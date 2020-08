Thêm 28 ca mắc COVID-19, Việt Nam có 586 ca bệnh

Bản tin lúc 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 28 ca mắc COVID-19. Trong số này có 19 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng (Đà Nẵng 11, Quảng Nam 5, HCM 2, Thái Bình 1); 7 ca tại Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trà Vinh

Cụ thể: CA BỆNH 559-560 (BN 559-560): ghi nhận tại Trà Vinh, cách ly ngay sau nhập cảnh trên chuyến bay VJ2432 từ Indonesia về Cần Thơ ngày 29/7. Hiện 2 bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao phổi Trà Vinh.

CA BỆNH 561-565 (BN 561-565): ghi nhận tại Quảng Nam, tuổi từ 19-75, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (3 người chăm sóc bệnh nhân; 1 tiếp xúc bệnh nhân; 2 là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng).

CA BỆNH 566 (BN566): ghi nhận tại Thái Bình, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (tiếp xúc BN522, bệnh nhân khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng).

CA BỆNH 567-568 (BN 567-568): ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (1 chăm sóc tại khoa Thận - Nội tiết, 1 chăm sóc tại khoa Ngoại - Thần kinh). Hiện 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

CA BỆNH 569-586 (BN569-586): ghi nhận tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 9-86, trong đó 11 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (6 khoa Nội Thần kinh, 3 khoa Ung bướu, 1 khoa Lão khoa, 1 khoa Cấp cứu) và 7 ca tại Đà Nẵng (2 quận Hải Châu, 2 quận Liên Chiểu, 2 quận Cẩm Lệ, 1 huyện Hoà Vang)

Tổng số ca mắc: 586 ca

- Tính đến 18h ngày 01/8: Việt Nam có tổng cộng 586 ca mắc COVID-19, trong đó 304 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Số lượng ca mắc mới liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 142 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 01/8: 28 ca mắc mới.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 91.462, trong đó

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 953

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.063

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 72.446

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

Đến thời điểm này đã có 373/586 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 66,8% tổng số ca bệnh.

Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Tính đến chiều ngày 1/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 14 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 196 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

- Số ca tử vong: 3 ca.

Phát biểu tại hội nghị được kết nối từ Bộ Y tế đến 700 điểm cầu cơ sở y tế trên toàn quốc, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, diễn biến dịch COVID-19 của Đà Nẵng đến nay khá phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. “Ngay từ đầu Bộ Y tế đã nhận định, đánh giá tình hình dịch tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp nên lập tức có những hành động rất mạnh mẽ. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp hơn, nên đòi hỏi khả năng ứng phó phải khẩn trương hơn nữa”- GS.TS Nguyễn Thanh Long nói Theo Bộ trưởng, ngành y tế xác định tâm dịch của Đà Nẵng ở cụm 3 bệnh viện là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh Viện C và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Đà Nẵng, tuy nhiên phần lớn các ca bệnh đều có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Còn một số trường hợp liên qian đến cộng đồng, hiện đang tích cực truy vết nhưng chưa tìm được nguồn lây. “Đà Nẵng trải qua 4-5 chu kỳ lây nhiễm nên việc truy tìm F0 rất khó khăn. Bộ Y tế đã cử những đoàn tinh nhuệ nhất, có kinh nghiệm chuyên môn cao nhất trên nhiều lĩnh vực từ điều trị, xét nghiệm, truy vết, điều tra dịch tễ, truyền nhiễm... vào Đà Nẵng. Đồng thời đã yêu cầu các bệnh viện cử liên tục cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm ở Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh... đến tăng cường thêm cho Đà Nẵng Đặc biệt, Bộ Y tế đã thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ tại Đà Nẵng phục vụ công tác chống dịch do PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế làm tổng Chỉ huy để kịp thời xử lý mọi tình huống ngay tại chỗ trong công tác phòng chống dịch của Đà Nẵng”- Quyền Bộ trưởng nói Cũng theo Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, trong công tác điều trị, Bộ Y tế đã liên tục tổ chức 6 cuộc hội chẩn quốc gia trong 1 tuần qua với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành... trong các lĩnh vực truyền nhiễm, tim mạch, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, thận nhân tạo... Có những cuộc hội chẩn kéo dài từ 4- 5 giờ đồng hồ để kịp thời chia sẻ một cách khoa học, trách nhiệm trong công tác điều trị cho các bệnh nhân. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã huy động khoảng 1.000 người sinh viên trường Y và quân đội phục vụ công tác phòng chống dịch của Đà Nẵng. “Chúng ta nỗ lực cao nhất để phải ngăn bằng được, càng sớm càng tốt dịch bệnh tại Đà Nẵng, giảm thiểu tối đa tử vong ở khu vực này”- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh

