[E-Magazine] - Vị sư thầy cưu mang những mảnh đời bất hạnh

Hơn 10 năm trụ trì chùa Hồi Long là từng ấy năm sư thầy Thích Đàm Ngoan đã cưu mang những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Khi Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long thành lập, nhiều đứa trẻ mồ côi lại lần lượt được đưa đến…

Sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa), nữ sinh Nguyễn Thị Tâm từng theo học các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Y dược Hà Nội, song vì nhiều lý do, Nguyễn Thị Tâm rẽ ngang sang con đường Phật giáo, lấy pháp danh Thích Đàm Ngoan.

Tốt nghiệp Học viện Phật giáo, năm 2008, Sư thầy Thích Đàm Ngoan về làm trụ trì chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) và nhận trọng trách phục dựng lại ngôi chùa có lịch sử hàng ngàn năm tuổi - từ thời nhà Lý, song đã bị xuống cấp bởi thời gian.

Nữ sư thầy có dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng kiên định, giàu ý chí, nguyện dành cả đời phụng sự Phật pháp và cưu mang những đứa trẻ mồ cô... Đó là những gì người ta nói về sư thầy Thích Đàm Ngoan.

Với tâm niệm chùa không những là chốn tâm linh mà nơi đây còn là mái ấm tình thương của những mảnh đời cơ nhỡ, Sư thầy đã nuôi quyết tâm thành lập Trung tâm từ thiện xã hội ở nơi đây.

Trước thời điểm thành lập trung tâm, sư thầy đã giúp đỡ hơn 10 đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Đến khi thành lập Trung tâm tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long vào tháng 8-2019, thì thầy đón những em nhỏ này về.

Hiện nay, Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long đang nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 8 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi. Em bé nhất 2 tháng tuổi, lớn nhất cũng 19 tuổi. Trong đó, 1 bé bệnh tim bẩm sinh và 1 bị bệnh Down.

Trường hợp gần đây nhất là 2 tháng trước, lúc hơn 0h tiếng khóc của một đứa trẻ vừa lọt lòng bị bỏ lại trước cổng chùa Hồi Long đã đánh thức sư thầy và các bảo mẫu trong chùa. Thầy trụ trì bế vào chùa đặt tên và nuôi nấng, chăm bẵm như con. Bình Minh là tên được sư thầy đặt của đứa trẻ đó ngay khi về chùa. Dù phát hiện mang bệnh tim bẩm sinh nhưng Bình Minh có đôi mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi khiến mọi người yêu mến ngay khi bắt gặp.

Ngoài những đứa trẻ ở chùa, sư thầy còn cưu mang 2 anh em mồ côi bị tim và tàn tật bẩm sinh ở xã Hoằng Thanh hiện đang ở cùng ông bà. Đây là gia đình có 4 anh em nhưng hai anh em lành lặn đã được thầy đưa vào chùa nuôi cho đi học.

Để có kinh phí, thầy tự nuôi trồng nấm, mộc nhĩ, làm tinh dầu sả, rồi các loại hương để bán.

Thầy Thích Đàm Ngoan tâm sự, ban đầu chùa không có bất cứ nguồn thu nào ngoài sự hỗ trợ của phật tử, người dân, mạnh thường quân nhưng số tiền vẫn không thể trang trải cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi cũng như chi phí cho những người chăm nuôi trẻ, sư thầy đã nghĩ ra cách làm hương, tinh dầu sả, nấm, mộc nhĩ để có thu nhập.

Mỗi năm, nhà chùa cũng thu từ nguồn làm hương, tinh dầu sả, nấm, mộc nhĩ khoảng 400 triệu đồng. Sư thầy cho biết, số tiền này chỉ đủ trang trải một nửa cho các chi phí, bởi lẽ ngoài nuôi các bé, thầy phải trả lương cho các bảo mẫu, bảo vệ, các nhân viên lao động khác đang làm việc cho trung tâm.

Theo sư thầy, mỗi tháng, tiền trả lương cho bảo mẫu, người nấu ăn, bảo vệ… rồi tiền ăn, học, dụng cụ học tập, sách vở và chi phí sinh hoạt của chừng nấy con người cũng hết cả 100 triệu/tháng... Đó là chưa kể tiền đi viện, thuốc men lúc ốm đau.

"Trước mắt còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi đang cố gắng hết sức để đảm bảo sản xuất và có nguồn thu duy trì trung tâm. Tâm nguyện duy nhất của tôi là để các cháu có một mái ấm, sau này trở thành những người có ích cho xã hội”, sư thầy nói.

Thầy Thích Đàm Ngoan cho biết, tới đây sẽ mở rộng mô hình làm hương và làm tinh dầu sả cùng với đó rất mong các cơ quan, đơn vị hỗ trợ giúp nhà chùa tiêu thụ những sản phẩm của chùa làm ra, để có thêm kinh phí chăm lo cho các cháu.

Ngoài việc cưu mang các cháu mồ côi, bị bỏ rơi. Sưu thầy Thích Đàm Ngoan đã có nhiều năm huy động cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung, tích cực đóng góp xây dựng trường học, tặng quà cho trẻ em, tổ chức khám bệnh cho bà con nghèo các bản vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Với những đóng góp tích cực cho các hoạt động thiện nguyện, xây dựng trường học, tặng quà cho trẻ em vùng sâu, vùng xa với kinh phí hàng chục tỷ đồng, vừa qua, sư thầy Thích Đàm Ngoan đã được Bộ LĐ-TB&XH tặng bằng khen “Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng” với thành tích xuất sắc trong lĩnh vực an sinh xã hội.

“Su ơi, Sâu ơi, Cà rốt ơi…”, chỉ cần nghe tiếng gọi quen thuộc, những đứa trẻ ùa vào lòng sư thầy Ngoan rồi đứa ôm, đứa bá cổ hôn thắm thiết. Sư thầy ôm những đứa trẻ như ôm những đứa con của mình vào lòng, bao mỏi mệt tan biến.

Khi các cháu được đón vào Trung tâm từ thiện xã hội Chùa Hồi Long, dù lành lặn hay bệnh tật, đều được sư thầy đặt những cái tên rất đẹp: Bảo Minh, Bình An, Bình Minh, Bảo An, Hải Yến... Những cái tên cũng mang đầy ý nghĩa, đó là hy vọng tương lai tụi trẻ sẽ may mắn, bình an và hạnh phúc.

“Khó khăn nhất là những ngày đầu chưa quen với cách nuôi một đứa trẻ rồi dăm bữa lại ốm sốt. Những đứa trẻ có bệnh thì đi viện như cơm bữa… nhưng rồi mọi thứ cũng dần quen. Những cháu còn nhỏ thì thầy thuê một bảo mẫu chăm một cháu để khi ốm đau, đi viện còn có người chăm sóc”, thầy Ngoan cho biết.

Vị Trụ trì chùa Hồi Long kể, hạnh phúc nhất là khi cưu mang một thời gian thì các con được gia đình đến xin đón trở về. Đã có 7 em sau khi được trung tâm từ thiện xã hội Chùa Hồi Long cưu mang một thời gian giờ đã được gia đình đón về.

“Khi khôn lớn thành người, các con có thể chọn rời đi, có cuộc sống gia đình riêng. Nhưng, chỉ mong các con nhớ, nơi đây là nhà. Nếu mệt mỏi, đau khổ, hãy trở về bất cứ khi nào”, sư thầy Thích Đàm Ngoan chia sẻ.

Sư thầy tâm sự, thầy từng ước mơ đi du học về lĩnh vực Y dược, gần đây cũng đã nhận được thông báo theo học ở Hàn Quốc nhưng vì những đứa trẻ, thầy gác lại dự định riêng.

“Tôi muốn đi học thêm, để chăm sóc những người khác bằng chính kiến thức của mình. Nhưng điều đó đành gác lại, vì những đứa trẻ cần mình”, sư thầy nói.

Nội dung & Ảnh: Hoàng Đông

Thiết kế: Minh Quân

Trình bày: TL