“Mất tiền oan” từ dịch vụ “Quà tặng âm nhạc” lừa đảo

“Quà tặng âm nhạc” là dịch vụ giúp các thuê bao điện thoại có thể gửi tặng các ca khúc, bản nhạc từ hệ thống tổng đài đến các thuê bao khác trong cùng nhà mạng. Qua đó, khách hàng có cơ hội được bày tỏ tâm tư tình cảm của mình và gửi những món quà tinh thần bất ngờ dành tặng người thân, bạn bè. Tuy nhiên, hiện nay, ý nghĩa nhân văn của dịch vụ này đang bị biến tướng, lợi dụng nhằm mục đích lừa đảo, khiến nhiều khách hàng ngậm ngùi “mất tiền oan”.

Từ một “cuộc gọi rác”

Đang ngồi làm việc hăng say, điện thoại đổ chuông liên hồi, màn hình điện thoại hiển thị số thuê bao 0384363833; tôi dè chừng (vì thấy số lạ, không lưu trong danh bạ) nhấc máy. Một giọng nữ êm ái, ngọt ngào nói, đại ý: Kính chào quý khách! Chúc mừng quý khách đã nhận được món quà là một bài hát người bạn phương xa gửi tặng. Mời quý khách vui lòng gọi vào tổng đài 19002887 để lắng nghe ca khúc và lời nhắn gửi từ người đó.

Ban đầu, tôi có chút tin tưởng bởi thái độ người nói và nội dung thông báo rất nghiêm túc, giống với tác phong của các nhân viên nhà mạng khi gọi điện tư vấn về các chương trình, dịch vụ nên cẩn thận ghi lại số tổng đài được cung cấp. Tuy nhiên, khi thuê bao 0384363833 vừa kết thúc cuộc gọi, tôi điềm tĩnh suy nghĩ, cân nhắc. Bởi lẽ, đây không phải lần đầu tiên tôi nhận được cuộc gọi và thông báo về việc mình được “người bạn phương xa” nào đó gửi tặng bài hát. Nhưng, các cuộc gọi đến rải rác, không có thông báo nhắc lại nên tôi thường bỏ quên. Nay cuộc gọi đến vào đúng lúc rảnh rỗi, tôi tò mò gõ số tổng đài 19002887 đã được số thuê bao 0384363833 cung cấp trên công cụ tìm kiếm Google thì mới “tá hỏa” biết rằng: Tổng đài này bị nhiều người tố cáo, liệt vào danh sách lừa đảo.

Bình luận của nhiều người tại địa chỉ https://www.trangtrang.com bức xúc tố cáo tổng đài 19002887 lừa đảo, "moi" tiền trong tài khoản khách hàng qua chương trình "quà tặng âm nhạc" rởm.

Tại địa chỉ https://www.trangtrang.com (Trang trắng – Danh bạ trực tuyến với đầy đủ các số điện thoại trên cả nước Việt Nam), nhiều người đã để lại bình luận, bức xúc tố cáo tổng đài này lừa đảo với nhiều hình thức khác nhau khiến họ “mất oan” tiền. Tài khoản Nguyễn Nhật Huân (Nha Trang) bình luận: “Tổng đài (19002887): Phải nói đây là Tổng đài mất dạy, lừa đảo. Các bạn cần lưu ý”. Tài khoản này kể lại sự việc: “Sáng nay là ngày đặc biệt của mình thì nhận được cuộc gọi từ số tổng đài 19002887 (không biết là sự trùng hợp hay tụi lưu manh của tổng đài này đã biết ngày đặc biệt của mình là ngày kỷ niệm ngày cưới). Tổng đài này báo mình được một người gửi tặng bài hát, sau khi nghe xong thì sẽ biết tên người tặng là ai. Vừa nghe mình vừa tra trên Google thì biết nhiều người đã bị lừa và trừ hết 50.000 đồng. Chưa nghe hết bài hát mình ngắt ngay thì kiểm tra tài khoản đã bị lừa mất 32.000 đồng”.

Tài khoản Silver-K (TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Sao nhiều người nhận được quà tặng âm nhạc thế. Mình cũng vừa nhận được cuộc gọi của số 0339487760 lúc 15:21 ngày 05/08/02020 bảo gọi vào số 19002887 để nghe bài hát”.

Tài khoản Quân lừa đảo (TP Hồ Chí Minh) thành thật chia sẻ: “Mình đã bị chúng nó lấy ngày sinh nhật và số điện thoại không biết từ đâu, đúng ngày sinh nhật nhắn tin và bảo có người tặng bài hát, đã biết là sẽ trừ phí nhưng nghĩ là có người tặng thật nên gọi lại, không ngờ là mất 24.000 đồng và không ai tặng, tức thật”.

Đến trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của khách hàng

Thực tế, khách hàng luôn có sự dè chừng và tìm hiểu nhất định về các thủ đoạn lừa đảo thông qua các chương trình, dịch vụ đến từ các thuê bao, tổng đài. Tuy nhiên, với hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, “đánh trúng” tâm lý, tình cảm nên các chương trình, dịch vụ lừa đảo ấy vẫn “sống khỏe” và ngang nhiên “moi” tiền từ tài khoản của khách hàng. Nhiều người “bán tin, bán nghi” nhưng vẫn tặc lưỡi gọi điện cho các “tổng đài ma” này vì nghĩ rằng: Biết đâu có ai đó gửi bài hát tặng mình thật thì sao?.

Tuy nhiên, việc để cho các “tổng đài ma” lừa đảo khách hàng thông qua những chương trình, dịch vụ ảo có một phần trách nhiệm không nhỏ của các nhà mạng khi không quản lý chặt chẽ các đầu số dẫn đến tình trạng phát tán tràn lan “tin nhắn rác”, “cuộc gọi rác”. Từ “kinh nghiệm” của bản thân, tài khoản Nguyễn Nhật Huân (Nha Trang) lên tiếng cảnh báo: “Các cơ quan, chức năng tại sao lại để tổng đài này hoạt động lừa đảo lâu vậy? Qua các bình luận được để lại trên Trang trắng có thể thấy, nhiều người đã bị tổng đài này lừa đảo từ năm 2014, trước đó có thể đã xảy ra rồi không chừng. Mọi người hãy cảnh giác và cùng nhau phản ánh đến cơ quan chức năng để xử lý nghiêm khắc với cái tổng đài này”.

Danh sách tổng hợp các tổng đài có dấu hiệu lừa đảo, “moi” tiền trong tài khoản khách hàng

Được biết, Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có Công văn số 2568/CVT-TNTK ngày 29 - 6 - 2020 về việc thực hiện ngăn chặn cuộc gọi rác gửi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Đây được xem là biện pháp nhằm hạn chế tình trạng các cuộc gọi rác, tin nhắn rác gây cản trở công việc, quấy rối, thậm chí là lừa đảo tiền gây ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt, tâm lý của người dân đang có chiều hướng ngày càng gia tăng; đồng thời tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (người sử dụng dịch vụ viễn thông) và bảo đảm thị trường viễn thông phát triển bền vững, lành mạnh.

Cục Viễn thông cùng các doanh nghiệp viễn thông thống nhất 5 tiêu chí để xác định cuộc gọi rác và đưa ra cách thức để nhà mạng ngăn chặn cuộc gọi rác. Theo đó, bên cạnh việc xây dựng, phát triển giải pháp kỹ thuật ngăn chặn phương tiện, dịch vụ do mình quản lý bị sử dụng vào mục đích quấy rối người tiêu dùng; các nhà mạng cần có động thái quyết liệt, biện pháp cứng rắn hơn đối với các trường hợp này như: từ chối cho tổ chức, cá nhân, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý nếu việc sử dụng có khả năng dẫn đến quấy rối người tiêu dùng; ngừng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý để thực hiện hành vi quấy rối người tiêu dùng theo yêu cầu của người tiêu dùng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp nhà mạng không thực hiện biện pháp ngăn chặn cuộc gọi, tin nhắn rác thì có thể bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Thảo Linh