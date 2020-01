Thanh Hóa: Thêm 2 bệnh nhân nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona được cách ly điều trị

Tại Thanh Hóa, qua Hệ thống giám sát đã ghi nhận và đưa vào giám sát 3 ca bệnh nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Hiện sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, các kết quả xét nghiệm hiện tại chưa có biểu hiện bất thường, đang chờ kết quả xét nghiệm nCoV.

Sức khỏe bệnh nhân nữ ở xã Định Hòa, huyện Yên Định, nghi ngờ nhiễm nCoV đã ổn định.

Ngày 28-1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, tức ngực, đó là: Bệnh nhân nam, sinh năm 1988, ở xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, làm việc tại Cửa khẩu Móng Cái mới về quê ăn tết cùng gia đình; 2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao, ho, tức ngực, mệt mỏi; và bệnh nhân nam sinh năm 1995 ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống, là lao động từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về quê ăn Tết; trước khi vào viện 3 ngày bệnh nhân sốt cao, ho, khó thở, đau họng, đau ngực trái. Do yếu tố dịch tễ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện cách ly điều trị và giám sát theo quy định, bệnh nhân ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A, các chỉ số xét nghiệm khác của 2 bệnh nhân hiện tại chưa có biểu hiện bất thường và đang được theo dõi chặt chẽ, lấy mẫu bệnh phẩm để gửi đi xét nghiệm nCoV theo đúng quy trình.

Ở một diễn biến khác, liên quan đến nữ bệnh nhân ở xã Định Hòa, huyện Yên Định, nghi ngờ nhiễm nCoV, nhập viện điều trị từ ngày 24-1 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện sức khỏe đã ổn định, 2 ngày nay không còn sốt, kết quả trả lời đến ngày 26-1-2020 bằng real-time RT-PCR với 7 tác nhân: Adeno; hMPV; Parainfluenza tuyp 01, 02 và 03; Rhino; RSV có kết quả âm tính; Chưa có kết quả với nCoV. Sau khi có kết quả xét nghiệm nCoV nếu âm tính bệnh nhân sẽ sớm được xuất viện.

Chủ động các biện pháp phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Với mục tiêu phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, ngành Y tế đã ban hành, triển khai Kế hoạch ứng phó dịch bệnh viêm phổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh và xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của địa phương; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, phương tiện... sẵn sàng triển khai phòng, chống khi có dịch bệnh xảy ra.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tăng cường công tác giám sát và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Xây dựng Kế hoạch “Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona 2020 tại Thanh Hóa” trình UBND tỉnh phê duyệt; Cấp 5 Kg ChloraminB, 1 bình phun hóa chất, 100 bộ trang phục chống dịch 1 lần và 40 khẩu trang chống dịch N95 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Công tác tuyên truyền, giám sát đáp ứng chống dịch đang được tăng cường, như: Chỉ đạo các đơn vị Y tế chủ động xây dựng phương án, thu dung và đáp ứng kịp thời diễn biến dịch tại địa phương; Tăng cường công tác giám sát tại các cửa khẩu, cảng biển, hàng không… về người, động vật hoang dã. Giám sát các trường hợp người từ vùng dịch trở về địa phương, các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân. Củng cố các đội cơ động phòng chống dịch, bảo đảm công tác trực chống dịch 24h tại tất cả các đơn vị, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị chống dịch để sẵn sàng ứng phó. Tăng cường công tác nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm trong bệnh viện, bảo đảm việc cung ứng và sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân và khách đến thăm.

Tô Hà