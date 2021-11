[E-Magazine] - Chuyện về những thầy giáo làm “cô” nuôi dạy trẻ

Hơn 20 năm qua, những thầy giáo “đặc biệt” giảng dạy mầm non vẫn mệt mài hằng ngày đến lớp dạy học, chăm sóc cho những trẻ em nơi núi rừng. Đó là 4 thầy giáo đang công tác, giảng dạy ở trường mầm non xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa).

Xã Thanh Quân, huyện Như Xuân nằm giáp ranh với các huyện Quỳ Châu, Quế Phong (Nghệ An) và huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) với khoảng 95% nhân khẩu là người dân tộc Thái, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn.

Những ngày giữa tháng 11, chúng tôi vượt gần 100km đến thăm trường mầm non Thanh Quân, ngôi trường được bao bọc bởi 2 ngọn núi Pú Sơn và Pú Lạng, để cùng trò chuyện, tâm sự về chuyện nghề của 4 thầy giáo nuôi dạy trẻ nơi núi rừng.

Chúng tôi gặp thầy Lương Văn Cường (SN 1971) đang cưa luồng làm đồ chơi cho các em học sinh, thầy vui vẻ tiếp chuyện và kể chuyện nghề của những giáo viên nam dạy mầm non như thầy. “Năm 1996 tôi và mấy anh em trong xã thấy thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non nên cùng nhau đăng ký đi học ở trung tâm huyện trong một thời gian rồi cùng về quê băng rừng, vượt suối vào các bản dạy trẻ”, thầy Cường nói.

Thời điểm đó xã Thanh Quân chưa có trường mầm non, vùng đặc biệt khó khăn, vẫn còn nhiều hủ tục lạc hậu nên chính quyền địa phương phải vận động thanh niên đi học để về dạy cho trẻ. Khi đó, có 6 người được cử đi học. Khi học xong, chúng tôi về thi tuyển và tới các bản giảng dạy cho trẻ em địa phương.

Ngoài thầy Cường, trường mầm non Thanh Quân còn có thầy Hoàng Thanh Tình, Vi Văn Tiến và Vi Văn Dương đang cùng tham gia giảng dạy, chăm sóc trẻ. Kể từ ngày đầu đi dạy đến nay đã 25 năm, các thầy hằng ngày vẫn lên lớp chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, dạy học và chơi cùng các em như những người cha, người mẹ thứ 2.

Với lòng yêu nghề, mến trẻ, mong muốn con em quê mình ngày ngày được đến lớp đầy đủ, góp phần xóa bỏ cái đói, cái nghèo, hủ tục lạc hậu, xây dựng quê hương, các thầy giáo nơi đây đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hằng ngày bám trường, bám lớp dạy dỗ trẻ mầm non.

Khác với những giáo viên khác, thầy Vi Văn Dương (SN 1967) còn đặc biệt hơn khi lập gia đình năm 1989 rồi đến năm 1996 theo học sư phạm mầm non. “Trước đây ở địa phương dân trí thấp, thời điểm đó để tìm được người học hết lớp 9 thì vô cùng khó, nên khi thấy thông báo tuyển sinh giáo viên mầm non tôi đã quyết định đăng ký theo học với mong muốn học xong để về giảng dạy cho con em quê mình”, thầy Dương tâm sự.

Thầy Hoàng Thanh Tình (SN 1974) cho biết: Với lòng yêu nghề, mến trẻ, khi được người thân, bạn bè ủng hộ, đã đăng ký theo học mầm non để về cống hiến cho chính mảnh đất quê hương. “Ban đầu đi học tôi còn hơi bỡ ngỡ nhưng sau được gia đình ủng hộ, các bạn nữ trong lớp giúp đỡ, tôi cũng dần quen với việc học các môn múa, làm đồ chơi... Nhưng khi về các bản giảng dạy mới thực sự thấy được những khó khăn, vất vả. Điều đó thôi thúc tôi cố gắng hơn với công việc đã chọn”, thầy Tình chia sẻ.

Khi nhắc về lý do trở thành giáo viên mầm non, thầy Lương Văn Cường cho biết, khi học xong cấp 2 (năm 1994), một chị hàng xóm nhờ dạy trẻ em tiểu học cách đánh vần, đọc chữ, bảng cửu chương. Thầy Cường yêu nghề dạy học từ đó, rồi mạnh dạn đăng ký theo học sư phạm mầm non.

Thầy Cường tâm sự, thời gian đi học vô cùng khó khăn, có người đi bộ, người đi xe đạp từ nhà xuống thị trấn với quãng đường gần 30km, nhưng không vì thế mà ngăn cản được lòng quyết tâm của các thầy.

Về bản dạy học, do địa hình đồi núi với diện tích lớn, nhiều sông suối, dân cư phân tán trẻ đến lớp không đầy đủ. Các thầy phải tích cực tuyên truyền, vận động để đưa trẻ đến lớp, cũng chính vì thế nên các thầy có nhiều ý tưởng trong việc dạy học của mình.

“Ở các điểm lẻ, nhà dân phân bố rải rác ở các sườn đồi, núi nên việc đến lớp gặp nhiều khó khăn, nếu đi gọi từng trẻ đến lớp thì sẽ mất gần 1 buổi học nên tôi đã đề xuất với trưởng bản là sẽ dùng mõ đánh để gọi các em đến lớp”, thầy Cường chia sẻ.

Cô Lương Thị Hà, quyền hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Quân, huyện Như Xuân cho biết: Nhà trường có 36 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó, có 4 giáo viên nam có chuyên môn tốt và luôn luôn gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu nghề, mến trẻ. Các thầy luôn lạc quan, không ngại gian khó và luôn giúp đỡ nhà trường trong mọi công việc nặng nhọc.

Việc nuôi dạy trẻ đối với giáo viên nữ đã khó khăn nhưng đối với giáo viên nam càng khó khăn, vất vả hơn trong việc dỗ dành, múa hát, cho trẻ ăn... Nhưng với lòng yêu trẻ, yêu nghề, các thầy luôn cố gắng để nâng cao chuyên môn của mình.

Nội dung, ảnh: Hoàng Đông

Đồ họa: Mai Huyền