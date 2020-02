Sử dụng khẩu trang y tế đúng cách

Nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh sử dụng khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh.

Trước diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại Trung Quốc và lây lan rất nhanh tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế đã đưa ra những cảnh báo và cách phòng chống căn bệnh này.

Trong đó, việc khuyến cáo đeo khẩu trang là một trong những hành động rất đơn giản nhưng hiệu quả phòng bệnh lại rất cao. Tuy nhiên, lạm dụng khẩu trang y tế khi chưa cần thiết, đeo sai cách, vứt bỏ bừa bãi có thể gây nguy cơ phát tán COVID-19 thay vì giúp người đeo phòng, chống loại virus này.

Tiến sĩ Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: Đeo khẩu trang giúp phòng chống bệnh đường hô hấp rất tốt, nhưng không cần quá đề cao việc đeo khẩu trang vì điều này thực sự không hiệu quả bằng việc rửa tay thường xuyên, đúng cách, cũng như tránh tiếp xúc gần với người bị nghi nhiễm bệnh. Để bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh do COVID-19, người dân cần đeo khẩu trang y tế khi đi đến chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh. Việc lạm dụng đeo khẩu trang cũng có thể gây bí thở... Hơn nữa việc đeo khẩu trang sẽ tạo “cảm giác an toàn giả” mà lơ là công tác phòng chống dịch bệnh. Việc lạm dụng khẩu trang y tế còn tạo ra tình trạng khan hiếm không cần thiết về vật dụng phòng ngừa, dẫn đến hiện tượng tích trữ trong các gia đình, găm hàng tại các cơ sở kinh doanh, kích thích hành vi đẩy giá lên cao để trục lợi. Quan trọng hơn là sử dụng khẩu trang đúng cách, như khi đeo khẩu trang phải để mặt xanh ra ngoài do mặt màu xanh có tính chống nước, các giọt nước bọt lớn bắn vào sẽ không thấm vào trong. Mặt màu trắng có tính hút ẩm, nên quay vào trong, để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang. Khẩu trang phải che kín cả mũi lẫn miệng. Khi tháo khẩu trang chỉ cầm vào dây đeo qua tai và rửa tay với xà phòng, nước sạch ngay sau khi vứt bỏ khẩu trang dùng 1 lần.

Theo các chuyên gia y tế, do virus corona chủng mới có kích thước nhỏ nhưng không tự bay lơ lửng trong không trung, mà phải có môi trường để phát tán - những giọt nước miếng bắn từ người bệnh khi nói chuyện, hắt hơi, ho... Do vậy, chỉ cần đeo khẩu trang 3 lớp là được; không nhất thiết phải đeo khẩu trang chuyên dụng vốn dành cho trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người đang nhiễm bệnh và có diễn biến nặng. Khẩu trang vải ngoài hiệu quả kháng khuẩn còn có tác dụng giảm áp lực đối với việc cung cấp khẩu trang y tế, giảm thiểu rác thải từ lượng khẩu trang sử dụng một lần, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, để phòng, chống COVID-19 một cách hiệu quả nhất thì không phải và không chỉ đơn giản là sử dụng khẩu trang. Quan trọng hơn là mọi người cần có ý thức giữ gìn sức khỏe, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Bộ Y tế khuyến cáo, tại thời điểm hiện tại, nếu không phải vùng có dịch, người dân chỉ cần dùng những loại khẩu trang thông thường, khẩu trang vải và vệ sinh sạch sẽ là được, không nhất định phải tìm bằng được khẩu trang y tế và nên cân nhắc dùng ở đâu và dùng khi nào, chứ không nhất thiết phải sử dụng chúng ở mọi lúc, mọi nơi.

Tô Hà