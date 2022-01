Hình ảnh hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong năm 2021

Cùng điểm lại các hình ảnh hoạt động nổi bật của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong năm 2021.

Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội), đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 35 đại biểu do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Sáng 27-2-2021, các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ giao, nhận quân và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Tại lễ giao nhận quân năm 2021, Thanh Hóa có 3.873 người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 19-2-2021, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Báo Thanh Hóa. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Báo Thanh Hóa cần phải tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội, phát huy vai trò “Đi trước mở đường, đi cùng phát triển, đi sau để sơ kết, tổng kết, cổ vũ, động viên” đồng hành với tiến trình cách mạng của quê hương, đất nước; xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước, quê hương đổi mới, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 18-2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021”.

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955-27-2-2021) các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, công chức, y, bác sĩ, người lao động ngành y tế tỉnh Thanh Hóa. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khẳng định: Để tỉnh Thanh Hóa có được cuộc sống bình yên, ngoài công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, còn có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ làm công tác y tế luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm cống hiến thầm lặng trong công tác phòng chống dịch COVID -19.

Ngày 21-3-2021, tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Thương mại Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ trao tặng nhà mẫu và hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Lát. Theo đó, Bộ Công an, tỉnh Thanh Hóa và nhà tài trợ hỗ trợ huyện Mường Lát 30 tỉ đồng để xây dựng 600 căn nhà cho các hộ nghèo (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng) đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng: “Nền cứng, mái cứng, vách cứng” theo mẫu thiết kế của Bộ Công an.

Sáng 1-4-2021, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng, huyện Hà Trung, Nga Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã đi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa và Dự án bảo tồn, tôn tạo Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình, thuộc Di tích khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, xã Ba Đình (Nga Sơn).

Dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 490/QĐ-UBND, ngày 5-2-2021 với tổng mức đầu tư là 900 tỷ đồng. Tổng chiều dài đoạn đường là 18,8 km (trong đó đoạn Km15+139,47-Km17+505,02 dài 2.365 m trùng với dự án đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa nên không đầu tư trong dự án này); chiều dài thực tế của dự án là 16.442 m.

Ngày 30-5-2021, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Quan Hóa.

Sáng 23-5-2021, cùng với gần 69,2 triệu cử tri trong cả nước, hơn 2,66 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội (khóa XV) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên phạm vi cả nước, trong đó có Thanh Hóa. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên sâu sát, có mặt tại cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch, qua đó giúp Thanh Hóa kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Ngày 5-6-2021, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29-7-1930 - 29-7-2021); 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), chiều 27-7-2021, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân - nơi diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh và dâng hoa, dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhân 1 năm ngày mất của đồng chí.

Sáng 25-7-2012, tại Cảng quốc tế Nghi Sơn, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Công ty CP Gang thép Nghi Sơn - Thép VAS và hãng tàu Vietsun - Công ty Cổ phần Việt Nhật đã tổ chức lễ bàn giao hàng nhu yếu phẩm để vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Nhân dân phòng, chống COVID-19.

Sáng 13-10-2021 tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp, làm việc với ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam tới thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Trên tinh thần hợp tác và phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị với ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam quan tâm hỗ trợ, phối hợp với tỉnh Thanh Hóa giới thiệu, cung cấp các thông tin và kết nối cộng đồng các doanh nghiệp Cuba và doanh nghiệp Thanh Hóa để hợp tác đầu tư, thương mại trong các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của hai bên như dịch vụ y tế, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, năng lượng…

Sáng 4-10-2021, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án đang triển khai tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này, về cơ bản, những vướng mắc lớn về mặt bằng của các dự án trọng điểm đã được tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhà thầu thi công triển khai dự án. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp uỷ, chính quyền thị xã Nghi Sơn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng sạch, nhất là đối với những dự án dự kiến khởi công vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương.

Sáng 11-11-2011, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2021-2025.

Trong 2 ngày 8 và 9-11-2011, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm và làm việc tại huyện vùng cao biên giới Mường Lát.

Ngày 2-11, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện - Thanh Hóa I tại xã Minh Tiến ( huyện Ngọc Lặc).

HT-MH