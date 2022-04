[E-Magazine] - Du lịch biển Hải Tiến - điểm đến hấp dẫn và thân thiện

Sau 1 thập kỷ chính thức đi vào hoạt động, bằng nhiều sự nỗ lực, tâm huyết và trăn trở, bức tranh du lịch sinh thái biển Hải Tiến ngày càng khởi sắc, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch biển xứ Thanh.

Hoằng Hóa là huyện đồng bằng ven biển được thiên nhiên ban tặng cảnh quan sơn thủy hữu tình. Nơi đây sở hữu bờ biển xinh đẹp dài 12 km nối liền giữa hai cửa lạch: Lạch Trường (phía Bắc) và Lạch Trào (phía Nam); án ngữ phía Bắc như “sải tay dài” ôm bãi biển Hải Tiến là núi Linh Trường, bao quanh phía Tây là sông Cung... tạo nên một vùng đất hội tụ núi, sông, lạch, biển với khí hậu trong lành, thoáng đãng.

Từ lợi thế mà thiên nhiên ưu đãi, ý tưởng hình thành một khu du lịch ven bờ biển Hoằng Hóa đã có từ khoảng những năm 2000. Hơn 10 năm sau, từ những tâm huyết, trăn trở, sự đóng góp trí và lực, của cải, vật chất của rất nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, các nhà đầu tư, sự đồng tình ủng hộ của người dân Hoằng Hóa, giấc mơ du lịch đã trở thành hiện thực khi Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến chính thức đi vào hoạt động vào năm 2012.

Nhìn lại hành trình phát triển, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến thu hút nguồn vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng du lịch dần được hoàn thiện. Những tòa khách sạn cao tầng, biệt thự hiện đại, resort hấp dẫn cứ thế dần hình thành; những nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vui chơi, giải trí... cũng phát triển theo.

Khu du lịch biển Hải Tiến hiện có 78 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với khoảng 6.500 phòng nghỉ đa dạng về loại hình lưu trú. Mỗi địa phương, doanh nghiệp có phân khúc thị trường khách du lịch của riêng mình; có tiềm năng, thế mạnh riêng và cũng có phương cách riêng để xúc tiến, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch. Đối với Hải Tiến, thế mạnh về khoảng cách địa lý và điểm nhấn từ hệ thống khu nghỉ dưỡng, villa, biệt thự, khách sạn được thiết kế tách biệt, đầy đủ tiện nghi, tạo sự hài hòa giữa không gian nghỉ dưỡng hiện đại với cảnh quan ven biển bình dị đã được phát huy mạnh mẽ để thu hút du khách đến với vùng biển thơ mộng này.

Năm 2019, số lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng đạt 1,5 triệu lượt khách, tăng gấp 6 lần so với năm 2015; doanh thu từ ngành du lịch đạt 1.725 tỷ đồng, gấp 6,9 lần so với năm 2015. Năm 2020, 2021, do tác động của đại dịch COVID-19, các điểm đến du lịch phải tạm ngưng hoạt động, song không vì thế mà làm mất đi sức hút của biển Hải Tiến. Công tác đầu tư cho hạ tầng du lịch vẫn tiếp tục được triển khai với nhiều dự án quy mô lớn, đặc biệt là các dự án về hạ tầng giao thông kết nối du lịch. Những tuyến giao thông từ Quốc lộ 1A đến biển Hải Tiến, những tuyến đường kết nối trong khu du lịch được đầu tư, nâng cấp, mở rộng theo hướng đô thị du lịch. Người dân và du khách vui mừng vì những con đường mới mở rộng thênh thang để tìm lối ra với biển. Quảng trường, bờ kè, hàng dừa, cầu cảng, khu vui chơi, bến cá... và những dự án nghỉ dưỡng hiện đại ven bờ biển đã và đang được xây dựng làm cho bức tranh du lịch bừng lên khí thế mới.

Sự phát triển của Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến và những nét du lịch riêng có của vùng đất này là minh chứng khẳng định một tầm nhìn, một mô hình đổi mới tăng trưởng của huyện Hoằng Hóa. 10 năm - một quãng thời gian tuy chưa dài nhưng cũng đủ để biến một vùng biển nghèo, hoang sơ trước kia trở nên sôi động ở nhiều khía cạnh khác nhau. Du lịch đã đóng góp một phần quan trọng vào tốc độ phát triển kinh tế của các xã vùng biển nói riêng, huyện Hoằng Hóa nói chung. Du lịch biển cũng đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy nhiều ngành nghề, dịch vụ khác phát triển, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư các địa phương ven biển. Nhân lực phục vụ du lịch tại KDL sinh thái biển Hải Tiến có gần 3.000 người, chủ yếu là con em địa phương,trong đó có 40% đã qua đào tạo từ cao đẳng trở lên, 35% đã được đào tạo nghiệp vụ các lớp ngắn hạn.

Sự quan tâm đầu tư cho phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Hoằng Hóa trong giai đoạn 2010-2020. Ở nhiệm kỳ 2020-2025, huyện tiếp tục lựa chọn phát triển du lịch là chương trình trọng tâm để tập trung phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp lớn vào đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển du lịch theo hướng hiện đại để khẳng định thương hiệu du lịch biển Hải Tiến, tạo cơ sở thuận lợi giúp du lịch phát triển đúng hướng và ổn định trong dài hạn.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến đến năm 2030 (tại Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 4-12-2020), tổng diện tích quy hoạch từ 500ha nâng lên 2.600 ha với hướng phát triển chính theo hướng Tây và Nam, kết nối với thành phố Sầm Sơn để hình thành dải du lịch ven biển từ Hải Tiến đến Nghi Sơn. Dựa trên các liên kết hiện có để gắn kết phát triển du lịch biển với các thành phần kinh tế khác để phát triển toàn diện kinh tế đô thị Hải Tiến và khu vực các xã ven biển còn lại, hướng tới việc hình thành đô thị loại 4 gồm 8 xã ven biển Hoằng Hóa trong tương lai sau năm 2030.

Từ quy hoạch định hướng đó, Hải Tiến đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư có thương hiệu, tiềm năng lớn, như: Tập đoàn Flamingo đang triển khai dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường tại xã Hoằng Trường; Khu du lịch Nam Hải Tiến đang trong giai đoạn lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích 373,7 ha; Tập đoàn Everland tài trợ lập quy hoạch 1/2000 Khu dịch vụ du lịch và nhà ở Tây Nam núi Linh Trường.

Cơn bão COVID-19 quét qua khiến cho ngành du lịch trở nên điêu đứng trong suốt một thời gian dài và Hải Tiến cũng không phải ngoại lệ. Đến nay, cùng với đà phục hồi, mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trong cả nước, du lịch biển Hải Tiến đã rộn ràng khởi động trở lại với kỳ vọng là điểm đến hấp dẫn, thân thiện và bình yên của du khách trong và ngoài nước.

Đến với biển Hải Tiến - một vùng non xanh, nước biếc, cát trắng, nắng vàng, trước mặt là biển cả, sau lưng là sông sâu, bên trái là núi cao, bên phải là lạch rộng, du khách sẽ sẽ được hoàn toàn thả mình trong thiên nhiên, nắng gió và cát biển. Khi ban mai vừa lên cũng là lúc biển sáng lạng, nước biển trải một màu xanh, sóng biển vỗ thành từng đợt trắng xóa. Bước đôi chân trần trên cát mịn, cảm nhận gió còn hơi se lạnh và sóng còn rất êm. Trong cảnh tượng ấy, bạn sẽ bắt gặp những ngư dân miền biển xếp thành hàng, buộc chung một sợi dây kéo lưới. Vẻ mặt rắn rỏi, nước da ngăm đen, đôi tay săn chắc và nụ cười chân chất, hồn hậu chào đón những vị khách phương xa. Xuôi về phía Nam, đến với bến cá Hoằng Thanh, bạn sẽ thấy những chiếc bè, mảng bắt đầu cập bến, gỡ mẻ lưới buổi sớm mai và bắt đầu chào mời khách mua hải sản. Ngược về phía Bắc, bạn sẽ bắt gặp những đoàn tàu đánh bắt xa bờ cập bến Hoằng Trường, cảnh mua bán tấp nập, đông vui với giọng nói đậm chất người miền biển.

Tìm về những chiều êm ả, hãy đi và cảm nhận hơi ấm nóng dưới gan bàn chân của bãi cát mùa hè, nghe âm thanh rì rào của sóng biển, tiếng lao xao của những tán rừng phi lao, nhìn ngắm về phía trùng khơi để cảm nhận biển mênh mông đến nhường nào. Lúc ồn ào, dữ dội, lúc lại dịu êm đến vô cùng. Giây phút ấy, hãy buông đi mọi lo toan, bận nhọc để cảm nhận những giây phút bình yên trong tâm hồn khi về với biển.

Nếu muốn dạo chơi, du khách ngắm cảnh hãy qua cầu cảng Hải Tiến và lên thuyền để ngắm nhìn một vùng rộng lớn, bao la nối liền hai cửa lạch, nơi có những khu rừng sú vẹt rộng hơn 100 ha ở bãi nổi Cồn Trường, ngắm đảo Nẹ - đảo nhỏ anh hùng... Nếu muốn thưởng thức thú vui ẩm thực, hãy chọn những đặc sản của ẩm thực Hải Tiến, như: Hàu Lạch Trào, ngao Lạch Trường, phi cầu Sài, mực ống, cá khoai... để cảm nhận vị ngon từ những món quà của biển.

Du khách đến với Hải Tiến, đến với Hoằng Hóa còn có cơ hội khám phá một miền di sản, miền văn hóa lịch sử trên mảnh đất khoa bảng với 16 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và 78 di tích cấp tỉnh, tham gia các tour du lịch kết nối du lịch biển với các khu du lịch tâm linh, hoạt động lễ hội đậm đà bản sắc của đất và người Hoằng Hóa, xứ Thanh. Đó là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền thờ Tô Hiến Thành; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Bảng Môn Đình - biểu tượng của sự hiếu học của đất và người Hoằng Hóa; là phủ Vàng thờ Mẫu Đệ Nhất Liễu Hạnh - một trong “tứ bất tử” của điện thần Việt Nam. Là Tượng đài lão dân quân Hoằng Trường Anh hùng - một công trình kiến trúc ghi nhớ chiến công của các cụ lão dân quân Hoằng Trường đã bắn rơi 2 chiếc máy bay của giặc Mỹ năm 1967; là Công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường với kiến trúc đặc sắc; là Hòn Bò, Hòn Nẹ - nơi không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn là địa chỉ văn hóa tâm linh, tồn tại lâu đời trong tâm thức người dân các vùng đất biển; là Lễ hội Cầu Ngư – nét đẹp văn hóa truyền thống của ngư dân xã Hoằng Trường; là Lễ hội Bút Nghiên tôn vinh truyền thống hiếu học của vùng đất khoa bảng …

Mùa du lịch biển Hải Tiến sắp đến gần. Công tác chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển Hải Tiến đã và đang được huyện Hoằng Hóa và các nhà đầu tư du lịch gấp rút chuẩn bị. Chương trình khai mạc lễ hội sẽ được tổ chức vào tối 30-4 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa. Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc có chủ đề “Hải Tiến - Tình biển, tình người” được dàn dựng công phu hứa hẹn nhiều tiết mục đặc sắc, ấn tượng, kết hợp giữa truyền thống dân tộc và hiện đại. Lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ là dịp để du khách tìm hiểu thêm về truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng của đất và người Hoằng Hóa, xứ Thanh. Đúng như lời Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Lê Sỹ Nghiêm đã từng khẳng định: Các hoạt động du lịch năm 2022, nhất là Lễ hội du lịch biển Hải Tiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trở lại của du lịch Hải Tiến sau một thời gian chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Đây vừa là cơ hội để phát triển song cũng đặt ra những yêu cầu, nỗ lực lớn hơn đối với huyện Hoằng Hóa nhằm xây dựng du lịch biển Hải Tiến trở thành thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn du khách, góp phần phát triển bền vững ngành du lịch của huyện Hoằng Hóa.

Một mùa hè mới lại về! Biển Hải Tiến đang náo nức bước vào mùa vui! Hãy tìm về với biển, về với những niềm vui, hội ngộ! Sóng vẫn luôn rì rào xô vào bờ cát dịu êm, tựa như lời mời dịu dàng từ biển xanh rộn rã! “Về với biển với rừng dương thơ mộng/ Rặng dừa xanh gió lộng thổi rì rào/Thả hồn vào tĩnh lặng dưới trăng sao/Con tìm thấy ngọt ngào trong vị mặn” (Trích bài thơ “Trở về với biển” của tác giả Nguyễn Thị Liễu - bài thơ giành giải nhất trong cuộc thi thơ “Vẻ đẹp và con người Hải Tiến” được tổ chức năm 2020).

Nội dung: Việt Hương

Ảnh: Minh Hiền và CTV

Thiết kế: Phạm Nam