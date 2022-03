[E-Magazine] - Thanh Hóa - Hàn Quốc tăng cường hợp tác thúc đẩy tình hữu nghị ngày càng phát triển và bền chặt

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (ngày 22-12-1992 - 22-12-2022), từ ngày 24 đến 26-3 tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng có quy mô cấp vùng do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì tổ chức.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc tại tỉnh Thanh Hóa đã có cuộc trả lời phỏng vấn của Báo Thanh Hóa.

Phóng viên: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết rõ hơn về những hoạt động quan trọng hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc được tổ chức tại Thanh Hóa trong lần này?

Đồng chí Nguyễn Văn Thi: Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, từ ngày 24 đến 26-3 tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng có quy mô cấp vùng do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì tổ chức.

Các hoạt động chính của sự kiện đó là: Hội nghị Gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc với chủ đề: Hội tụ nguồn lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững; Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022; Gặp gỡ, kết nối giữa đoàn công tác Đại sứ quán, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc với các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị; Trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm thế mạnh của các tỉnh, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự hội nghị; Tham quan Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Ước tính sẽ có khoảng 650 đại biểu, đại diện doanh nghiệp tham gia.

Mục tiêu của hoạt động kỷ niệm nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc nói chung và giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Hàn Quốc nói riêng. Đồng thời, thông qua các hoạt động kỷ niệm tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc. Giới thiệu, quảng bá nét đẹp của vùng đất và con người xứ Thanh, tạo hiệu quả truyền thông về hình ảnh tỉnh Thanh Hóa giàu tiềm năng, nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, thương mại và du lịch hấp dẫn tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, bạn bè trong và ngoài nước.

Phóng viên: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết những dấu ấn quan trọng trong hợp tác giữa Thanh Hóa với các đối tác Hàn Quốc thời gian vừa qua?

Đồng chí Nguyễn Văn Thi: Tôi vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển ngày càng tốt đẹp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.

Hiện nay, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đến nay tỉnh Thanh Hóa có 37 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc và Hàn Quốc liên doanh với Nhật Bản, chiếm 26,5% tổng số các dự án FDI của tỉnh Thanh Hóa, các dự án có tổng vốn đăng ký khoảng 1,6 tỷ USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu là dự án Nhiệt điện Nghi Sơn II, Tập đoàn Kepco (Hàn Quốc) liên doanh với Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản), (trong đó vốn đầu tư của Hàn Quốc 1,39 tỷ USD); lĩnh vực may mặc có 21/37 dự án. Một số dự án triển khai hiệu quả như: Nhà máy may Winners Vina Nga Sơn; Công ty TNHH Namyang International; Nhà máy may công nghiệp S&H ViNa; Nhà máy sản xuất dây cáp điện ô tô của Tập đoàn THN(Hàn Quốc)...góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách địa phương.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đây là thị trường đầy tiềm năng của Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 443 triệu USD, chiếm 11,9% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 408,5 triệu USD (chiếm 7,43%); có 88 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hàn Quốc. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: may mặc, giầy da, thủy hải sản đông lạnh surumi, lông mi giả, tăm hồ… Năm 2021, tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc của tỉnh Thanh Hóa đạt 213,1 triệu USD, với các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là mỹ phẩm, nguyên liệu phục vụ may mặc, linh kiện điện tử, hàng tiêu dùng....

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận nguồn vốn Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Hàn Quốc để thực hiện 5 dự án ODA với tổng vốn là 93,5 triệu USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực y tế, giáo dục, lĩnh vực giao thông, phát triển đô thị, như: Dự án nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện huyện Vĩnh Lộc; Dự án đầu tư trang thiết bị dạy nghề Trường cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa; Dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện huyện Hà Trung; Dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa; Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai do Bộ Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, từ nguồn Viện trợ Phi chính phủ (NGO), các nhà tài trợ Hàn Quốc đã triển khai 13 dự án tại Thanh Hóa với tổng giá trị giải ngân đạt 1,841 triệu USD, tiêu biểu gồm có: Chương trình Phát triển vùng Thường Xuân do tổ chức Tầm Nhìn Thế giới Hàn Quốc tài trợ; Dự án Trung tâm Hy vọng Tĩnh Gia và Chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng Yên Định do tổ chức World together tài trợ; Dự án Hỗ trợ sửa chữa trường học, giao lưu văn hoá với các em học sinh do tổ chức Nhân dân vì môi trường Bundang (BCSE) thông qua ngân sách Chính quyền thành phố Seongnam tài trợ; Dự án “ICT- Y tế học đường dựa vào công nghệ thông tin” do tổ chức Project BOM tài trợ.

Trong những năm gần đây, số lượng lao động Thanh Hóa xuất khẩu sang Hàn Quốc cũng đã tăng đáng kể, lũy kế đến nay có hơn 6.000 người đang lao động tại Hàn Quốc, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, nông nghiệp và ngư nghiệp.

Phóng viên: Về quan hệ hợp tác hữu nghị cấp địa phương giữa Thanh Hóa - thành phố Seongnam, Hàn Quốc thời gian qua, đã đạt được những kết quả tích cực gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Thi: UBND tỉnh Thanh Hóa và Chính quyền thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị vào ngày 16-4-2013. Kể từ đó đến nay, hai bên đã tích cực trao đổi các đoàn cấp cao để trao đổi phát triển các lĩnh vực cùng quan tâm như: kinh tế, kỹ thuật, phát triển cơ sở hạ tầng, ngoại giao nhân dân, viện trợ phát triển… Đặc biệt, về mối quan hệ hợp tác địa phương, tỉnh Thanh Hóa và thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2018, Chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2020. Ngoài ra, UBND thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã ký bản ghi nhớ với Chính quyền thành phố Gapyeong-gun, tỉnh Gyeonggi-do về thiết lập quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên.

Căn cứ các biên bản hợp tác và thỏa thuận đã ký kết, chính quyền thành phố Seongnam đã tổ chức 4 đoàn vào thăm, làm việc và tìm hiểu tình hình hợp tác đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã cử 4 đoàn cấp cao sang trao đổi, thảo luận phương án hợp tác và xúc tiến đầu tư tại thành phố Seongnam. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng đã ký kết 15 thỏa thuận hợp tác với các đối tác của thành phố Seongnam (trong đó có 5 biên bản do Lãnh đạo tỉnh ký với chính quyền thành phố Seongnam) để triển khai các hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và giao lưu nhân dân.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên đã tổ chức được Hội thảo xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa tại Seongnam và Hội nghị kết nối doanh nghiệp và hợp tác thương mại Seongnam tại tỉnh Thanh Hóa.

Từ năm 2013 đến năm 2017, thông qua các tổ chức phi chính phủ, Chính quyền thành phố Seongnam đã cung cấp khoảng 290.000 USD từ nguồn ngân sách thành phố viện trợ cho các Tổ chức Nhân dân vì môi trường Bundang, Tổ chức Hỗ trợ cộng đồng, Hội phụ nữ thành phố Seongnam để tiến hành các dự án giao lưu nhân dân và hỗ trợ cải tạo trang thiết bị và sửa chữa cơ sở vật chất như nhà vệ sinh, phòng học và nhà để xe, giúp cải tạo môi trường học tập cho học sinh các trường tiểu học khu vực Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, Yên Định, Đông Sơn, Thiệu Hóa...

Ngoài ra, Hội phụ nữ thành phố Seongnam, Hàn Quốc cũng đã phối hợp với Tổ chức Project BOM trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc triển khai thực hiện Dự án khám mắt miễn phí cho học sinh trong tỉnh, dự án “mSHIFT-Khung sáng kiến chăm sóc sức khỏe lưu động”, dự án ICT- Y tế học đường dựa vào công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2020... Các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu thanh thiếu niên đã góp phần tăng cường trao đổi hiểu biết cho thanh, thiếu niên của tỉnh Thanh Hóa và thành phố Seongnam.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết về triển vọng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Hàn Quốc thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Văn Thi: Các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trên các lĩnh vực.

Thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm được tổ chức tại Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng hoạt động hợp tác đầu tư của Thanh Hóa với các đối tác Hàn Quốc sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ. Hiện nay Thanh Hóa là một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của Việt Nam, là điểm đến đầy hứa hẹn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tỉnh Thanh Hóa rất hoan nghênh chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác Hàn Quốc có tiềm năng đến khảo sát, triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời Thanh Hóa cũng mong được Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; Phòng Thương mại, Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KCCI) và Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa để tổ chức các đoàn công tác của tỉnh sang triển khai các hoạt động đối ngoại, kết hợp xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Hàn Quốc.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, giai đoạn 2021 – 2025 đã xác định rõ tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế để tạo không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó Thanh Hóa đang tập trung thu hút đầu tư để phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực là: Thành phố Thanh Hóa - thành phố Sầm Sơn; Khu Kinh tế Nghi Sơn; Thạch Thành - Bỉm Sơn; Lam Sơn - Sao Vàng.

Tập trung thu hút đầu tư vào 5 trụ cột tăng trưởng là: Công nghiệp chế biến/chế tạo; Du lịch; Y tế; Nông nghiệp; Hạ tầng.

Tập trung thu hút đầu tư để phát triển 6 hành lang kinh tế là: Hành lang kinh tế ven biển; Hành lang kinh tế Bắc Nam; Hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; Hành lang kinh tế Đông Bắc; Hành lang kinh tế trung tâm; Hành lang kinh tế quốc tế.

Đồng thời, hiện nay Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến bổ sung nội dung để thu hút đầu tư phát triển 5 vùng liên huyện, gồm: Vùng liên huyện trung tâm; Vùng đồng bằng trung tâm; Vùng liên huyện phía Bắc; Vùng liên huyện phía Nam gắn với Khu kinh tế Nghi Sơn; Vùng liên huyện khu vực miền núi..

Ngoài lĩnh vực thu hút hợp tác đầu tư, tỉnh Thanh Hóa rất mong Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ hỗ trợ để tỉnh Thanh Hóa công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sản xuất ô tô, công nghiệp điện, điện khí, điện sinh khối, điện tử, thương mại dịch vụ, logistics, du lịch, nông nghiệp, thủy hải sản gắn với chế biến, y tế, giáo dục; hỗ trợ Thanh Hóa sớm xây dựng thành công mô hình chính quyền điện tử và thành phố thông minh; hỗ trợ kết nối để tăng cường hoạt động hợp tác cấp địa phương với tỉnh Thanh Hóa, nhất là các địa phương đã thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác của tỉnh Thanh Hóa (như thành phố Seongnam, thành phố Gapyeong-gun, tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc). Thanh Hóa cũng mong được tạo điều kiện để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm, tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến với các doanh nghiệp Hàn Quốc; tiếp nhận các dự án viện trợ ODA sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc trong các lĩnh vực: quản lý hành chính công, quản lý nguồn nước, y tế, giáo dục đào tạo, giao thông và cơ sở hạ tầng đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh. Đề nghị Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam (HRD) giới thiệu các địa phương của Hàn Quốc có nhu cầu về lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp ngắn hạn tại Hàn Quốc để tạo điều kiện cho người lao động của tỉnh tiếp cận với chương trình này.

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức tại Thanh Hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ hội để chúng ta giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Thanh Hóa giàu tiềm năng, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy trong hợp tác đầu tư với các nước trên thế giới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Hồng Hạnh - Minh Hiếu

Đồ họa: Mai Huyền