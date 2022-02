[E-Magazine] - 92 xuân của đạo đức và văn minh

Đảng ta tròn 92 xuân – những mùa xuân “vắt” qua 2 thế kỷ: một của chiến đấu và chiến thắng; một của hòa bình dựng xây và phát triển. Để cho xuân nay ta có quyền tự hào rằng, Đảng ta – bằng bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và văn minh - đã và đang vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ của phồn vinh và hạnh phúc!

Đất nước - dải đất bên bờ sóng đã trải hàng nghìn năm tranh đấu để giành, giữ quyền độc lập, quyền tự quyết dân tộc. Đồng thời, cũng chừng ấy thời gian đắp đổi từ Bà Trưng, Bà Triệu, qua Đinh, Lý, Trần, Lê... cho đến thời đại ngày nay, mà nên dạng nên hình. Song, để có được dải giang sơn gấm vóc tươi đẹp, tràn trề sức sống thanh tân, hay để có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như hiện nay, thì phải khởi nguồn từ khi có Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ giờ phút đầu tiên bước lên vũ đài lịch sử dân tộc – mùa xuân 1930, đã nắm vững ngọn cờ độc lập cho dân tộc, tự do cho Nhân dân, để vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi qua muôn thác nghìn ghềnh mà cập bến bờ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Để cho, suốt 92 năm “Hình của Đảng lồng trong hình của nước” (Chế Lan Viên), khái niệm “đất nước” không còn đơn thuần như cách từ điển giải nghĩa; mà được lắng đọng từ “sắc vàng nghìn xưa, sắc đỏ tương lai” – từ truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam - mà phôi thai nên.

Mùa xuân vốn dĩ luôn có cách rất riêng để định nghĩa cuộc sống. Song lý lẽ giản đơn và vĩnh hằng của mùa xuân là sự khởi đầu và hy vọng tốt đẹp. Trải 92 mùa xuân “đời ta có Đảng”, Nhân dân ta đã đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Bởi niềm tin nếu không được dưỡng nuôi trong hành động, thì chỉ là niềm tin bị đóng băng trong ảo tưởng, thậm chí là “niềm tin chết”. Đồng thời, niềm tin – tự bản thân nó nắm giữ một quy luật bất di bất dịch rằng, mọi sự nỗ lực hướng đến những mục đích tốt đẹp, những giá trị lớn lao, những lý tưởng cao cả ắt sẽ có được thành tựu vĩ đại. Chính vì vậy, từ khi gánh vác sứ mệnh lịch sử, Đảng ta đã tập hợp và lãnh đạo Nhân dân ta giành được vô vàn thắng lợi vẻ vang, mà nổi bật hơn cả là cuộc cách mạng mùa thu tháng Tám -1945, chiến thắng Điện Biên “lừng lẫy năm châu” 1954 và đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng Nhân dân ta khỏi xiềng xích nô lệ, giành lại độc lập, tự do và thu giang sơn về một mối.

Cuộc sống luôn vận hành theo một quy luật rất cơ bản, rất giản đơn nhưng cũng rất khắc nghiệt: hoặc là tiến bộ để phát triển, hoặc là thoái hóa để tiêu biến. Nói cách khác, cuộc sống ví như “một cuộc thao diễn tinh tế của lựa chọn, đào thải, xem xét và thay đổi”. Lời hứa của mùa xuân là có gieo hạt thì ắt có thu hoạch. Song lời hứa ấy cũng vận hành theo quy luật nhân - quả: gieo tự ti gặt nghèo nàn; gieo hoài nghi gặt chán nản; gieo ảo tưởng gặt thất vọng. Và ngược lại, gieo điều thiện gặt tốt lành; gieo yêu thương gặt hạnh phúc; gieo nỗ lực gặt thành tựu; gieo niềm tin gặt lý tưởng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, thì niềm tin và kỳ vọng vào Đảng cũng theo đó mà càng lớn hơn. Thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước suốt mấy mươi năm qua đã khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và thành công “chưa từng có tiền lệ” trong cuộc chiến chống lại “trọng bệnh” tham nhũng, tiêu cực trong nhiều năm trở lại đây. Đó là 2 trong nhiều minh chứng thuyết phục nhất cho bản lĩnh, sự sáng suốt, sự quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt của Đảng ta trên “mặt trận không tiếng súng”: Phát triển kinh tế và làm trong sạch bộ máy, đội ngũ.

Đảng mạnh là Đảng có bản lĩnh, có trí tuệ, trọng dân, trọng pháp và đặc biệt là lấy đạo đức, văn minh làm nhân tố trụ cột. Song, Đảng muốn mạnh thì trước hết mỗi đảng viên phải là một cá thể thực sự “khỏe mạnh”. Đề cao và trân trọng các giá trị con người, song Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đồng thời lên án mạnh mẽ và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, vụ lợi, xa rời tập thể, xa rời Nhân dân. Người đặc biệt đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên đức tính trung thực: Trung thực cả trong tư duy lẫn tư tưởng, cả nhận thức lẫn hành động, từ đó quét sạch chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng. Như sinh thời Người từng nhấn mạnh “Đạo đức là cái gốc của người cách mạng”, cho nên phải chăm lo cho “cái gốc” ấy thực sự bền chắc, thực sự khỏe mạnh cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hay phải “vừa hồng, vừa chuyên”.

Có người đã nói, cái giá hay sự nỗ lực để gieo xuống những hạt giống của yêu thương, tin tưởng, thịnh vượng không hề lớn hơn cái giá hay sự nỗ lực để gieo xuống mầm mống của thù hận, hoài nghi, nghèo nàn. Khác chăng, kết quả cuối cùng là món quà hay tấn bi kịch mà thôi và kết quả ấy nằm ở cách lựa chọn sáng suốt hay sai lầm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Một Đảng giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng”. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, vạch rõ những khuyết điểm, thiếu sót nội tại và tìm giải pháp sửa chữa khuyết điểm. Đó là sự lựa chọn của Đảng ta lúc này. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII từ năm 2016-2020, cả nước có 25.104 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bị xử lý kỷ luật. Xử lý đảng viên mặc dù rất đau xót, song đó là việc bắt buộc phải làm. Ví như “ung nhọt” trên cơ thể phải triệt để cắt bỏ thì mới sản sinh được lớp da thịt hồng hào, giúp cơ thể khỏe mạnh.

Chưa dừng lại ở đó, Đảng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, những hạn chế, khuyết điểm chính là nguyên nhân làm “giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, tổn thương tình cảm và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, là nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ”. Do vậy, Kết luận 21-KL/TW ngày 25-10-2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nêu rõ: “Cần đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ”. Đồng thời, “kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đó là tinh thần của một Đảng tiến bộ, chân chính!

Trên hành trình băng qua thung lũng của nghèo nàn, lạc hậu, dân tộc ta có ánh sáng “mặt trời chân lý” dẫn dắt. Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, Đảng ta cũng quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc” và lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm thước đo, làm chuẩn mực và là mục tiêu phấn đấu. Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết, để nuôi dưỡng và hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hạnh phúc cho quốc gia – dân tộc. Như nhấn mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị MTTQ Việt Nam (diễn ra vào ngày 16-8-2021), rằng: Đoàn kết là một truyền thống và bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”; “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết!”... Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn xác định đoàn kết là giá trị cốt lõi và “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đó cũng là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và trong hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta!

Ví như ngọc càng mài càng sáng. Càng qua chông gai, thách thức càng làm sáng ngời thêm bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm của người chèo lái con thuyền cách mạng dân tộc. Tròn 92 xuân – Đảng của đạo đức và văn minh đã và đang tiếp tục lãnh đạo dân tộc ta, Nhân dân ta tiến nhanh, tiến mạnh về phía tương lai. Dẫu rằng, trên bước đường phát triển luôn có thời cơ và cả nguy cơ. Song, với truyền thống lịch sử và văn hiến ngàn năm, với tinh thần nồng nàn yêu nước và đặc biệt là với niềm tin, sự gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng, kỳ vọng rằng đó sẽ là đường xuân rạng rỡ!

Nội dung: Lê Dung

Ảnh: Tư liệu

Đồ họa: Mai Huyền