khe hở môi – hở hàm ếch cho trên 100 em; hỗ trợ lắp đặt công trình nước sạch cho 3 trường mầm non của các huyện miền núi... Các hoạt động được triển khai thực hiện tạo môi trường lành mạnh cho trẻ em, từ đó từng bước thực hiện tốt quy trình bảo vệ từ khâu phòng ngừa trẻ rơi vào HCĐB, phát hiện can thiệp sớm các trường hợp có nguy cơ rơi vào HCĐB đến khâu hỗ trợ phục hồi, tái hòa nhập, góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu các nguy cơ dẫn đến trẻ em rơi vào HCĐB.

Trẻ em hôm nay đã được hưởng những chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước, các quyền của trẻ em cơ bản được thực hiện, đời sống vật chất và tinh thần của trẻ được cải thiện; được nâng cao về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Số trẻ có HCĐB và trẻ có nguy cơ rơi vào HCĐB tuy đã giảm dần qua các năm nhưng vẫn còn cao. Theo số liệu thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện còn trên 40.450 trẻ có HCĐB, trên 90.000 trẻ có nguy cơ rơi vào HCĐB, trong đó có 4.000 trẻ là người dân tộc thiểu số, gần 40.000 trẻ khuyết tật, trên 21.000 trẻ mồ côi và gần 80.000 trẻ sống trong các gia đình nghèo và các nhóm trẻ khác đang rất cần sự sẻ chia, chung tay giúp đỡ nhiều hơn nữa của cộng đồng.

Bài và ảnh: Mai Phương