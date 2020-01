Tạo đột phá, xây dựng huyện Thọ Xuân phát triển nhanh, bền vững

Xác định là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân luôn hoạch định những đường hướng quan trọng nhằm tạo đột phá xây dựng huyện Thọ Xuân phát triển nhanh, bền vững.

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

Bám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, năm 2019, vượt qua khó khăn, huyện Thọ Xuân đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31/33 chỉ tiêu. Trong đó, nổi bật tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 15,7% so với năm 2018, vượt 0,1% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Toàn huyện có 36/36 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Ngày 24-9, được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1238/QĐ-TTg công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Các ngành công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng khá; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng, hồ sơ thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp. Công tác thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các chương trình, dự án được đẩy mạnh. Giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng cao so với kế hoạch; huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. Các hoạt động văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn đạt được thành tích cao; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được đảm bảo; Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lê Hoàn được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả cao; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Có thể khẳng định, những kết quả nổi bật đạt được đã tạo đột phá, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân phát triển nhanh, toàn diện. Điều đó được minh chứng cụ thể ở việc đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao khi thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2019 ước đạt 41,5 triệu đồng (gấp 3,1 lần so với năm 2011). Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, trong năm đã giảm được 432 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,75%. Huy động vốn đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng ước đạt trên 4.510 tỷ đồng, vượt 4,9% kế hoạch, tăng 4,4% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 429,9 tỷ đồng, tăng 20,1% dự toán huyện giao và vượt 120% dự toán tỉnh giao. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 91,4%, vượt 4% kế hoạch...

Năm 2020- năm có ý nghĩa quyết định hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phát huy những thành tích đạt được, huyện Thọ Xuân phấn đấu thực hiện tốt 34 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Trong đó, nổi bật đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) 16,3%. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5.900 tỷ đồng trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng trở lên. Ổn định tốc độ tăng dân số tự nhiên dưới 0,6%. Các tiêu chí kiểu mẫu (2 xã kiểu mẫu; 3 thôn kiểu mẫu; 5% công dân gương mẫu; 3% gia đình kiểu mẫu; 3 cơ quan, đơn vị kiểu mẫu). Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 91% trở lên. Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch đạt 95%. 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, đẩy mạnh phát triển một cách toàn diện, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hội...

Lê Đình Hải

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân