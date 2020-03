Thực hiện tự chủ bệnh viện: Những vấn đề phát sinh

Thực hiện tự chủ nhưng không thể tách rời trách nhiệm xã hội, tính nhân văn của ngành y tế Chủ trương giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công - tiếp tục được khẳng định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới của Hội nghị Trung ương 6. Việc giao quyền tự chủ không có nghĩa là đơn vị phải tự bảo đảm tài chính cho các hoạt động của đơn vị mà phải căn cứ vào khả năng thu của các đơn vị; Chính phủ đã ban hành một số nghị định hướng dẫn trong đó đã quy định rõ việc giao quyền tự chủ về tài chính và phân loại đơn vị sự nghiệp y tế công lập thành 4 nhóm: Nhóm tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và đầu tư; nhóm tự bảo đảm chi thường xuyên; nhóm tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và nhóm do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Đối với các bệnh viện tuyến dưới, vùng khó khăn nếu thu không đủ chi thì ngân sách vẫn phải cấp phần còn thiếu cho đơn vị và giao tự chủ vào nhóm đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc nhóm đơn vị do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên... Do vậy cần phải hiểu đầy đủ về vấn đề giao tự chủ, có các mức độ tự chủ khác nhau theo quy định của nghị định. Thực tế cho thấy, việc thực hiện cơ chế tự chủ đã làm thay đổi “diện mạo” của các bệnh viện công. Theo đó, nhiều bệnh viện công phát triển cả về quy mô và chất lượng với cơ sở hạ tầng khang trang, trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, giảm thủ tục hành chính; dịch vụ kỹ thuật chuyên môn y tế tại một số bệnh viện ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Trao quyền tự chủ cho các đơn vị khám, chữa bệnh được coi là một chính sách quan trọng và là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của ngành y tế để phù hợp với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Cốt yếu là phải thay đổi trong suy nghĩ và hành động của cả lãnh đạo bệnh viện cũng như nhân viên y tế, phải coi người bệnh là khách hàng của mình. Nếu bệnh viện phục vụ không tốt, nhân viên y tế phục vụ không chu đáo thì người dân sẽ lựa chọn khám, chữa bệnh ở một bệnh viện khác. Bởi hiện nay, ở tuyến huyện, những người có thẻ BHYT có thể đến bất cứ bệnh viện nào trong cùng tuyến và từ năm 2021 sẽ liên thông tuyến tỉnh. Khi bệnh nhân không đến nữa thì sẽ không có nguồn thu và bệnh viện càng rơi vào khó khăn. Vì thế, các bệnh viện cần tự đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng cách gửi đi đào tạo và tự đào tạo ngay tại đơn vị, đặc biệt nâng cao bản lĩnh trong xử trí cấp cứu hay những tình huống khó khi xảy ra trong chuyên môn, hạn chế đến mức thấp nhất các tai biến, biến cố, đặc biệt là những sai sót do nguyên nhân chủ quan. Xây dựng bệnh viện theo hướng hiện đại, xanh – sạch – đẹp, phù hợp với cơ chế tự chủ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện về thực hiện cơ chế tự chủ, từ đó để mỗi cá nhân, tập thể tự nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; thống nhất về nhận thức, quyết liệt trong hành động, tạo chuyển biến tích cực về thay đổi tư duy, nhận thức, hành động, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, với phương châm “lấy sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng của bệnh viện”. Thực hiện tự chủ để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân nhưng không thể tách rời trách nhiệm xã hội, tính nhân văn của ngành y tế. Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng Giám đốc Sở Y tế