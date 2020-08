Xã Mường Lý quan tâm xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Mường Lý (Mường Lát) luôn ưu tiên, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho công tác y tế, quyết tâm hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Người dân xã Mường Lý thường xuyên được cán bộ y tế tư vấn sức khỏe, vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

Sau khi khảo sát, xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong xã đã cùng bàn giải pháp, thống nhất lộ trình thực hiện theo từng bước cụ thể; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, huy động các nguồn lực kết hợp với sự hỗ trợ của vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng trạm y tế xã. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cơ sở vật chất của trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang, với ngôi nhà 2 tầng, 14 phòng chức năng và các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Hiện trạm có 5 cán bộ (3 y sĩ, 2 điều dưỡng) và 4 cô đỡ thôn, bản. Hàng tuần, trạm tổ chức giao ban yêu cầu tất cả thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc đã thống nhất xây dựng; phân công trực chuyên môn 24/24 giờ; dự trữ đầy đủ cơ số thuốc thiết yếu phục vụ nhu cầu của bệnh nhân.

Trao đổi với y sĩ Ngân Văn Long, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mường Lý được biết: Là một xã đặc biệt khó khăn so với mặt bằng chung của huyện Mường Lát, Mường Lý có 15 thôn bản, 4 dân tộc anh em, chủ yếu người dân tộc Mông, trình độ dân trí thấp, đường sá đi lại khó khăn, có 9 bản cách xa trục đường nên việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân có phần hạn chế. Vì thế, xác định công tác xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế là điều kiện để giúp cho y tế phát triển, triển khai tốt các chương trình, dự án quốc gia về y tế, tăng cường phòng, chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, do đó, ngay sau khi Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, cấp ủy đảng, chính quyền đã huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện. Trong thực hiện nhiệm vụ, trạm y tế xã đã chủ động tham mưu cho UBND xã tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể của xã, chỉ đạo y tế bản tuyên truyền, vận động Nhân dân thông qua các cuộc họp bản, phát tin trên hệ thống loa truyền thanh của xã thu hút đông đảo người tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, những phương pháp tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS, dân số - KHHGĐ... Phối hợp với các ban, ngành, các thôn, bản chỉ đạo đội ngũ y tế thôn, bản, cộng tác viên triển khai các hoạt động giám sát tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh xâm nhập và bùng phát. Ngoài ra, trạm y tế xã cũng đã tham mưu cho UBND xã đưa vấn đề chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân vào nghị quyết của đảng bộ và chương trình hành động của UBND xã để triển khai thực hiện. Ban chăm sóc sức khỏe ban đầu của xã họp giao ban thường kỳ 3 tháng một lần, ngoài ra còn có cuộc họp bất thường khi có các chương trình y tế quan trọng. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp những năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế trên địa bàn xã đều được bảo đảm; số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng đầy đủ đạt tỷ lệ 96,4%; tỷ lệ trẻ 6 - 60 tháng uống vitamin A đạt 100%; trẻ em dưới 2 tuổi được cán bộ y tế luôn theo dõi biểu đồ tăng trưởng để kịp thời tư vấn cho gia đình biện pháp chăm sóc, chế độ dinh dưỡng đạt 97,3%; hàng năm có gần 3.000 lượt người khám bệnh tại trạm, không để xảy ra sai sót chuyên môn; y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh được nâng cao, góp phần giảm chi phí cho bệnh nhân mỗi khi ốm đau bệnh tật phải chuyển lên tuyến trên điều trị... Năm 2018 xã Mường Lý đã xây dựng thành công Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Kết quả đạt được là động lực để địa phương tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Hà Phương