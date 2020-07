Tiến nhanh tới bảo hiểm y tế toàn dân

Thông điệp truyền thông ngày 1-7-2020: - Nâng cao chất lượng KCB BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới BHYT toàn dân. - Thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. - Tham gia BHYT là trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức, cá nhân. - Tham gia BHYT hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. - Tham gia BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho thành viên trong gia đình. - Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng. - BHYT là chính sách an sinh xã hội, do Nhà nước tổ chức thực hiện. - Toàn xã hội chung tay thực hiện BHYT toàn dân.