Thanh niên sử dụng ma túy đá tập thể - “trào lưu” cám dỗ?

Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an trong tỉnh đã triệt phá 19 vụ, 189 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép các chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh lưu trú, quán bar, vũ trường, karaoke...

Học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa.

23h ngày 6-6-2020, tại một quán karaoke ở xã Hoằng Trinh (Hoằng Hóa) vẫn sáng đèn. Trong phòng hát, 14 thanh niên đang “bay” trong tiếng nhạc sàn công suất lớn mừng sinh nhật Nguyễn Đình H. (sinh năm 1997). Trước đó, H. đưa cho một bạn trong nhóm 4 triệu đồng đi mua ma túy về để cả nhóm sử dụng. Khi lực lượng chức năng ập đến, nhạc tắt, trong căn phòng đèn mờ, một vài người tìm chỗ giấu mặt, một số thẫn thờ, ngơ ngác, một số khác vẫn ngất ngây, tưởng mình như đang trên mây... Bữa tiệc sinh nhật chấm dứt cũng là lúc các “nam thanh, nữ tú” bị dẫn giải về cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

00h10’ ngày 30-8-2020, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với Công an xã Yên Dương tiến hành kiểm tra hành chính quán cầm đồ có địa chỉ tại xã Yên Dương, bắt quả tang 14 thanh niên (9 nam, 5 nữ) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, cả 14 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 0,265 gram ketamin, 0,712 gram ma túy dạng kẹo còn sót lại và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Lời khai ban đầu của các đối tượng cho biết Hoàng Việt H. (sinh năm 1989) cùng với 4 đối tượng khác đã mua ma túy và mời bạn bè đến để “bay” cùng.

Một vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một nhóm thanh niên đã được các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố, xét xử năm 2019. Theo đó, 21 giờ ngày 27-6-2019, sau khi uống rượu tại quán Lá Cọ ở thị trấn Thọ Xuân, Nguyễn Xuân T. (sinh năm 1984) rủ Hoàng Văn H. (sinh năm 1999) “đi bay” và H. đồng ý. T. đưa cho H. 4 triệu đồng để đi mua 1 gói ketamine và 4 viên MDMA (thuốc lắc). Sau khi mua được ma túy, H. quay về đón T., đưa ma túy cho T. sau đó cả hai gọi điện, nhắn tin rủ 6 người bạn của mình đến 1 quán karaoke để cùng “chung vui”. 23 giờ cùng ngày, có mặt tại quán karaoke, cả hai được sắp xếp vào phòng hát Vip 3. Vài phút sau thì nhân viên phục vụ của quán đem lên phòng hát 1 xô đá và 1 đĩa sứ màu trắng, trên đĩa có một thẻ sim điện thoại, 1 bật lửa, 2 bao thuốc lá và một ít giấy ăn. Đến giờ hẹn, những người bạn được rủ cũng đến phòng Vip 3. Lúc này, T. lấy trong túi quần 4 viên thuốc lắc chia cho mọi người. Sau khi sử dụng xong số thuốc lắc trên, T. dùng bật lửa đốt dưới đáy đĩa sứ, rồi lấy túi ketamine đổ vào đĩa khoảng 1/5 túi, dùng thẻ sim điện thoại chia nhỏ ketamine, dùng tiền polime làm ống hút và chia nhau hút... 1h30 ngày 28-6-2019, khi nhóm thanh niên đang “miên man” trong cuộc vui thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân bắt quả tang. Qua xét nghiệm xác định có 4 đối tượng dương tính với chất ma túy (MDMA và ketamine) và 4 đối tượng dương tính với chất ma túy MDMA. Lực lượng chức năng cũng xác định các thanh niên trên không phải là đối tượng nghiện ma túy, nhưng chỉ vì ham chơi, mà bị lôi kéo, dụ dỗ, dẫn đến hành vi vi phạm; có 2 thanh niên tham gia vụ việc hôm đó còn chưa đủ 18 tuổi... Hai đối tượng T. và H. sau đó bị xử lý hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, T. phải chịu hình phạt 7 năm 6 tháng tù, còn H. phải nhận mức án 6 năm tù. 6 đối tượng còn lại bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Cả 3 vụ việc liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên diễn ra ở thời gian, địa điểm khác nhau nhưng có cùng điểm chung đó là: Các đối tượng tham gia ở độ tuổi còn rất trẻ, lựa chọn các điểm kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để tiệc tùng, vui chơi thâu đêm và sử dụng ma túy để “thác loạn”, “bay lắc”... Trào lưu lệch chuẩn này đang là cách mà một bộ phận giới trẻ lựa chọn để tăng thêm “gia vị” cho những cuộc liên hoan, sinh nhật, tiệc tùng. Đáng lưu ý trào lưu lệch chuẩn này không chỉ dừng lại ở nhóm đối tượng “dân chơi” mà còn lôi kéo cả nhóm thanh, thiếu niên còn rất trẻ. Trong số đó, ít người ý thức được rằng một phút bốc đồng, một phút ham vui, cuộc đời, tương lai của họ sẽ “sa chân” vào con đường tăm tối.

Luật sư Trần Đại Xuân, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Trong thực tế hiện nay cho thấy, người sử dụng ma túy tổng hợp đa phần là giới trẻ - lứa tuổi chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý, trình độ nhận thức và kinh nghiệm sống của các em còn nhiều hạn chế, khả năng tự kiềm chế chưa cao, dễ bị kích động, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ vào những hoạt động phiêu lưu và mạo hiểm. Những sự kiện như sinh nhật, liên hoan, gặp mặt... thường trở thành “cái cớ” để tổ chức tiệc tùng, tổ chức sử dụng ma túy. Địa điểm các đối tượng này thường sử dụng là các quán bar, karaoke... vì ở đó có những điều kiện “lý tưởng” để sử dụng ma túy, chất kích thích tập thể như âm thanh, ánh sáng, rượu, bia; hoặc tại các nhà nghỉ, khách sạn, các biệt thự nghỉ dưỡng để che đậy hành vi phạm tội của mình. Trong khi đó, một số dạng tiền chất ma túy hoặc các chất gây nghiện, gây ảo giác trá hình, biến tướng dưới nhiều tên gọi khác nhau, như: “bóng cười”, “nước vui”, “trà sữa”, “bùa lưỡi”, “bánh lười”, “cỏ mỹ”... trở thành thú tiêu khiển của không ít thanh, thiếu niên, phổ biến ở lứa tuổi học sinh THPT, sinh viên vì nó tạo ra ảo giác, cảm giác hưng phấn cho người sử dụng. Nhiều bạn trẻ chưa hiểu biết chính xác về tác hại của các loại “ma độc” trên nên tưởng vô hại, “chơi” là không gây nghiện, nhưng khi đã sử dụng rồi thành quen và nghiện lúc nào không hay. Sử dụng nhiều, đến một thời điểm nào đó đòi hỏi mức độ cao hơn, ảo giác mạnh hơn thì các bạn trẻ dễ tìm đến các chất ma túy. Các dạng, chất gây nghiện như đã nói ở trên vẫn chưa được pháp luật quy định là chất, hàng cấm, việc quản lý mua bán còn lỏng lẻo, vẫn trôi nổi trên thị trường. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh có điều kiện (cơ sở lưu trú, quán bar, karaoke...) vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, vì lợi nhuận nên nhiều chủ cơ sở lỏng lẻo trong quản lý, thậm chí là “tiếp tay” cho những hành vi vi phạm pháp luật của giới trẻ.

Vì lẽ đó, để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các chất gây ảo giác không chỉ đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, sự quản lý chặt chẽ đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện mà quan trọng nhất chính là cách quản lý, giáo dục con em trong mỗi gia đình, xây dựng lối sống lành mạnh, an toàn, sống có bản lĩnh, có mục tiêu, không tham gia vào các hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy. Đặc biệt, chính các bạn trẻ phải tự nhận thức rõ về tác hại của ma túy, các chất gây ảo giác để tránh xa những trào lưu cám dỗ, đừng vì “vui một giờ” mà “buồn một đời”!

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 255, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm; nếu phạm tội 2 lần trở lên hoặc tổ chức sử dụng 2 người trở lên hoặc tổ chức sử dụng đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi... bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Khung hình phạt cao nhất đối với loại tội phạm này có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân nếu gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc làm chết 2 người trở lên.

Bài và ảnh: Việt Hương