[E-Magazine] - Những đảng viên trẻ xung kích làm theo lời Bác

Mỗi một người khi đứng vào hàng ngũ của Đảng đều mang trong mình những hoài bão, lý tưởng tốt đẹp là mong muốn được đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của Đảng, của quê hương. Chính lý tưởng đó đã và đang thôi thúc biết bao thế hệ trẻ phấn đấu trở thành đảng viên. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và sức sáng tạo không ngừng, nhiều đảng viên trẻ đã khắc ghi những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đội ngũ đảng viên trẻ của Thanh Hóa hôm nay đã và đang đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Lương Thị Hoài Thanh - Điều dưỡng Khoa Quốc tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong trong số 59 cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh Thanh Hóa chi viện, làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh trong đợt 1, ngày 13-7. Với những đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như trong công tác đoàn, công tác chuyên môn tại cơ quan, Thanh là một trong hai đảng viên vinh dự được kết nạp tại “mặt trận” phòng chống dịch. Gần 2 tháng có mặt giữa tâm dịch TP Hồ Chí Minh, với tinh thần là đảng viên trẻ, Hoài Thanh luôn mang trong tâm lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu” để không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành người thầy thuốc vừa có tâm vừa có tài.

Trong đợt đại dịch bùng phát lần này, TP Hồ Chí Minh trở thành nơi dịch bệnh hoành hành mạnh mẽ khi số người mắc COVID-19 không ngừng tăng lên. Công việc của các bác sĩ lại càng vất vả hơn gấp bội, không một phút ngơi nghỉ. Khi vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch, Thanh được phân công chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhân nặng tuyến cuối tại Bệnh viện dã chiến COVID-19 ở quận Thủ Đức. Trên tuyến đầu chống dịch, tham gia vào vùng dịch, nơi có bệnh nhân nhiễm COVID-19 là đồng nghĩa các y, bác sĩ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, rủi ro. Chống dịch không chỉ là cuộc chiến với virus, các cán bộ y tế còn phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn, vất vả, áp lực đè nặng lên vai nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là trách nhiệm của người thầy thuốc với Nhân dân, với người bệnh.

Chính vì lẽ đó, khi được giao nhiệm vụ giám sát quản lý, theo dõi cách ly, điều trị các ca bệnh COVID-19 nặng, những y, bác sĩ vẫn can đảm, tận tụy, thầm lặng làm việc vì sự an toàn của người bệnh và cộng đồng. Tại đây, các y, bác sĩ trở thành những người con, người cha, người mẹ, người bạn gần gũi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ bệnh nhân từ bữa ăn, giấc ngủ, đến cả việc kết nối liên lạc thường xuyên với gia đình nhằm giải tỏa tâm lý lo lắng, trấn an để người bệnh tin tưởng sẽ vượt qua và chiến thắng được bệnh dịch.

Vất vả là vậy, nhưng Hoài Thanh cùng đồng nghiệp luôn nỗ lực hết mình nhằm góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, giành lại sức khỏe và cuộc sống bình yên cho Nhân dân. “Em chỉ mong sao góp chút sức lực nhỏ bé cùng TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung sớm đẩy lùi được đại dịch” – Hoài Thanh chia sẻ. Cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh sẽ vẫn còn tiếp tục, Hoài Thanh và những cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch chắc chắn còn phải rất vất vả. Nhưng, mỗi người con đất Việt vẫn luôn tin tưởng rằng, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Việt Nam nhất định sẽ chiến thắng dịch bệnh, sớm trả lại bình yên cho mỗi gia đình, trả lại cho mỗi người cơ hội viết tiếp những ước mơ, dự định còn dang dở.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết vì cộng đồng, trong thời gian qua, hàng nghìn đảng viên trẻ đã không ngại khó, ngại khổ, là những người xung kích có mặt trên mọi lĩnh vực, lặng thầm cống hiến, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, góp phần bảo đảm Thanh Hóa phát triển an toàn - ổn định. Về xã Xuân Trường (Thọ Xuân) chúng tôi gặp đảng viên Đỗ Xuân Dũng, sinh năm 1984 đang nhanh tay đóng những thùng tương truyền thống nhãn hiệu Tương Xuan Pha để gửi tới khách hàng, đại lý trong, ngoài tỉnh. Tác phong nhanh nhẹn, giọng nói trầm ấm, anh tận tình giới thiệu về sự độc đáo của sản phẩm và quá trình khởi nghiệp của mình. Anh Dũng, cho biết: "Sản phẩm tương của làng Xuân Phả đã có cách đây hàng trăm năm gắn liền với sự hình thành và phát triển của làng. Theo các cụ cao niên trong làng, tương là món nước chấm dân dã, gần gũi với người dân làng quê Việt. Tuy nhiên, cùng với thời gian nghề làm tương dần mai một, cả xã chỉ còn lác đác khoảng chục hộ làm tương phục vụ nhu cầu của gia đình. Khó khăn tìm kiếm cũng không thấy tương của làng xuân phả trên thị trường”.

Với những trăn trở đó, từ năm 2014, là đảng viên trẻ, lại giữ cương vị là Bí thư đoàn xã Xuân Trường, Đỗ Xuân Dũng không ngừng trăn trở và mong muốn khôi phục lại nghề mang hồn cốt ở vùng đất bãi sông Chu, không chỉ để thoả đam mê với sản phẩm truyền thống mà anh còn muốn lan toả tinh thần, đam mê khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên địa phương. Chàng thanh niên sinh năm 1984 đã cất công hỏi thăm những người cao tuổi trong xã trước đây từng tham gia sản xuất tương. Để thu thập kinh nghiệm sản xuất tương, Dũng đã không ngần ngại đi học tập kỹ thuật, quy trình làm tương. Tuy nhiên, thời gian đầu, công cuộc tìm lại công thức, bí quyết làm tương của người làng Xuân Phả gặp không ít khó khăn khi những người dân còn duy trì làm sản phẩm truyền thống không nhiều. Điều đó không làm lu mờ quyết tâm của chàng thanh niên đang hừng hực trong mình một chí hướng khởi nghiệp từ nghề truyền thống.

Khi đã “giắt lưng” được công thức làm tương cổ truyền, Dũng tiếp tục tìm hiểu trên mạng, đi học tập ở các làng tương truyền thống trong và ngoài tỉnh. Có được những kinh nghiệm quý, lại được tiếp thêm những tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới, Đỗ Xuân Dũng quyết tâm phát triển nghề, phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng ngay tại quê hương. Với nguồn nguyên liệu đầu vào sẵn có, được bà con nông dân trồng ngay tại địa phương, những hạt ngô, hạt đậu tương đã được ủ thành các mẻ tương vàng sóng sánh. Khi có được những sản phẩm chất lượng ra lò, việc tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm tương luôn thách thức ý chí khởi nghiệp của chàng thanh niên trẻ tuổi. Những mẻ tương đầu tiên ra đời, được thị trường đón nhận đã tiếp thêm sức mạnh để Đỗ Xuân Dũng sản xuất quy mô lớn theo hướng hàng hoá.

Cùng đi thăm khu sản xuất, chúng tôi ghi nhận hàng chục chum, vại, vò sành sứ được xếp khắp khu xưởng sản xuất lẫn sân nhà Dũng. Mở những vại tương, một mùi thơm đặc trưng tỏa ra như kích thích vị giác. Sau hơn 5 năm khởi nghiệp, Đỗ Xuân Dũng đã gây dựng được 2 cơ sở sản xuất với sản lượng 15.000 lít tương/năm, phát triển được hàng chục đại lý bán lẻ ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Với nhãn hiệu “Tương Xuan Pha”, cơ sở sản xuất của anh Dũng đã được chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Cục Sở hữu trí tuệ để đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm và vinh dự được công nhận chất lượng 3 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Đỗ Xuân Dũng, chia sẻ: Xác định là đảng viên thì càng phải gương mẫu, cố gắng hơn, nên trong quá trình sản xuất tôi luôn tuân thủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng. Tôi không ngại khó, ngại khổ học tập, tham khảo rất nhiều để “hồi sinh” nghề truyền thống của quê hương. Đồng thời, muốn đem thành công nhỏ bé của mình để tiếp thêm đam mê, nhiệt huyết cho những mô hình khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên.

Sinh ra và lớn lên ở xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, Quách Văn Toản, sinh năm 1986, bí thư chi đoàn xã Ngọc Liên từ lâu đã ấp ủ ý tưởng làm kinh tế để thoát khỏi cái nghèo. Là một cán bộ đoàn năng nổ, Toản luôn trăn trở trong việc tập hợp và đoàn kết, vận động thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế để thế hệ trẻ nông thôn ngày càng làm chủ được cuộc sống của chính mình. Năm 2016, thực hiện chủ trương dồn đổi ruộng đất, Quách Văn Toản đã quyết định thầu hơn 3 ha đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp của UBND xã Ngọc Liên để xây dựng trang trại tổng hợp và liên kết bao tiêu nông sản theo mô hình tổ hợp tác.

Sau thời gian đầu tư cải tạo, một khu trang trại được quy hoạch bài bản với hơn 500 cây bưởi, 200 cây cam, 400 cây dừa xiêm, 150 cây mít Thái, 150 cây hồng xiêm, 700 cây ổi giống Đài Loan, 100 cây vú sữa và 2 ha trồng xen canh cây ớt và hành chăm đã nổi bật lên giữa khu đồng Trại Bí, vốn lầy trũng, nghèo nàn sức sống . Đảng viên trẻ Quách Văn Toản, cho biết: “Những ngày đầu không ai tin tôi và 2 cộng sự của mình có thể hợp tác, khắc chế thành công khu đồng này. Nhưng tôi luôn tâm niệm rằng: “Là đảng viên, có sức trẻ, sức khỏe, càng phải hăng say lao động, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân”... Với số vốn đầu tư khoảng 1,3 tỉ đồng, Quách văn Toản và những người cộng sự đã đầu tư quy hoạch, san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào quây toàn bộ diện tích trang trại, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt. Ngoài 3 ha cây ăn quả, gồm: dừa, mít, ổi, bưởi và gần 1 ha dong giềng, 10 sào cây cỏ voi, trang trại của anh còn có khu chuồng trại để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Sau hơn 4 năm đi vào sản xuất, đến nay, mỗi năm trang trại cho thu hoạch từ 10 đến 12 tấn ổi, 7.000 quả bưởi da xanh, bưởi Tân Lạc, trên 100 cây dừa cho quả. Sau khi trừ chi phí thu lãi từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 7 lao động địa phương, với thu nhập từ 4 triệu đến 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Nói về thanh niên Quách Văn Toản, ông Phạm Phú Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên, cho biết: không chỉ sáng tạo, quyết đoán trong phát triển kinh tế, Toản còn tiên phong gương mẫu trong mọi phong trào. Đồng thời, năng nổ trong việc tìm kiếm kết nối tiêu thụ nông sản cho người dân địa phương. Hằng năm, tổ hợp tác của Toản ,vừa sản xuất, vừa kinh doanh đã bao tiêu lượng nông sản lớn cho nhân dân trong xã với hơn 70 tấn ớt xuất khẩu, 50 tấn hành chăm, hơn 10 tấn bột sắn dây, 10 tấn miếm dong... Toản đã được các cấp hội từ trung ương đến địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Có thể thấy, dù ở khu vực thành thị hay miền núi, dù ở hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, trong bất cứ ngành nghề nào, thế hệ trẻ đảng viên hôm nay luôn sắc son một niềm tin với Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khẳng định vai trò tiên phong nòng cốt, dám ở nơi “đầu sóng, ngọn gió”, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

Bài và ảnh: Hà Châu

Đồ họa: Mai Huyền