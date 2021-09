[E-Magazine] - Chúng ta sẽ đoàn kết cùng nhau đi qua đại dịch, vì một ngày mai tốt đẹp hơn

Đất nước vừa tròn 76 mùa thu độc lập - Suốt 76 mùa thu ấy, dẫu không phải lúc nào cũng phơi phới niềm vui và tràn ngập nắng vàng; song, bản lĩnh, trí tuệ người Việt Nam đã thắp lên ngọn lửa yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Mùa thu 76 này cũng là một mùa thu quá đỗi đặc biệt. Vẫn cờ hoa thắp đỏ phố phường và nắng vàng rải khắp mênh mang trời đất buổi thu sang.

Nhưng không khí lễ lạt rộn ràng nhường lại cho sự bình lặng, yên ả. Tết độc lập giữa những ngày giãn cách xã hội, có lẽ vì vậy, mà trở nên ý nhị hay có thêm một tầng ý nghĩa: “yêu nước là đứng yên”, “yêu nước là ai ở đâu ở đó”!

Suốt gần 2 năm, đại dịch COVID-19 đã phủ bóng đen lên toàn cầu và là “bóng ma” cướp đi sinh mạng hàng triệu người. Trước sự hoành hành không biên giới, không ngoại lệ và biến đổi nhanh chóng, COVID-19 đã buộc con người phải thay đổi nhiều quy tắc, nhiều trật tự chung để thích ứng, thậm chí là để sống chung với dịch bệnh. Ở Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng, gần 2 năm đương đầu với dịch bệnh là suốt chừng ấy thời gian “cả đất nước ra trận”. Cuộc chiến đặc biệt mà hậu phương và tiền tuyến nối liền một mạch; kinh tế - xã hội và sức khỏe Nhân dân gắn bó chặt chẽ.

Nếu 3 đợt dịch trước dù là những “trận đánh lớn” nhưng vẫn có dư thời gian để hồi sức và chuẩn bị lực lượng; thì đợt dịch thứ 4 đã gây nên nhiều khó khăn, thử thách hơn nhiều. Nhưng cũng trong đợt dịch này, tinh thần Việt Nam đã được phát huy cao độ. Khi Bắc Giang, Bắc Ninh khó khăn, cả nước đã hướng về hai tỉnh. Khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó, từng đoàn cán bộ, nhân viên y tế miền Bắc đã lên đường hỗ trợ, khi người dân gặp khó khăn về đời sống, lực lượng quân đội, công an đã chi viện.

Hình ảnh những người lính không quản nắng mưa đem lương thực, thực phẩm đến cho người dân đã một lần nữa cho chúng ta thấy hình ảnh cao đẹp của bộ đội cụ Hồ, của tinh thần đoàn kết Bắc – Nam, quân với dân như cá với nước. Cũng trong những ngày ấy, cán bộ và nhân dân Thanh Hóa đã một lòng hướng về miền Nam, hàng nghìn tấn hàng hóa của nhân dân Thanh Hóa đã chuyển vào miền Nam, tính đến cuối tháng 8, đã có 285 cán bộ, nhân viên y tế Thanh Hóa đã lên đường chống dịch.

Thanh Hóa “đón đầu” làn sóng dịch lần thứ 4 bằng tinh thần cảnh giác cao nhất, với tâm thế chủ động, sẵn sàng nhân - vật lực và xây dựng nhiều tuyến “phòng thủ” từ sớm, từ xa để nhận diện, khoanh vùng, ngăn chặn và giảm nhẹ nguy cơ dịch bệnh.

Đặc biệt, như yêu cầu mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đặt ra cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh, đó là quyết tâm thực hiện tốt phương châm “2 chống, 3 xây”: chống chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn; chống dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cho tình huống xấu hơn để không bị động trong công tác phòng, chống dịch; xây dựng kế hoạch để tránh khủng hoảng an sinh xã hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động thích ứng với những biến đổi của dịch bệnh trong tình hình mới.

Nhờ đó, Thanh Hóa kiềm chế tốt dịch bệnh để tranh thủ từng giây, từng phút bình yên quý giá, tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và bảo đảm tốt nhất an sinh xã hội, nâng cao mức sống Nhân dân. Minh chứng thuyết phục nhất cho thành quả thực hiện “mục tiêu kép” của tỉnh Thanh Hóa là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 8,66% - cao nhất các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ; tăng trưởng kinh tế đứng thứ 12 cả nước; thu ngân sách đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng. Có thể nói, giữ mạch tăng trưởng kinh tế cũng chính là giữ “huyết mạch” vận hành “cỗ máy chống dịch”. Nói cách khác, kinh tế - xã hội phát triển và an sinh xã hội được bảo đảm, sẽ là một “thành trì” vững chãi để hậu thuẫn cho các mũi nhọn, các khu vực tiền tiêu chống dịch.

Sau một thời gian kiên cường chiến đấu ngăn chặn và khống chế tốt dịch bệnh, sự xuất hiện của các ổ dịch mới và nhiều ca bệnh phát sinh trong cộng đồng những ngày gần đây, đã đặt tỉnh Thanh Hóa vào trạng thái chống dịch mới: cam go hơn, thách thức hơn và đòi hỏi tinh thần quyết tâm cao hơn, thần tốc hơn, quyết liệt hơn. Đồng thời, cả “bộ máy chống dịch” từ tỉnh xuống cơ sở phải cùng chung một ý chí, một hành động để bồi đắp các “thành lũy” thành nhiều tầng, nhiều lớp vững chắc để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh. Đặc biệt, phải xem đây là cuộc chiến của Nhân dân, dựa vào Nhân dân và lấy dân làm gốc. Bởi, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 khốc liệt và khó lường là điều đã được đoán định. Song nếu đó là cuộc chiến toàn dân – khơi dậy được sức mạnh và nội lực trong Nhân dân – thì dù COVID-19 có nguy hại đến mấy cũng sẽ khó lòng vượt qua được “thành trì Nhân dân”: thành trì của tinh thần đại đoàn kết và ý thức công dân có tự trọng, có trách nhiệm “mình vì mọi người”.

Thành phố Thanh Hóa giữa ngày thu độc lập, cũng là ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. “Trái tim của xứ Thanh” đang đập những nhịp bình yên quá đỗi. Phố phường vắng lặng, người người nhà nhà “ai ở đâu ở đấy” và không gian sống được thu hẹp lại dưới từng nếp nhà. Đây vốn dĩ là điều không dễ dàng với một thành phố trẻ đang khao khát vươn lên, khát khao phát triển để nâng tầm vị thế. Đồng thời, cũng là không dễ với nhiều người, nhiều gia đình bởi “ai ở đâu ở đấy” ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền, thậm chí là đến nền tảng hạnh phúc gia đình. Song, trong bối cảnh “bất thường” của dịch bệnh, đó là sự hi sinh cần thiết: hi sinh lợi ích trước mắt là tăng trưởng kinh tế để đổi lấy an toàn dịch bệnh cho phát triển lâu dài và bền vững. Đồng thời, sự hi sinh này còn thể hiện sự quyết tâm chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân, nhằm tạo ra “tấm lá chắn thép” cho cuộc chiến cam go với dịch bệnh. Đây cũng là tinh thần chung ở những khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 như Nông Cống, Nga Sơn, Hậu Lộc.

Thực tế cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua đã chứng minh, chủ trương lấy xã, phường làm pháo đài, người dân làm chiến sĩ là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp. Song, chống dịch thành công khi và chỉ khi làm tốt công tác chăm lo đời sống cho nhân dân. Đây cũng là điều đã và đang được tỉnh Thanh Hóa làm tốt, với minh chứng thuyết phục là việc chủ động lên các phương án giải giải quyết việc làm cho lao động từ phía Nam về quê, là việc triển khai nhanh chóng, quyết liệt và hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, phát huy tinh thần tương thân tương ái để hỗ trợ những người yếu thế… Tất cả đang và sẽ góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nhất là bảo tồn nguồn nhân lực làm cơ sở cho sự phục hồi trở lại nền kinh tế sau đại dịch.

“Chống dịch như chống giặc” không chỉ là tinh thần chỉ đạo hay phương châm hành động nhằm “dẫn dắt” công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 của nước ta; mà nó còn cho thấy tính chất ác liệt, gian khổ và lâu dài của cuộc chiến, khi mà tiềm lực để đương đầu với COVID-19 của nước ta hoàn toàn không thể so sánh với các cường quốc kinh tế trên thế giới. Thế nhưng, trong cuộc chiến này Việt Nam đang nắm giữ một lợi thế so sánh hay một “công cụ đặc biệt”, đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh. Đó là tinh thần “muôn người như một, trên dưới đồng lòng”. Như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh trong bài phát biểu nhân kỉ niệm 76 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, rằng lịch sử đã chứng minh, trong khó khăn, thách thức, gian nan, thì tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau sẽ là liều thuốc quý giúp chúng ta cùng nhau vượt qua dịch bệnh!

Với tinh thần xuyên suốt ấy, vấn đề đặt ra cho tỉnh Thanh Hóa trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 lúc này là nắm bắt, vận hành và phát huy “liều thuốc quý” của tinh thần đại đoàn kết trên dưới đồng lòng sao cho đạt được hiệu quả tối ưu. Đồng thời, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, hãy xem bối cảnh bất thường của dịch bệnh lúc này là môi trường để rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, năng lực và hiệu lực của “bộ máy chống dịch” các cấp. Đặc biệt, hãy xem thử thách khốc liệt, sống còn của dịch bệnh cũng chính là cơ hội khơi thông mạch nguồn sức mạnh kỳ diệu trong Nhân dân, làm nền tảng để quyết chiến và quyết thắng dịch bệnh.

Người xứ Thanh trong suốt chiều dài lịch sử luôn bản lĩnh, trí tuệ và nhân văn. Hãy tin rằng, chúng ta sẽ đoàn kết cùng nhau đi qua đại dịch, vì một ngày mai tươi sáng hơn!

Nội dung: Lê Dung - Đồ họa: Mai Huyền