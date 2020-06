Trạm Y tế xã Mường Lý nỗ lực chăm sóc sức khỏe người dân

Xác định rõ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đội ngũ cán bộ y tế của Trạm Y tế xã Mường Lý (Mường Lát) luôn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Cán bộ Trạm Y tế xã Mường Lý tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân.

Là một xã đặc biệt khó khăn so với mặt bằng chung của huyện Mường Lát, có 15 thôn bản, 4 dân tộc anh em, chủ yếu người dân tộc Mông, trình độ dân trí thấp, đường sá đi lại khó khăn, có 9 bản cách xa trục đường nên việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân có phần hạn chế. Nhằm góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Trạm Y tế xã Mường Lý luôn nỗ lực thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu, gắn với truyền thông giáo dục sức khỏe trên nhiều lĩnh vực cho người dân. Ngay từ đầu năm, trạm y tế đã chủ động tham mưu UBND xã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân và các tiểu ban phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn xã. Trên cơ sở đó đã phối hợp với các ban, ngành, các thôn, bản chỉ đạo đội ngũ y tế thôn, bản, cộng tác viên triển khai các hoạt động giám sát tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh xâm nhập và bùng phát. Trạm y tế xã cũng đã tham mưu cho UBND xã đưa vấn đề chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân vào nghị quyết của đảng bộ và chương trình hành động của UBND xã để triển khai thực hiện. Ban chăm sóc sức khỏe ban đầu của xã hoạt động thường xuyên có hiệu quả và họp giao ban thường kỳ 3 tháng một lần, ngoài ra còn có cuộc họp bất thường khi có các chương trình y tế quan trọng. Trong công tác phòng chống dịch bệnh luôn được coi trọng việc giám sát thực hiện hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn ở hợp vệ sinh, từng bước xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu không có lợi cho sức khỏe; trạm y tế luôn sát sao trực 24/24 giờ, khi có dịch xảy ra trên địa bàn xã có biện pháp khống chế ngay để kịp thời báo cáo về trung tâm y tế huyện để hỗ trợ dập dịch, vì vậy trong năm 2019 không có vụ dịch nào xảy ra trên địa bàn xã. Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, hàng năm, thực hiện đảm bảo tiêm đúng, tiêm đủ các loại vắc-xin cho đối tượng được xác định theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trạm phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ nuôi trẻ; các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản được quan tâm đầu tư.

Kết quả, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (cân nặng/tuổi) còn 27,3% giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2019, (chiều cao/tuổi) còn 26,4%, giảm 0,1% so với cùng kỳ. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm; phụ nữ mang thai được quản lý thai nghén, khám thai định kỳ, tiêm phòng uốn ván sơ sinh, uống bổ sung viên sắt phòng thiếu máu, số phụ nữ đẻ được nhân viên y tế đỡ là 34/34 đạt 100%; số phụ nữ đẻ được khám thai trên 3 lần trong kỳ là 54/72 đạt 72% so với kế hoạch năm; 100% trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi, 100% phụ nữ sau sinh trong vòng 1 tháng được uống Vitamin A.

Trong công tác khám chữa bệnh, trạm luôn duy trì tốt hoạt động khám chữa bệnh, nêu cao 12 điều y đức trong công tác, các quy chế chuyên môn và tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót trong hoạt động khám chữa bệnh. Hàng tháng, quý đều xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công cụ thể công việc cho từng cán bộ, bám sát vào chỉ tiêu để thực hiện đạt kết quả. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn trong khám, chữa bệnh, chẩn đoán đúng và kê đơn thuốc hợp lý. Cử cán bộ trực 24/24 giờ nhằm kịp thời giải quyết những tình huống xảy ra. Ngoài công tác chuyên môn, đội ngũ cán bộ y tế luôn nêu cao tinh thần y đức, thực hiện tốt quy tắc trong giao tiếp, chăm sóc bệnh nhân.

Y sĩ Ngân Văn Long, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mường Lý, cho biết, hiện trạm có 5 cán bộ (3 y sĩ , 2 điều dưỡng), 15/15 thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động, 4 cô đỡ thôn, bản. Hàng tuần, trạm tổ chức giao ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, y sĩ, bác sĩ, phù hợp năng lực, trình độ; yêu cầu tất cả thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc đã thống nhất xây dựng; phân công trực chuyên môn 24/24 giờ; dự trữ đầy đủ cơ số thuốc thiết yếu phục vụ nhu cầu của bệnh nhân, nhất là các bệnh thường gặp như cảm cúm, viêm phế quản, đau dạ dày, cao huyết áp, tiêu chảy... Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cơ sở vật chất của trạm hiện khá khang trang, với ngôi nhà 2 tầng, 14 phòng chức năng và các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, hàng năm có gần 3.000 lượt người khám bệnh tại trạm.

Bài và ảnh: Hà Bắc