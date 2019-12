Đẩy mạnh hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Một tiết mục dự thi tại Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới và kiến thức về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng về tầm quan trọng của bình đẳng giới, tích cực xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững.

Tại huyện Quảng Xương, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của chiến lược quốc gia bình đẳng giới đã góp phần để huyện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hiện, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt trên 19%; tỷ lệ nữ tham gia vào HĐND các cấp chiếm tỷ lệ 21,9% tăng so với nhiệm kỳ trước là 2,7%. Tỷ lệ cán bộ nữ là lãnh đạo giữ chức vụ từ trưởng, phó phòng và tương đương trở lên chiếm 40%, tăng so với nhiệm kỳ trước trên 15%. Trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới được chú trọng. Bằng việc xây dựng các điểm tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, xây dựng địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và nhân rộng các mô hình, các câu lạc bộ (CLB) về phòng chống bạo lực gia đình... toàn huyện đã thành lập được 30 địa chỉ tin cậy tại các xã, thị trấn và 25 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, 68 CLB gia đình phát triển bền vững và hoạt động có hiệu quả đã kịp thời hỗ trợ, tư vấn giúp đỡ các nạn nhân bị bạo lực gia đình, góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và phấn đấu thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2016-2020, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tập trung, triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, kế hoạch, dự án về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tính đến tháng 12-2019, toàn tỉnh có 44.267 nữ/68.813 công chức, viên chức, chiếm tỷ lệ 64,3%; số nữ cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên là 909 người, trong đó 78 người là nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chiếm 21% tổng số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. Trong lĩnh vực lao động việc làm, năm 2019, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 67.250 lao động, trong đó có gần 39.000 lao động nữ, chiếm 58,13%; 100% phụ nữ nghèo có nhu cầu vay vốn được tiếp cận với các nguồn tín dụng ưu đãi. Có hàng nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 3,27%. Nhiều phụ nữ không chỉ là trụ cột trong việc xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, mà còn giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế ở địa phương, là nhân tố điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Nhiều chị không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có được học hàm, học vị, tham gia vào vai trò lãnh đạo quản lý tại địa phương, đơn vị. Toàn tỉnh có 7 cán bộ nữ được phong tặng danh hiệu phó giáo sư, 21 nữ tiến sĩ (chiếm 13%), 419 nữ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo trình độ thạc sĩ (chiếm 16,5%). Trong gia đình và xã hội, vai trò và vị trí của phụ nữ được cải thiện theo chiều hướng tích cực, phụ nữ được tôn trọng và tham gia nhiều hơn vào các quyết định quan trọng trong gia đình.

Nhằm nâng cao năng lực về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong năm, tỉnh đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn và hàng trăm hội nghị tuyên truyền, truyền thông; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thi, hội diễn liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng. Đặc biệt đã tổ chức thành công hội thi “Tìm hiểu kiến thức về văn hóa ứng xử trong gia đình” tỉnh Thanh Hóa nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) và hội thi “Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới và kiến thức về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” tỉnh Thanh Hóa với sự tham gia của hàng trăm thí sinh đến từ các huyện, thị xã, thành phố. Là một trong những thành viên đoàn huyện Quan Hóa tham gia hội thi “Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới và kiến thức về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”, chị Lương Thị Thảo cho biết: Hội thi là một sân chơi bổ ích để tôi và những người làm công tác bình đẳng giới có cơ hội được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình... từ đó rút ra cho mình những kinh nghiệm hay, bài học quý, biết xử lý tình huống, cách giải quyết hợp tình, hợp lý để áp dụng vào thực tế cuộc sống và phát huy hơn nữa vai trò chủ động, sáng tạo trong công tác bình đẳng giới tại địa phương.

Bình đẳng giới không chỉ mang lại lợi ích cho riêng phụ nữ mà còn có tác động tích cực tới sự tiến bộ, phát triển của toàn xã hội. Để đạt được mục tiêu bình đẳng giới thực chất cần một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng để rút ngắn khoảng cách giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ.

Mai Phương