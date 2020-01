Chuyện “chạy sô” dịch vụ dọn nhà cuối năm

Khó khăn lắm chúng tôi mới tiếp xúc được một số chị em làm dịch vụ vệ sinh nhà ở. Bởi ngày giáp tết, các chị em khá bận rộn với việc “chạy sô”. Phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ, ngồi dưới cổng đợi chị Nguyễn Thị Thủy, xã Đông Hoàng (Đông Sơn) khi chị đang dở tay làm vệ sinh nhà ở cho một khách quen trên đường Bà Triệu (TP Thanh Hóa). Cuộc trò chuyện diễn ra chưa đến 10 phút, nhưng điện thoại chị Thủy liên tục đổ chuông, khách hàng nhiều nơi gọi đến đặt lịch dọn vệ sinh nhà ở. Trong cuộc điện thoại, chị luôn khéo léo từ chối một số khách hàng.

Dịch vụ dọn nhà cháy hàng vào dịp cuối năm.

Chị Thủy cho biết: “Làm xong một nhà ở đường Bà Triệu, tôi còn nhận dọn vệ sinh nhà ở cho 2 khách quen nữa. Trước 10 giờ đêm phải dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ xong 2 ngôi nhà. Ngày giáp tết, nhu cầu dọn vệ sinh nhà ở quá lớn, tôi chỉ dám nhận những “khách ruột” vừa để giữ chân khách hàng, còn khách hàng mới thì không dám nhận nhiều vì không có thời gian để làm”.

Trong vai là khách hàng muốn tìm kiếm người dọn vệ sinh nhà cửa, chúng tôi tìm đến Công ty TNHH Xúc tiến thương mại Danh Việt, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa), được nhân viên ở đây giới thiệu số điện thoại của chị Trần Ngọc Hà, nhân viên của công ty. Chị Hà có hơn 10 năm kinh nghiệm làm công việc dịch vụ vệ sinh nhà ở. Ngoài thời gian dọn vệ sinh tại công ty, vào ngày nghỉ, ngày giáp tết, chị thường nhận các đơn hàng dọn vệ sinh nhà ở, chủ yếu từ khách quen giới thiệu. Chị Hà cho biết: Trước đây, nhóm vệ sinh của chị có 4 - 5 người làm công việc này, những ngày thường thì ít khách hơn, còn ngày giáp tết, khách hàng gọi đến nhiều, có khi nhóm phải thuê thêm người, chia thành 2 nhóm để làm vệ sinh. Những ngày này, các chị phải chạy sô 3 - 4 nhà/ngày để làm cho kịp. Thời gian dọn vệ sinh nhanh nhất thì mất tầm 2-3 tiếng, còn những ngôi nhà mới xây, công việc dọn vệ sinh lâu hơn tầm 8 tiếng, thậm chí nhiều nhà phải mất 1-2 ngày mới xong.

Dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa với ngụ ý rũ bỏ mọi điều không may của năm cũ, đón chào một năm mới nhiều may mắn. Và đây cũng là công việc quen thuộc của mọi gia đình khi năm hết, tết đến. Tuy nhiên, do công việc, không phải gia đình nào cũng có thời gian để tự dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, vì vậy, nhiều người tìm đến dịch vụ dọn vệ sinh hoặc thuê người tới nhà dọn vệ sinh. Ngoài nguyên nhân do quá bận rộn, không có thời gian dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa, một trong những lý do để nhiều người tìm đến các công ty dọn vệ sinh một phần vì họ chuyên nghiệp, họ có trang thiết bị vệ sinh chuyên dụng, có thể lau chùi sạch từ cửa sổ, tới làm sạch sopha, hay nhiều chỗ chủ nhà làm vệ sinh bằng tay không sạch được.

Đây không chỉ là thời điểm “rộn ràng” của các công ty vệ sinh mà cũng là thời điểm “vào mùa” của những lao động tự do, khi nhu cầu cuối năm tăng thì ngay cả những người thu mua phế liệu cũng tận dụng thời gian này tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Chị Lê Thị Hiếu, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) cho biết: “Công việc kế toán của tôi càng những ngày cuối năm lại càng bận rộn, vì thế không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, rút kinh nghiệm những năm trước rất khó khăn đi thuê lao động nên năm nay tôi đã “đặt lịch” từ sớm với người quen để phụ giúp công việc dọn dẹp nhà cửa, đi chợ”. Đa số những người nhận giúp việc theo giờ là những phụ nữ không có việc làm ổn định nên có thể bố trí sắp xếp được thời gian, thường sẽ được khoảng 60.000 đồng/giờ, còn tùy thuộc vào mức độ của công việc, người chủ thuê và thái độ của người làm. Chị Nguyễn Thị Mây - người giúp việc theo giờ cho gia đình vào dịp tết chia sẻ: Những ngày cuối năm, ngày nào tôi cũng nhận làm cho các gia đình ở thành phố, tranh thủ kiếm ít tiền tiêu tết. Bởi những ngày này giá dịch vụ dọn dẹp thường cao hơn so với ngày thường, nhà 2 - 3 tầng giá trung bình từ 400 - 500 nghìn đồng/người/nhà, còn đối với nhà 4 - 5 tầng, nhiều đồ dùng và mới xây nên giá còn cao hơn nữa. “Nhà ở Thiệu Hóa, lại làm trong ngày nên tôi sáng đi chiều về, mỗi ngày làm được khoảng 450.000 đồng, chủ yếu là lau chùi bàn ghế, dọn dẹp nhà cửa, giặt mành rèm, công việc cũng không quá nặng nhọc. Mình làm tốt nhiều khi lại được chủ nhà thưởng thêm” - chị Mây cho biết thêm.

Dịch vụ dọn nhà tuy “hót” tiền ngày tết, song, công việc lao động tự do, thời vụ khiến không mấy chị em mặn mà. Trải lòng với nghề dịch vụ vệ sinh nhà ở, chị Nguyễn Thị Xuân, xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) chia sẻ: “Làm nghề này, niềm vui cũng có, nỗi buồn cũng không ít. Bởi công việc khá vất vả, cực nhọc, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, phải di chuyển nhiều nơi, nhiều chỗ trong ngày. Thời gian làm việc không chỉ một vài tiếng, ngày giáp tết để kịp cho khách cúng tất niên, các chị em phải làm việc cật lực từ 7 giờ sáng đến 11 – 12 giờ đêm mới được nghỉ. Song, không phải ai cũng hiểu được nỗi vất vả để chia sẻ, nhiều chủ nhà cẩn thận, kỹ tính, họ luôn soi mói đủ điều, thậm chí làm xong ngày hôm trước, hôm sau lại gọi đến làm lại. Chưa kể trong lau chùi, nhỡ sơ sẩy làm hư đồ, chủ nhà không những mắng mà còn bắt đền...”.

Trước sự tò mò, hiếu kỳ về công việc “chạy sô” dọn nhà ngày Tết của các chị, trong vai người dọn vệ sinh nhà ở, tôi được chị Nguyễn Thị Thu giới thiệu đi cùng đến một gia đình người khách quen trong xóm, chị nhận lời làm vệ sinh cách đây 2 tuần. Ngôi nhà 3 tầng bên ngoài có nhiều cửa kính, thoạt nhìn tưởng rằng công việc sẽ đơn giản, kết thúc nhanh chóng, nhưng khi bước vào trong nhà với nhiều đồ dùng sinh hoạt, cùng những lớp bụi bẩn bám chắc trên từng ô cửa, cánh tủ, các khe cầu thang, ngóc ngách ô tường, cửa kính làm tôi giật mình không khỏi nản lòng. Chị Thu cho biết: “Ngôi nhà này còn đỡ, làm những ngôi nhà mới xây xong, không chỉ dọn dẹp thông thường, mà còn ngồi tỉ mẩn để lau sạch từng vết sơn bám chặt trên nền gạch trắng, cánh cửa. Chưa kể vừa lau xong, chủ nhà đi phía sau soi mói lại từng tí và không cẩn thận là buổi làm không công”. Vừa làm việc, chị Thu vừa trải lòng về công việc đang làm với những khó khăn, nhiều rủi ro nguy hiểm khi những lúc một mình phải trèo cao để lau chùi các cánh cửa sổ và các hiên nhà. Phải sau 4 giờ cật lực lao động, cùng những câu chuyện chị kể, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà mới sạch sẽ tinh tươm...”.

Chia tay chị Thu khi trời vừa nhá nhem tối, tôi càng thấu hiểu hơn sự nhọc nhằn, vất vả của các chị, những người làm dịch vụ vệ sinh nhà ở. Mong muốn có thêm thu nhập để có cái tết tươm tất hơn của những người làm vệ sinh nhà ở cũng là góp phần mang đến cho mọi người một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng để đón tết.

Bài và ảnh: Trần Hằng