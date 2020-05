Tiếp tục kiểm soát chặt nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tình hình dịch COVID–19 đang được kiểm soát tốt, các hoạt động kinh tế - xã hội đã được khôi phục trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, tiềm ẩn những yếu tố khó lường; nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam, vào tỉnh Thanh Hóa vẫn hiện hữu, do số chuyên gia, lao động nước ngoài nhập cảnh đến Việt Nam làm việc, người Việt Nam ở nước ngoài về nước ngày một đông. Do đó, các ngành, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Chuyên gia Trung Quốc đến làm việc tại Nhà máy Xi măng Long Sơn (thị xã Bỉm Sơn) đang được cách ly và theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Tại TP Sầm Sơn, qua hệ thống giám sát của xã, phường, lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện sớm và thực hiện cách ly tập trung kịp thời đối với 2 trường hợp công dân địa phương trở về từ Trung Quốc qua đường mòn, lối mở. Hiện, 2 trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe ổn định và đang được tiếp tục cách ly tập trung đến đủ 14 ngày theo quy định.

BSCKI Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn, cho biết: Qua thống kê TP Sầm Sơn còn hơn 900 người đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước ngoài, trong đó có khoảng 300 người đi nước ngoài theo đường tiểu ngạch. Chúng tôi chỉ đạo các xã, phường bám sát để theo dõi nếu trở về sẽ được cách ly.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh, lũy kế số người nước ngoài đến Thanh Hóa được cách ly tại nhà, nơi cư trú là 1.212 người (trong đó có 1.175 người đã hết thời gian cách ly, 36 người hiện tại đang được cách ly); lũy kế số người được cách ly tập trung tại tuyến huyện là 1.140 người (trong đó 1.026 người đã hết thời gian cách ly, 114 người hiện đang được cách ly); lũy kế số người từ vùng dịch (các địa phương có ca xác định) về được theo dõi y tế, cách ly tại nhà, nơi cư trú là 14.737 người (trong đó có 14.697 người đã hết thời gian cách ly, 40 người hiện tại đang được cách ly). Trên địa bàn tỉnh hiện có 161 công dân trở về từ Mỹ đang được cách ly tập trung tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; 60 công dân trở về từ Lào đang được cách ly ở khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh, Trường Đại học Hồng Đức; 34 chuyên gia Trung Quốc đến làm việc tại Nhà máy Xi măng Long Sơn (thị xã Bỉm Sơn) đang được cách ly tại khu nhà ở của Nhà máy Xi măng Long Sơn. Tất cả các trường hợp trên đều đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Trong công tác rà soát, phát hiện, quản lý, kiểm soát nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19, đặc biệt là những trường hợp công dân trở về từ nước ngoài qua đường mòn, lối mở, các địa phương đã phát huy vai trò của các tổ giám sát từ cấp huyện đến cấp phường, xã, khu phố, thôn, bản. Đồng thời phát huy vai trò của người dân trong việc tự giác khai báo cũng như phát hiện, tố giác những trường hợp đến hoặc trở về từ nước ngoài, từ các vùng có dịch mà không khai báo y tế. Ngoài ra, để chủ động kiểm soát nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19, các địa phương trong tỉnh đã rà soát, lập danh sách công dân địa phương đang làm việc tại nước ngoài chưa trở về địa phương để theo dõi.

Thanh Hóa là tỉnh có địa bàn rộng lớn, địa hình phức tạp, có đường biên giới trên đất liền với nước Lào dài, có nhiều cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển. Do đó, việc kiểm soát các nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID–19 là rất khó khăn. Tuy nhiên, đây lại là công việc hết sức quan trọng đối với công tác phòng chống dịch bệnh, để bảo đảm mục tiêu chung sống an toàn với dịch; vừa chống dịch, vừa bảo đảm phát triển sản xuất, kinh doanh, việc làm và đời sống người dân. Các trường hợp là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, công chức thực hiện công vụ, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam được tạo điều kiện nhập cảnh nhưng phải thực hiện cách ly phù hợp. Tiếp tục quản lý chặt chẽ người qua lại đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới đường bộ... Các lực lượng y tế, quân đội, công an, chính quyền các cấp không được chủ quan, lơ là công tác phòng chống dịch, phải bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, quyết không để dịch bệnh quay trở lại.

Bài và ảnh: Hà Bắc